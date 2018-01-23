«Украина заберет технику не сегодня, так завтра»

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что Украина «в любом случае» заберет военную технику, оставшуюся в Крыму. Об этом сообщает RT.

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«Я замечу, что не одно заявление сделали по поводу этого предложения политики Украины. [Премьер-министр Украины Владимир] Гройсман отвечал, говоря, что Украина готова принять технику вместе с Крымом, [глава МИД Украины Павел] Климкин включился. Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Заберут не сегодня, так завтра», — сказал Цеков.

По его словам, представители Украины до сих пор настроены «рвать связи» с Россией. «Но рано или поздно отношения России и Украины будут улучшаться, может, не при нынешнем руководстве, но при следующих однозначно», — добавил Цеков.

Широкое обсуждение украинской военной техники в Крыму началось после того, как президент России Владимир Путин заявил о готовности России к ее передачи обратно Украине.

Об этом он сказал в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств. При этом Путин напомнил, что Россия начала передачу военной техники и имущества Украины из Крыма еще в 2014 году. «Несколько эшелонов было направлено из Крыма на Украину, и украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма», — подчеркнул президент России.

Он отметил, что Россия готова продолжить этот процесс и передать Украине «военные корабли, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику». По словам российского лидера, техника находятся «в плачевном состоянии». «Но это уже не наше дело, она в таком практически состоянии и была, за эти годы никем не обслуживалась», — подчеркнул Путин.

По словам политика, речь идет о возврате «десятков кораблей, десятков боевых самолетов». При этом Путин подчеркнул, что «будет лучше, что касается кораблей, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут». «Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу», — сказал он.

Москва также не против того, чтобы представители украинских вооруженных сил прибыли в Крым для совместной работы. «Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов», — добавил президент РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предложение Путина «жестом доброй воли», однако на самой Украине его приняли с негативом.

Первая реакция на предложение президента поступила от главы ВМС Украины вице-адмирала Игоря Воронченко. По его словам, решение о возвращении техники на Украину будет «приниматься на высшем политическом уровне руководства страны». Воронченко подчеркнул, что вопрос требует «очень тщательного изучения», чтобы Киев «не остался разменной картой в какой-то грязной кремлевской игре».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина считает предложение России вернуть военную технику из Крыма маневром, чтобы показать якобы имеющий место диалог Москвы и Киева по поводу принадлежности Крыма. «Вы все прекрасно понимаете этот трюк России: показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма. И мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — заявил Климкин.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказал «встречное предложение президенту Российской Федерации». «Предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время. Я считаю, что я ответил», — сказал Гройсман журналистам в ходе своей поездки в Донбасс.

По словам командующего военно-морских сил Украины, «техники [в Крыму] осталось на два батальона БМП, они все были практически готовы, и два батальона БТРов, 15-20% БТРов подлежало ремонту». Кроме того, Воронченко утверждает, что из семи остававшихся в Крыму кораблей ремонта требовал лишь один.