Сторонники Саакашвили пришли в гости к Порошенко

Народный депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко призвал президента страны Петра Порошенко прийти на майдан Незалежности 18 февраля и «публично объявить о решении о своей отставке». Такое требование 4 февраля было выдвинуто нардепом с трибуны в ходе митинга «Движения новых сил», возглавляемого экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской области Михаилом Саакашвили.

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На митинге было объявлено, что 18 февраля состоится народное вече, на котором Саакашвили презентует своим сторонникам «альтернативное правительство Украины» и десять новых потенциальных кандидатов в президенты.

По словам Саакашвили, еще «не все умерли, не все еще уехали», и «людей [для избрания в президенты] больше чем достаточно».

Одновременно с акцией сторонников Саакашвили в центре Киева проходила демонстрация автомобилистов, выступающих за доступное растаможивание машин. Несколько сотен автомобилей с номерами стран Европейского союза собрались на улице Крещатик.

В связи с митингами в центре украинской столицы около 2 тысяч сотрудников Национальной полиции Украины и военнослужащих украинской Нацгвардии вышли на дежурство для предотвращения возможных беспорядков.

Лидер «Движения новых сил» на мероприятии заявил, что президент Украины Петр Порошенко решил сорвать акцию своих противников, и поэтому на Крещатике «начали устанавливать металлические конструкции и сцену».

«На самом деле это перепуганный Петр Мальдивский поставил себе «железные памперсы» для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену и людям негде было стать. Это все показывает, насколько слаба власть и перепугана. Сам Порошенко перепуган», — убежден Саакашвили.

При этом после акции в центре Киева не все сторонники экс-главы Одесской области разошлись по домам. Часть из них отправилась митинговать к дому Порошенко.

«Сегодня около семидесяти человек устроили митинг у стен здания президента страны. После проведения мероприятий участники разъехались по домам. Нарушений общественного порядка не зафиксировано», — сообщили в полиции.

Самому же Саакашвили необходимо до 10 вечера быть дома — в конце января апелляционный суд принял решение о помещении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под ночной домашний арест. Генеральная прокуратура обращалась к суду с просьбой поместить Саакашвили под круглосуточный домашний арест.

«Избрать для Саакашвили М.Н. меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 с обязательством носить электронный браслет», — говорится в постановлении коллегии судей.

Политика подозревают в попытке организации государственного переворота. По версии следствия, политик получил деньги на подрывные политические акции от харьковского бизнесмена Сергея Курченко.

При этом Саакашвили в эфире телеканала NewsOne заявил незадолго до этого, что у генпрокуратуры Украины нет дела на него, но есть желание «избавиться» от него.

«Мой голос можно использовать в любом ракурсе, голос любого можно использовать, но тут вопрос очень конкретный: в чем преступление? Где какие-то деньги? Что я нарушил? Собрание людей — это не преступление. Призывать к конституционному переходу — это не преступление. Даже деньги брать — это не преступление, хотя я их не брал, тем более от таких источников. Тут все очень просто: у них нет дела. У них есть дикое желание избавиться от меня в Украине», — заявил Саакашвили.

На Украине Саакашвили уже проиграл один суд. 3 января стало известно, что окружной административный суд Киева полностью отказал экс-главе Одесской области в его иске к государственной миграционной службе (ГМС) Украины.

Саакашвили просил суд «признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, которому требуется дополнительная защита».

При этом в Грузии же политик уже был признан виновным по делу «о злоупотреблении служебными полномочиями». Тбилисский городской суд заочно приговорил политика к трем годам заключения.

По информации следователей, Саакашвили, занимая пост президента Грузии, помиловал в 2009 году четырех полицейских, осужденных за убийство сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.