«Разбирательство «российского дела» — позор для Америки»

Версия о сговоре между командой Дональда Трампа и Кремля в ходе предвыборной гонки в США в 2016 году не выдерживает критики после публикации служебной записки о допущенных ФБР в ходе разбирательства по делу о «rigged elections» (фальсифицированных выборах — «Газета.Ru») правонарушениях, считает президент США.

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Трамп в своем твиттере 3 февраля написал, что меморандум о нарушениях ФБР «полностью подтверждает его [Трампа] невиновность», однако «охота на ведьм», связанная с Россией, все равно «продолжается и продолжается», сообщает RT.

Трамп заявил, что «ни сговора, ни злоупотребления полномочиями» не было, а также добавил, что «последнее слово (злоупотребление — «Газета.Ru») теперь используется в связи с тем, что целый год был убит впустую на бесконечные и безрезультатные поиски».

Версия о сговоре с Россией «мертва», подчеркнул Трамп, и добавил, что «это [разбирательство] — позор для Америки».

Меморандум, о котором говорит Трамп, представляет собой секретную служебную записку, подготовленную аппаратом республиканцев в профильном комитете Палаты представителей Конгресса по разведке.

В понедельник, 29 января, в комитете прошло голосование по вопросу обнародования этой секретной записки, и публикация совершилась вопреки возражениям со стороны конгрессменов от Демократической партии. Так, демократы в конгрессе утверждали, что публикация такой информации «может серьезно навредить» расследованию «российского вмешательства» в американские выборы.

В меморандуме утверждается, что ФБР получило разрешение на слежку за Картером Пейджем, одним из помощников Дональда Трампа во ходе предвыборной ка гонки. Слежка была установлена на основании некого «досье», составленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом.

Ранее стало известно, что сенаторы от Республиканской партии США Чарльз Грэсслей и Линдси Грэм обратились в Министерство юстиции с требованием начать расследование в отношении бывшего британского шпиона Кристофера Стила, который составил досье о якобы тайном сговоре президента США Дональда Трампа с Россией.

Сообщается, что, по данным сенаторов, Стил солгал федеральным властям о своих контактах с прессой, касающихся информации, о которой идет речь в досье.

В Демократической партии прокомментировали данную просьбу о начале расследования, заявив, что таким образом республиканцы пытаются отвлечь внимание от основного дела.

Американская газета The Washington Post сообщила в конце октября 2017 года, что кампания экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон профинансировала исследование, в результате которого появилось «досье Стила».

По сведениям газеты, Марк Элиас, юрист штаба Клинтон, основал компанию Fusion GPS, которая впоследствии наняла бывшего британского разведчика Кристофера Стила для проведения исследования. Согласно официальным документам, фирма Fusion GPS финансировалась штабом Клинтон до и во время президентских выборов 2016 года.

В конце декабря 2017 года президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал досье о его тайном сговоре с Россией «фальшивым» и «оплаченным Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии».

«ФБР за все это время так и не смогло обосновать заявления, сделанные в досье о тайном сговоре Трампа и России. Досье запятнало ФБР», — написал Трамп.

Он добавил, что эту «гору мусора» использовали как основание для расследования его избирательной компании.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в электоральный процесс в Соединенных Штатах. Так, президент России Владимир Путин заявил 14 декабря в ходе Большой пресс-конференции, что все инсинуации в сторону РФ «придуманы».

«Это все придумано для того, чтобы придать работе Трампа нелегитимный характер. Для меня это странно, что люди не понимают, что они обескровливают избранного президента», — сказал Путин.

Он также удивился тому, что из-за контактов с представителями США раздувается скандал.

«Как вы себе это представляете? Что, запретить все контакты? Что тут увидели запредельного и почему это приобретает характер шпиономании?», — добавил российский лидер.