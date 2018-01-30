«Не вам решать»: как США влияют на выборы в России

Плохие парни

Минфин США обнародовал свое «кремлевский доклад», «разоблачающий» ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина, крупных российских бизнесменов и государственные компании. В приложение к докладу его авторы внесли более двухсот имен высокопоставленных чиновников и предпринимателей.

В список «по-настоящему плохих парней», как его назвал экс-координатор санкционной политики Госдепа США Дэниел Фрид, вошло руководство администрации президента России в полном составе, а также все российское правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Критерии, по которым российских чиновников и бизнесменов вносили в список, непонятны, — при прочтении складывается впечатление, что американское министерство финансов просто внесло в перечень все руководство страны и всех россиян, когда-либо фигурировавших в рейтингах Forbes.

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Доклад привел в негодование представителей российской политической и бизнес-элиты, чиновники в голос заявили о вмешательстве Вашингтона в дела РФ. «Внесение в подобный список руководства нашей страны, включая премьер-министра, никак иначе нельзя назвать, как грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства», — заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, чье имя также попало в перечень.

«Господа, не вам решать, кто будет руководить страной. Это будет решать наш народ», — обратилась Матвиенко к авторам «кремлевского доклада».

Политики также пообещали Вашингтону «жесткую реакцию» в ответ на публикацию доклада. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, правда, отметил, что этот ответ необязательно будет симметричным.

«К этому нас и толкают представители нынешней американской элиты, переводя противостояние на новый уровень. Сам список «кремлевского доклада», куда вошло практически все руководство России, не только подрывает возможность дальнейшего диалога, но и ставит российско-американские отношения на грань разрыва», — констатировал председатель думского комитета.

Первый заместитель председателя думского комитета по экономической политике Владимир Гутенев в разговоре с «Газетой.Ru» также выразил мнение, что Москве «не стоит увлекаться, пытаясь создавать встречные проблемы». Он пояснил, что Трамп — гибкий политик, и можно надеяться, что в будущем курс на сдерживание России все же изменится и перейдет к политике сдерживания Китая.

При этом Гутенев не сомневается, что действовать надо. «Если и предпринимать какие-то ответные шаги, то оставляя поле для маневра и следя, чтобы эти действия не были обременительными для нашей экономики», — подчеркнул парламентарий.

Вашингтон лезет в российские выборы

Некоторые политики и эксперты утверждают, что «кремлевский доклад» можно расценивать как попытку вмешательства в выборы президента РФ, предстоящие в марте. В список доклада, в частности, попал и кандидат в президенты РФ — бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«То, что в США называют доклад «кремлевским», автоматически вытаскивает на свет их цель: вмешаться в избирательную кампанию. Поэтому оценивать его нужно именно через эту призму: заведомо преступной и недобросовестной логики», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Такое же мнение высказал замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Политолог отметил, что, хотели этого американцы или нет, они вписываются в сам «контекст» выборов и любой политтехнолог будет это использовать, так как у них, прежде всего, политическая цель.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин тоже считает, что публикация доклада связана с выборами: «Шаг недружественный, очевидный элемент внешнего давления, список странный, его широта оставляет возможность избирательного и ситуативного применения закона. Очевидно, что наигрываются инструменты раскачивания ситуации на поствыборный период», — добавил Костин.

Тем не менее, не все эксперты склонны считать, что публикацию «кремлевского доклада» можно считать попыткой вмешательства в избирательный процесс в России.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев обращает внимание на то, что само обнародование доклада планировалось давно, и тот факт, что он появился именно сейчас, не дает оснований трактовать его как вмешательство в выборы. Кроме того, сам по себе список, считает эксперт, не отвечает целям вмешательства — а именно повлиять на итоги голосования, которые состоятся только в марте 2018 года.

«Доклад» и «санкции»

При всей скандальности доклада не стоит забывать, что сам факт его публикации еще не говорит об автоматическом введении каких-то санкций в отношении России или фигурантов «кремлевского списка».

«Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной», — напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая перед журналистами 29 января. Кстати, официальный представитель Кремля тоже фигурирует в докладе минфина США. После публикации доклада Песков заверил, что равнодушен к включению своего имени в этот перечень.

Впрочем, американский министр финансов Стивен Мнучин уже отметил, что в США «намерены использовать (обнародованный накануне) доклад и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции». Какими они будут и против кого их используют — пока неясно.

Политолог Дмитрий Бадовский отметил, что опубликованный список предельно широк, кроме того, по его словам, может быть еще и «закрытая» часть. «В этом смысле сама публикация списка сегодня не имеет особого значения. Это все равно рамочная вещь, публикация доклада — часть процедуры санкционного закона, большее значение имеет последующее обсуждение в конгрессе», — напоминает эксперт.

«Речь идет о том, чтобы создать неопределенность, подвесить ситуацию, максимизировать риски для фигурантов списка. В этом смысле шаг США недружественный», — пояснил Бадовский.

Об этом говорит и политолог Михаил Виноградов. Эксперт считает, что в составлении доклада логика была явно «подчеркнуто формальная», а является ли это вопрос признака силы и слабости — вопрос интерпретации. Виноградов предположил, что посредством публикации «кремлевского доклада» американская сторона намерена показать всем его фигурантам, что для минимизации риска санкций лучше держаться подальше от номинального представительства в российском истеблишменте.

«Вашингтон дает понять, что фигуранта будут внимательно мониторить и в части финансовых операций, и в части публичной активности — и активность по «спорным» вопросам не останется незамеченной. Тогда получается создание механизма, который можно будет выборочно использовать», — считает эксперт.

В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов выразил мнение, что «кремлевский доклад» следует расценивать как попытку изменить сам характер давления на РФ. «Мы видим, что внешняя политика России не изменилась за время санкций. Они посылают новый сигнал: перестаньте поддерживать власть, иначе против вас будут введены санкции», — поясняет Игнатов. По его мнению, сейчас можно говорить о том, что США достали пистолет и положили его на стол.

Санкции как стиль жизни

Несмотря на то, что публикация столь масштабного списка — первая подобная акция за всю историю российско-американских отношений, многие члены российской политической элиты уже находятся под американскими санкциями. Первые персональные санкции в отношении ряда россиян, включая политиков, США ввели 17 марта 2014 года после проведенного в Крыму референдума, по итогам которого полуостров и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации. Тогда в санкционный список попали 11 человек.

В числе фигурантов оказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, помощник президента РФ Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев. В американский black list попали и депутаты Госдумы — Елена Мизулина и Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.

Персональные санкции, как правило, предполагают визовые ограничения и блокирование собственности и счетов фигурантов «черного списка».

С 2014 года Вашингтон расширял санкционные списки уже 17 раз, сейчас персональные санкции действуют в отношении 160 физических лиц, из них 47 человек — российские политики и государственные служащие, в том числе представители крымских властей.