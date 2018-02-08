ЦИК завершил регистрацию кандидатов на выборы президента

Центризбирком сообщил о завершении регистрации кандидатов в президенты России на выборах 2018 года. ЦИК приняла решение о регистрации в качестве кандидатов Ксении Собчак («Гражданская инициатива») и Максима Сурайкина («Коммунисты России), которые накануне получили протоколы проверки подписей избирателей.

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По ее итогам у Собчак было обнаружено 1,3% брака, у Сурайкина — 3,77%. В этом году всем кандидатам, предоставившим подписи в ЦИК, удалось не превысить допустимый процент брака, который по закону составляет 5%. Наименьший процент брака оказался в подписях, собранных в поддержку Владимира Путина (самовыдвижение) — 0,39% брака, 1,07% — в подписях Григория Явлинского («Яблоко»), 3,18% — в подписях Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), 4,35% — в подписях Бориса Титова (Партия роста).

«Беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИК с подписями, все прошли проверку», — прокомментировала председатель ЦИК Элла Памфилова.

В ходе заседания ЦИК в поддержку регистрации Собчак в качестве кандидата на президентских выборах высказались 12 из 13 членов комиссии, в поддержку допуска Сурайкина — 11 из 12.

Накануне Центризбирком подтвердил регистрацию на выборах еще трех кандидатов в президенты РФ — Сергея Бабурина, Бориса Титова и Григория Явлинского.

Напомним, что для допуска к участию в выборах Бабурину, Собчак, Сурайкину, Титову и Явлинскому нужно было собрать по 100 тыс. подписей. Владимиру Путину, как самовыдвиженцу, для регистрации требовались 300 тыс. подписей.

Центризбирком уже утвердил окончательный текст избирательного бюллетеня на президентских выборах 2018 года. Образец документа был представлен на заседании ЦИК 8 февраля.

В бюллетенях, которые россияне заполнят в марте, будет восемь фамилий, расположенных в следующем порядке: 1. Сергей Бабурин, 2. Павел Грудинин (КПРФ), 3. Владимир Жириновский (ЛДПР), 4. Владимир Путин, 5. Ксения Собчак, 6. Максим Сурайкин, 7. Борис Титов, 8. Григорий Явлинский.

В этом году в соответствии с законом не будет проводиться традиционная жеребьевка, которая определила бы порядок фамилий в списке — они будут расположены по алфавиту.

В ЦИК уточнили, что на президентских выборах порядок кандидатов не имеет принципиального значения.

У каждого кандидата в графе напротив ФИО будут указаны год рождения, место жительства, место работы и должность, а также субъект выдвижения.

Наиболее лаконично эта графа выглядит у действующего президента РФ Владимира Путина: «1952 года рождения; место жительства — город Москва, Президент Российской Федерации; самовыдвиженец». По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, поле со сведениями о Путине было заполнено четко в соответствии с законом. «У него должность короткая, коротко называется. Так и получилось — больше нечего написать», — пояснила Памфилова.

В верхней части бюллетеня расположены инструкции по его заполнению, а также выделено место для специальной защитной марки, подписей членов участкового избиркома и печати.

К президентским выборам будет напечатано более 111,4 млн бюллетеней, они должны быть готовы уже к 7 марта. Для досрочного голосования в отдаленных районах РФ и за рубежом крайний срок изготовления бюллетеней — 25 февраля. Для россиян, проживающих за рубежом, ЦИК изготовит более 1,87 млн бюллетеней.

В этом году президентские выборы состоятся 18 марта, день голосования совпадает с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Как отмечал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, это «судьбоносное» совпадение «привлечет внимание к выборам и, несомненно, приведет к увеличению уровня явки». Ранее в ЦИК также сообщали, что досрочное голосование в отдаленных российских регионах и среди граждан, проживающих за рубежом, начнется не ранее 25 февраля.