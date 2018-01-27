«В России ценят позицию Милоша Земана»

Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному на второй срок президенту Чехии Милошу Земану, сообщает пресс-служба Кремля. Путин подчеркнул, что результаты президентских выборов в Чехии подтверждают авторитет Земана как «опытного и ответственного политика».

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Также президент России выразил готовность и в дальнейшем поддерживать сотрудничество между Москвой и Прагой.

«Владимир Путин отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию Милоша Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных областях», – говорится в заявлении пресс-службы.

Также Путин добавил, что Земан претворяет в жизнь национальные интересы и чаяния чешского народа и пожелал президенту Чехии «здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности».

Также Милоша Земана поздравил с победой на выборах президента Чехии премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По словам пресс-секретаря словацкого премьера Беатрис Сабовой, Фицо всегда воспринимал Земана как «интеллигентного и опытного политика».

«Я очень рад, что чешская общественность опять высказалась за него», – отметил премьер соседней Словакии.

Словацкий президент Андрей Киска также позвонил Земану по телефону субботним вечером, поздравив его с победой.

Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что новость о переизбрании Земана на второй срок является хорошей и поздравил свежеиспеченного президента Чехии.

По мнению Слуцкого, Земан «авторитетный и конструктивный европейский политик».

Глава думского комитета по международным делам также напомнил в разговоре с ТАСС, что президент Чехии, «выступая в ПАСЕ, назвал присоединение Крыма к России свершившимся фактом».

Слуцкий выразил надежду, что «здравая позиция Земана будет способствовать, в том числе, преодолению кризиса в отношениях РФ и ЕС», а также позволит Европе «в целом прозреть».

Действующий глава Чехии Милош Земан повторно одержал победу на президентских выборах, набрав 52% во втором туре после обработки 95% голосов. «За Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, за Иржи Драгоша — около 2,42 миллиона человек. Земан победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-Чешском крае», — говорится в сообщении статистического управления Чехии.

Глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж заявил журналистам после завершения подсчета голосов, что «Чешская республика победила Прагу».

Инаугурация Земана должна состояться 8 марта в ходе совместного заседания чешского парламента — палаты депутатов и сената.

Выступая по республиканскому телевидению, Земан напомнил, что на выборах 2013 года в его поддержку было отдано меньшее число голосов, и поэтому «он идет на следующие 5 лет с еще более усиленным мандатом».

Ко всему прочему, Земан пообещал также не вносить в Конституцию Чехии изменения, позволившие бы ему переизбраться через пять лет в третий раз.

14 января активистка украинского движения Femen Анжелина Диаш с оголенной грудью набросилась на Земана, когда тот пришел на участок для голосования на президентских выборах, и стала выкрикивать ругательства в его адрес. Президент Чехии заявил, что для него большая честь, что его атаковала активистка движения Femen.

Симпатизирующий России и свободно владеющий русским языком президент Чехии Милош Земан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выступал на русском языке и попросил не переводить его.

«Меня не надо переводить, журналисты должны разуметь русский язык», — сказал Земан в начале переговоров. Как отмечается, в дальнейшем все общение двух лидеров проходило на русском языке.

С 1993 по 2001 годы Земан возглавлял Чешскую социал-демократическую партию. Под его руководством ЧСДП стала одной из самых сильных и активных политических сил в Чешской республике.

Чешские социал-демократы скептически относятся к Североатлантическому альянсу (НАТО). В конце лета 2017 года посол Чехии в России Владимир Ремек заявил, что власти Чехии выступают против военных баз США на территории страны.

«Социально-демократическая партия, которая сейчас является одной из правящих в Чехии, придерживалась мнения, что не нужно никаких военных баз, в том числе, американских. Посмотрим, что случится после будущих парламентских и президентских выборов. Но, тем не менее, сейчас политическое руководство придерживается того, что нет надобности иметь иностранные базы на нашей территории. Это я могу заявить», — подчеркнул Ремек.

Чешский дипломат также отметил, что «это не означает, что все так считают», и подчеркнул, что данный взгляд является официальной позицией.