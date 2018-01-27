Двукратный президент: друг России остался у руля в Чехии

Действующий президент Чешской республики Милош Земан победил во втором туре президентских выборов, набрав 51,36% голосов избирателей. Второй срок президента станет последним в его политической карьере — он уже заявил в ходе встречи со своими сторонниками и членами избирательного штаба, что не будет менять национальную конституцию Чехии, чтобы пойти через пять лет на третий срок.

«Это моя последняя политическая победа, после нее у меня уже не будет и ни одного политического поражения. Президент, согласно конституции, может получить только два мандата. Я ни в коем случае не собираюсь инициировать изменение конституции», — подчеркнул Земан.

Соперник Земана на выборах, экс-президент Академии наук Чехии Иржи Драгош, получил 48,63% голосов избирателей при явке в 66%. Всего, по данным чешского избиркома, свои голоса во втором туре отдали 5 млн 569 тыс. 665 граждан страны. При этом избирательным правом обладают 8 млн 363 тыс. чешских граждан при общем населении Чешской республики в 10,6 млн человек.

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Милош Земан получил голоса 2 млн 853 тыс. 390 чешских избирателей. При этом большая часть голосов в поддержку Земана была собрана в чешских провинциальных регионах, а за Драгоша голосовала Прага и прилегающие к столице области.

Глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж заявил журналистам после завершения подсчета голосов, что «республика победила Прагу». Также Минарж добавил, что инаугурация Земана должна состояться 8 марта в ходе совместного заседания парламента — палаты депутатов и сената Чехии.

Выступая по республиканскому телевидению, Земан напомнил, что на выборах 2013 года в его поддержку было отдано меньшее число голосов, и поэтому «он идет на следующие 5 лет с еще более усиленным мандатом». Ко всему прочему,

Земан пообещал не разочаровывать в своей деятельности на посту президента граждан Чешской республики.

Оппозиционный кандидат Драгош заявил, что его результат сложно назвать проигрышем, однако признал поражение на президентских выборах и поздравил Земана с победой. Драгош подчеркнул, что гордится тем, что он и его сторонники участием в выборах подняли «огромную волну энергии», и выразил уверенность, что эта энергия сохранится.

При этом политическая ситуация в Чехии в промежуток между первым и вторым туром выборов президента развивалась достаточно нестабильно. 24 января президент Чехии Милош Земан принял отставку правительства под руководством Андреса Бабиша.

Формирование кабинета оказалось невозможным, после того как Бабиш стал подозреваемым в незаконном получении для одной из своих фирм субсидии от ЕС в размере €2 млн. Кроме того, 19 января большинство голосов в парламенте было отдано за лишение Бабиша депутатской неприкосновенности.

После того как чешский президент принял отставку правительства меньшинства Бабиша, он поручил ему сформировать новый кабинет министров. «Я надеюсь, что Вам удастся сформировать такое правительство, которое сможет получить доверие парламента», — сказал Земан.

Первый тур президентских выборов в Чешской республике завершился 13 января 2018 года, победу в котором также одержал Милош Земан.

Тогда Земан набрал 38,58% голосов избирателей. Иржи Драгош получил 26,59% голосов и занял второе место. Явка избирателей составила 61,91%, а поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов, то проводился второй тур.

Милош Земан известен как президент, симпатизирующий России и президенту Владимиру Путину. Так, 13 января президент Чехии отказался извиняться за свои слова о том, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт. Об этом он заявил в интервью телеканалу Barrandov.

По его словам, Украина могла бы потребовать извинений, если бы он транслировал официальную позицию Праги. Но, поскольку, по словам Земана, он высказал личное мнение, то речи об извинениях идти не может.

Земан свободно владеет русским и английским языками. Кроме того, он выступал за отмену въездных виз для граждан России, а также против вступления Украины в НАТО. Он даже высказывал идею вступления России в ЕС и высказывался против санкций против Москвы.

С 1993 по 2001 годы Земан возглавлял Чешскую социал-демократическую партию. Под его руководством ЧСДП стала одной из самых сильных и активных политических сил в Чешской республике.