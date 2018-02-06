Немецкие депутаты не испугались властей Украины

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении членов немецкой делегации, приехавших в Крым. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

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«Начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.332-1 УК Украины по факту нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию», — говорится в сообщении.

В украинской прокуратуре заявили, что представители ФРГ планировали «использовать свою поездку для встреч с представителями российской оккупационной власти для обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной».

Делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ прибыла в Крым 3 февраля. В ее состав вошли депутаты от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD), всего в Крым приехали 10 человек.

Визит немецких представителей продлится до 9 февраля, основная цель делегации — деловые встречи.

В ответ на претензии украинской стороны депутаты заверили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд на Украину. «Нас это [угрозы украинских властей] нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз», — заявил журналистам депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп в симферопольском аэропорту.

Другой прибывший в Крым депутат — Увэ Бронзон — отметил, что парламентарии надеются, что «с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем».

Реакция делегатов на угрозы украинской стороны возмутила посла Украины в Германии Андрея Мельника. «Безответственный вояж нескольких политиков из партии AfD местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, посмотрим», — написал Мельник в своем твиттере.

Ранее делегаты AfD отмечали, что власти Германии не оказывали на них никакого давления в ходе подготовки поездки в Крым. «Никакого давления не было оказано. Но происходили дебаты в самой партии о том, стоит или не стоит ехать. Мы хотим нашей поездкой подать особый сигнал, потому что мы считаем важным совместное плодотворное сосуществование с Россией», — сказал Бекамп.

Приехавшие в Крым немецкие депутаты также выразили мнение, что антироссийские санкции «никогда не приводили к успеху».

«Из-за санкций страдает, в первую очередь, простое население и политическое руководство. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать», — подчеркнул Бронзон. Депутат добавил, что после поездки в Крым они смогут дать рекомендацию для немецких фирм, «как им себя вести и что делать в Крыму».

Свой визит на полуостров немецкая делегация позиционирует как «особый сигнал», о готовности ФРГ развивать сотрудничество с Россией. Бронзон напомнил слова немецкого политика Вилли Брандта: «Кто находится в диалоге, тот не стреляет».

Зампредседателя комитета Госсовета по межнациональным отношениями, председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель отмечал, что немецкая делегация проявляет большой интерес к развитию партнерских отношений с Крымом для создания благоприятных условий для вхождения немецкого бизнеса в регион.

Еще один депутат Госсовета Крыма, Владислав Ганжара, выразил мнение, что нынешний визит делегации от ФРГ на полуостров — очередной шаг на пути признания Крыма как неотъемлемой части России.

«Думаю, за прошедшие четыре года в мире и, в частности, в Европе все больше и больше происходит переоценка того, что случилось в Крыму. Когда к нам приезжают иностранные делегации, то они видят, что это развивающийся регион и здесь живут люди, которые в 2014 году сделали абсолютно осознанный выбор», — пояснил свою позицию Ганжара, выразив надежду, что в будущем Крым посетят делегации и от других стран.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов Федерации весной 2014 года по итогам референдума. Киев не признает итоги плебисцита и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что тема Крыма для Москвы закрыта.