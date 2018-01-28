Бывший представитель президента Украины в Крыму, депутат Верховной рады Сергей Куницын рассказал, при каких условиях полуостров мог бы остаться в административном подчинении Киева, передает РИА «Новости».

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«Я пришел к исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум. То есть дать Крыму все, кроме суверенитета, и выиграть время. На это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией.

Украинские власти опоздали на неделю, так как не могли выбрать ответственного за решение крымского вопроса», — пояснил парламентарий.

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ответ на такое высказывание выразил скепсис по поводу возможности отмены вхождения Крыма в состав России, сообщает RT.

«Никакие действия украинского правительства в то время, на мой взгляд, уже не могли изменить мнение крымчан. Я глубоко убежден, что Крым все равно вернулся бы в состав России. Тогда сложилась такая ситуация на Украине, что нам, крымчанам, надо было принимать решение. Мы его приняли. И конечно, обратной дороги нет. А все комментарии Куницына сегодня, я считаю, чистый популизм», — заверил Гемпель.

Согласно Конституции 1992 года, Республика Крым являлась государством, входящим в состав Украины, при этом отношения двух сторон определялись на основе договоров и соглашений. Республика осуществляла на своей территории все полномочия за исключением тех, которые она добровольно делегировала Украине. Официальным языком и языком делопроизводства являлся русский язык. Республика Крым могла самостоятельно вступать в отношения с другими государствами.

В марте 1995 года Верховная рада Украины отменила конституцию 1992 года, пост президента Крыма был упразднен.

Ранее член палаты лордов британского парламента Ричард Балф предложил провести на полуострове референдум под эгидой ООН. В ответ на это заместитель правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что повторный референдум по статусу Крыма не требуется. По словам Полонского, жители полуострова уже высказались и на данном вопросе «поставлена точка».

«Мы никому ничего повторно доказывать не собираемся. Статус лорда не дает абсолютно никаких прав указывать крымчанам, как им быть и что делать. Я думаю, мы и без лордов английских разберемся», — подчеркнул Полонский, слова которого приводит ФАН.

В среду 24 января телеканал Euronews показал сюжет о военных учениях в Крыму, отказавшись от формулировок о статусе полуострова как об «оккупированной» или «аннексированной» территории.

Российские военные провели учения для крымских школьников. Учащимся показали, как обращаться с наземными минами, провели лекцию о самодельных взрывных устройствах и замаскированных бомбах. Материал был показан на крупнейшем европейском телеканале Euronews, при этом СМИ ни разу не назвали Крым «оккупированным», как указали украинские СМИ.

В украинском внешнеполитическом ведомстве неуважение европейских СМИ к позиции Киева по Крыму также вызвало возмущение, в Киеве считают видеоролик проявлением «зрады» (предательство — укр.). Спикер МИД Украины Марьяна Беца считает, что репортаж Euronews должен был быть основан на «фактах».

«Призываем Еuronews исправить материал, в соответствии с законодательством», — написала украинский дипломат в личном блоге.

Днем ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти Украины смирились с присоединением Крыма к России.

«Они (власти Украины) уже внутри все понимают и смирились с тем, что Крым ушел и навсегда вернулся на историческую родину в Россию и этого уже никогда не вернешь. Но им надо что-то рассказывать тем националистам, на которых они рассчитывают, как на основную движущую силу. Поэтому они им рассказывают сказки, что что-то будут там брать или за что-то бороться. Как всегда профанацией занимаются украинские власти. Поезд ушел, все здравые люди на Украине это понимают», — сказал Аксенов.

Он отметил, что Киев продолжает вынашивать «злые планы и козни» против Крыма, чтобы подстроить «гадости» крымчанам.