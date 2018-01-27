«Украина применяет армию против своих граждан»

Помощник президента России Владислав Сурков в пятницу 26 января на переговорах в Дубае со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером обратил внимание собеседника на то, что принятым недавно Верховной радой законом о реинтеграции Донбасса Киев пытается легализовать свои противоправные действия на юго-востоке Украины.

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«Уже ясно, что его цель — запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке. В течение трех лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан», — приводит слова Суркова ТАСС.

Помощник президента России также подчеркнул, что Киев осуществляет незаконную экономическую блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Незаконно ограничивает свободу передвижения и так далее. Закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу. Кроме того, подчеркнули необходимость проконтролировать, чтобы в законе не появились положения, прямо противоречащие минскому комплексу мер. Американцы адекватно реагировали на высказанные озабоченности», — указал он.

Ранее сообщалось, что Сурков и Волкер не пришли к единой позиции по украинскому закону о реинтеграции Донбасса, который официально называется «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

«Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось. Конкретных решений принято не было», — сказал Сурков.

Вместе с тем Сурков отметил, что новые предложения США по поводу размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе выглядят вполне реализуемыми, российская сторона даст ответ по «дубайскому пакету» после внимательного ознакомления с ним, сообщает ФАН.

«Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. «Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым», — отметил Сурков.

Он добавил, что в пакете документов представлен подробный план поэтапного размещения миротворцев в увязке с минскими соглашениями. Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что в Кремле не ждут каких-то определенных результатов от ближайшей встречи Суркова и Волкера.

«Вы знаете, что там повестка дня достаточно свободна — это сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины. Собственно, ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это сверка часов, рабочий процесс», — сказал представитель главы российского государства.

Перед встречей с Сурковым Волкер провел беседу с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Был хороший разговор с Порошенко. Еще полтора дня встреч в Украине перед тем, как отправиться в Дубай для переговоров с представителями России», — написал Волкер.

Закон по Донбассу был принят 18 января украинским парламентом после почти четырех месяцев обсуждений. В документе по отношению к России используется выражение «страна-агрессор», говорится об «аннексии» Крымского полуострова, а также отрицается возможность прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Почти четыре месяца депутаты вели ожесточенные споры о самом документе и необходимых поправках. Верховная рада в итоге отказалась принимать поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией — это решение получило поддержку лишь 72 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Парламентарии также не стали признавать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями. В ходе голосования за соответствующую поправку к проекту закона о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 депутатов из 340. Закон вызвал негативную реакцию Москвы, напоминает RT.

«Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом Безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей нормандского формата в Минске», — заявил глава МИД России Сергей Лавров.