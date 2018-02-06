«Сговор Трампа с Россией»: чему поверит Америка

Решение опубликовать документ, в котором демократы опровергают данные о работе ФБР против Дональда Трампа, было принято единогласно. Вместе с тем сам документ, с которым должен ознакомиться президент США Трамп, пока не обнародован.

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Напомним, скандальный документ республиканцев был представлен широкой публике в минувшую пятницу, 2 февраля. В частности, в нем заявляется, что ФБР осуществляло слежку за соратником Трампа Картером Пейджем, используя сведения, полученные от лагеря демократов.

Материалы для слежки дало так называемое досье Кристофера Стила, британского экс-разведчика, который собирал компрометирующее досье на Дональда Трампа, на тот момент — кандидата в президенты США.

Как утверждается в документе республиканцев, «досье Стила» «стало самым серьезным материалом», который лег в основание слежки за будущим главой Белого дома.

При этом ни ФБР, ни минюст, которому подчиняются силовики, не отметили, что Стил фактически работал на связанную с демократами фирму, хотя это было известно высокопоставленным чиновникам ведомств.

Как отмечают республиканцы, положение осложняется тем, что сам Стил был информатором ФБР, и спецслужба также осуществляла ему денежные выплаты за сведения.

Кроме того, авторы записки сообщают, что даже после того, как отношения Стила с ФБР были прекращены, он контактировал со спецслужбой через заместителя прокурора Брюса Охра, жена которого работала на компанию Fusion GPS, а та, в свою очередь, занималась поисками компромата на Трампа.

Публикация документа республиканцев уже произвела эффект разорвавшийся бомбы и может привести к ряду отставок в ведомстве. Как ранее отметил политический обозреватель «Газеты.Ru» Георгий Бовт,

«…использован административный ресурс в пользу одного из кандидатов в президенты».

Вместе с тем, как считает автор, ФБР «подключено к расследованию по сугубо партийно-политическим мотивам, а некоторые ключевые сотрудники министерства юстиции и Бюро в проведении расследования против команды Трампа руководствовались партийными интересами кандидата Клинтон и, возможно, делали это не совсем бескорыстно».

Публикация документа республиканцев добавила очков президенту США в его противостоянии с демократами и может повлиять на рассдедование так называемого «русского следа» в президентской кампании Трампа. Как заявил сам глава Белого дома, подготовленный республиканцами документ полностью его «реабилитирует».

Трамп заявил, что «ни сговора, ни злоупотребления полномочиями» не было, а также добавил, что «последнее слово (злоупотребление — «Газета.Ru») теперь используется в связи с тем, что целый год был убит впустую на бесконечные и безрезультатные поиски».

Версия о сговоре с Россией «мертва», подчеркнул Трамп, и добавил, что «это [разбирательство] — позор для Америки».

В то же время эксперты отмечают, что необходимо дождаться публикации документа демократов. Однако чтобы их ответ мог быть серьезным, в нем должны содержаться сведения, которые смогли бы существенным образом подвергнуть сомнению выводы республиканцев.

Влиятельные сенаторы от Республиканской партии США Чарльз Грэсслей и Линдси Грэм уже обратились в министерство юстиции с требованием начать расследование в отношении бывшего британского шпиона Кристофера Стила, который составил досье о якобы тайном сговоре президента США Дональда Трампа с Россией.

Стоит отметить, что фирма Fusion GPS, основанная бывшим журналистом The Wall Street Journal Гленном Симпсоном, одновременно с поисками компромата на Трампа искала компромат и для российских клиентов. Это дело не было связано с первым и велось по заказу российских клиентов компании Prevezon Holdings.

Российские клиенты хотели найти информацию об Уильяме Браудере, так как боролись против так называемого «акта Магнитского», который накладывал санкции против российских чиновников. Как выяснилось, инвестор имел значительную недвижимость в США и скрывал ее от налоговых служб, хотя ранее эту информацию он опровергал. Также он отказался ответить на ряд других вопросов юристов GPS Fusion.

«Уильям Браудер любит использовать прессу, но ему не нравится, когда кто-то свободно говорит о его делах и задает вопросы о его делах в России», — заявил Симпсон, когда давал показания комиссии сената США

Рассказы о Браудере сенаторов интересовали мало. Они лишь настойчиво интересовались, «не накладывалось» ли одно расследование на другое. Симпсон точного ответа дать не смог.

Определенную связь между этими двумя делами отмечала американская пресса. Сотрудница российского клиента компании Prevezon Наталья Весельницкая встречалась с сыном Трампа, Дональдом Трампом-младшим. На встрече присутствовал и политический стратег Трампа Пол Манафорт. Столь влиятельных людей Весельницкая заинтересовала тем, что якобы имела компромат на Клинтон. Впрочем, впоследствии оказалось, что никакого компромата у нее не было.