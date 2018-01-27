Украина создаст полицию для Крыма

Министерство внутренних дел Украины приняло решение сформировать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя. Об этом на коллегии украинского МВД заявил министр Арсен Аваков, передает телеканал «112 Украина».

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«Да, такие подразделения будут созданы, и они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым. А потом готовые подразделения будут там работать», — сообщил министр.

Кроме того, в текущем году Украина планирует набрать и открыть подразделения патрульной полиции в городах Ковель и Белая Церковь. Об этом на годовой итоговой коллегии МВД сообщил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.

Министр внутренней политики, информации и связи республики Крым Дмитрий Полонский прокомментировал планы МВД Украины создать спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю. «Не знаю, какие спецподразделения собираются создавать на Украине. Особенно с учётом того, что у них осталось целых полторы патрульных машины, да и на те не хватает денег, чтобы обеспечивать их топливом. Поэтому я

подозреваю, что где-то в центре Крещатика они нарисуют контур Крыма, и по нему эта одна несчастная оставшаяся патрульная машина будет ездить.

Видимо, это и станет большим и серьезным результатом деятельности ведомства, которое возглавляет господин Аваков», — заявил вице-премьер крымского правительства RT.

Саму инициативу он связал с желанием украинского МВД получить больше бюджетных средств. «Они с таким же успехом строили границу с Россией. За что не возьмутся, то все ровно о том, чтобы списать деньги, отчитаться о результате, получить, как им кажется, некие пропагандистские бонусы, которые они давно уже не получают», — считает Полонский.

В конце ноября 2017 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что минские соглашения не могут считаться механизмом для достижения мира. Об этом он сообщил на национальном экспертном форуме «Украина: в стремлении к равновесию». Аваков также потребовал заключить новые договоренности, которые бы обеспечили полный вывод российских вооруженных сил с украинской территории, а также возвращение Донбасса и Крыма под контроль Украины.

В Госдуме в свою очередь сообщили, что резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), касающиеся республики Крым, не будут исполнены никогда. «Дело в том, что резолюции ПАСЕ в достаточно большей своей части (во всяком случае, в том, что касается русского Крыма) никогда не будут исполнены. Это очевидно», — заявил прессе вице-спикер Госдумы Петр Толстой после заседания специальной комиссии по гармонизации органов Совета Европы.

Толстой назвал воссоединение Крыма с Россией «историческим фактом». «Это так же, как сегодня сокрушаться об объединении Германии. Это исторический факт, он произошел, к нему надо относиться как к факту», — сообщил он.

15 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона уважает территориальную целостность Украины в границах, установленных после референдума в Крыму.

«Как недавно сказал президент Владимир Путин, мы заинтересованы в том, чтобы минские договоренности были выполнены в полном объеме без каких-либо изъятий. Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму, который был проведен в полном соответствии с международным правом», — сообщил Лавров.

«Дорожная полиция Крыма и Севастополя» может стать не первой виртуальной структурой Украины на территории России. Так, в Киеве уже работает «прокуратура Автономной Республики Крым», а украинский лидер Петр Порошенко даже назначил своего «полномочного представителя» на полуострове.

Напомним, что Крым стал частью России в марте 2014 года после проведения регионального референдума о статусе полуострова. Киев не признал его результаты и считает Крым своей временно оккупированной территорией. Европейские страны в свою очередь назвали действия России аннексией и ввели ряд санкции против российских компаний, бизнесменов и политиков.