«Выводить с гордо поднятыми знаменами»

На Украине выяснили кто «сдал» Крым в 2014 году. Согласно последним опубликованным документам, решение о выводе украинских войск с территории полуострова без сопротивления принадлежало главе администрации президента Украины Сергею Пашинскому.

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Такие данные содержатся в расшифровке допроса бывшего и. о. главы украинского Минобороны Игоря Тенюха. Документ опубликовал в фейсбуке адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

«Окончательное решение о сдаче Крыма и выводе наших войск с «гордо поднятыми знаменами» было принято 23 марта 2014 года на заседании СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины] по инициативе Степана Полторака и Сергея Пашинского», — прокомментировал фрагменты документа Сердюк.

Далее он приводит распечатку показаний Игоря Тенюха касательно того, кем и как принималось решение о «сдаче» Крыма. «После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23 марта 2014 года я доложил обстановку по Крыму и о результатах развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жестко выступил с предложением идти на прорыв в Крым», — рассказывал Тенюх.

«В ответ Сергей Пашинский сказал: «С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов».

Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим НГУ [ныне — министр обороны]. Дословно сказал: «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма», — говорится в опубликованном документе. «В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно»,

— ответил на предложение Полторака бывший и.о. министра обороны.

Во время допроса Тенюх утверждал, что все предложения украинских военных «по обороне полуострова» отвергал Арсений Яценюк, который тогда уже занимал пост премьер-министра. Тенюх также предлагал привести украинские войска в полную боевую готовность, однако эту идею не одобрила Юлия Тимошенко. Яценюк поддержал Тимошенко.

На следующий день после заседания СНБО, которое описал в своих показаниях Тенюх, на сайте структуры было опубликовано сообщение о «поручении Министерству обороны Украины провести передислокацию военных подразделений в Крыму, а также эвакуацию семей военнослужащих».

Комментируя телеканалу «112 Украина» опубликованные адвокатом Януковича документы, Полторак усомнился в правдивости этих данных. Он предположил, что во время дачи показаний Тенюх, вероятно, был напуган и не понимал, о чем говорит, поскольку на момент принятия решения по выводу войск из Крыма Полторак не был командующим Нацгвардии.

«Меня назначили на должность 15 апреля 2014. Членом СНБО я стал 27 октября 2014, когда уже стал министром обороны. До этого я даже не был членом СНБО. Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал», — заверил украинский министр.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в 2014 году после государственного переворота на Украине. Тогда более 95% жителей республики проголосовали за присоединение к РФ.

Киев результатов плебисцита не признает и называет полуостров «временно оккупированной территорией». Москва много раз подчеркивала, что выбор о воссоединении с Россией жители Крыма принимали демократическим путем и в полном соответствии с международным правом. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.

Осенью президент Чехии Милош Земан констатировал, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт.

«Крым принадлежит России, и я не могу себе представить российское правительство, которое бы отдало Крым», — пояснил Земан. При этом политик предложил Украине попробовать добиться от России «компенсации» за потерю полуострова. В итоге Земана раскритиковала как украинская, так и российская сторона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал формулировки Земана «неверными». Ни в юридическом, ни в фактологическом плане ни о какой аннексии, конечно, говорить нельзя, это неверно. Соответственно не может идти речи ни о какой компенсации (...) Поэтому сама формулировка о том, что подобные действия могут урегулироваться каким-то выкупом, они, с нашей точки зрения, конечно, не совсем правильные, точнее говоря: совсем неправильные», — сказал Песков.