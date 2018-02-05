Украина против депутатов ФРГ

На Украине прокуратура так называемой «Автономной Республики Крым» сообщила о возбуждении уголовного дела из-за поездки депутатов политической партии ФРГ «Альтернатива для Германии» в Крым с шестидневным визитом, который начался в субботу 3 февраля.

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«Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по факту «нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию», — приводит RT сообщение ведомства.

В делегацию вошли члены партии из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии.

Гостей сопровождает в поездке по российскому региону заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, главы крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель. В ходе визита немцы, в частности, отметили высокое качество крымских дорог, сообщает РИА «Новости».

!Наши гости довольны визитом. Они убедились, что в Крыму из-за санкций дефицита продуктов нет. Самые благоприятные у них первые впечатления от пребывания. Мы когда ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», — указал крымский политик.

Поездка немецких парламентариев в Крым является «особым сигналом» о намерении сотрудничества с Россией, заявил журналистам по приезду в аэропорту Симферополя один из членов немецкой делегации, депутат парламента Берлина Уве Бронзон.

«Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это все есть в нашей программе. Я хочу напомнить слова Вилли Брандта: «Кто находится в диалоге, тот не стреляет», — указал немецкий парламентарий.

Иностранцы также раскритиковали санкции Запада в отношении России.

«Санкции никогда не приводили к успеху, мы смотрим на них весьма критически. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать. Введение антироссийских санкций было ошибкой,

так как они оказывают негативное влияние и на Россию, и Германию. Эта поездка позволит сделать некоторые рекомендации для немецких фирм по ведению бизнеса в Крыму», — заверила немецкая делегация.

Однако данная поездка вызвала негативное отношение Киева.

«Безответственный вояж нескольких немецких политиков из партии AfD местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, посмотрим», — написал в своем твиттере посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт указал, что представители трех земельных парламентов самостоятельно принимали решение о поездке в Крым.

«Мы принципиально критически относимся к таким поездкам, однако частные поездки не подпадают под санкции», — отметил Зайберт.

Вместе с тем он напомнил депутатам о возможных правовых санкциях в их отношении со стороны Украины, сообщает ФАН.

Гемпель, в свою очередь, подчеркнул, что украинцы не способны разорвать складывающиеся дружеские и партнерские отношения между Крымом и представителями Германии, посещающими полуостров.

«Украинские власти могут и дальше слюной брызгать в адрес депутатов из Германии, в адрес Крыма. Это не поможет Украине разорвать те отношения, которые у нас складываются, в частности, с депутатами от партии «Альтернатива для Германии», — указал он.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заметил, что визит делегации из Германии в Крым свидетельствует о желании немецких бизнесменов и политиков сотрудничать с Россией.

Парламентарий назвал немецких депутатов «эмиссарами здравого смысла». По его словам, визит в Крым говорит о намерении делегации из Германии «ознакомиться с жизнью полуострова и пообщаться с руководством республики».

Бальбек также подчеркнул неэффективность санкционной политики Евросоюза и отметил, что ее дальнейшее усиление — «слишком болезненный удар даже для такого экономического гиганта, как Германия».