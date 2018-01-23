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«Украина заберет технику не сегодня, так завтра»

Почему Украина отклонила предложение России о возврате техники из Крыма

В Совете Федерации отреагировали на отказ Украины забрать свою военную технику из Крыма. По словам сенатора Сергея Цекова, возвращение техники произойдет «не сегодня, так завтра».

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что Украина «в любом случае» заберет военную технику, оставшуюся в Крыму. Об этом сообщает RT.

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«Я замечу, что не одно заявление сделали по поводу этого предложения политики Украины. [Премьер-министр Украины Владимир] Гройсман отвечал, говоря, что Украина готова принять технику вместе с Крымом, [глава МИД Украины Павел] Климкин включился. Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Заберут не сегодня, так завтра», — сказал Цеков.

По его словам, представители Украины до сих пор настроены «рвать связи» с Россией. «Но рано или поздно отношения России и Украины будут улучшаться, может, не при нынешнем руководстве, но при следующих однозначно», — добавил Цеков.

Широкое обсуждение украинской военной техники в Крыму началось после того, как президент России Владимир Путин заявил о готовности России к ее передачи обратно Украине.

Об этом он сказал в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств. При этом Путин напомнил, что Россия начала передачу военной техники и имущества Украины из Крыма еще в 2014 году. «Несколько эшелонов было направлено из Крыма на Украину, и украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма», — подчеркнул президент России.

Он отметил, что Россия готова продолжить этот процесс и передать Украине «военные корабли, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику». По словам российского лидера, техника находятся «в плачевном состоянии». «Но это уже не наше дело, она в таком практически состоянии и была, за эти годы никем не обслуживалась», — подчеркнул Путин.

По словам политика, речь идет о возврате «десятков кораблей, десятков боевых самолетов». При этом Путин подчеркнул, что «будет лучше, что касается кораблей, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут». «Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу», — сказал он.

Москва также не против того, чтобы представители украинских вооруженных сил прибыли в Крым для совместной работы. «Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов», — добавил президент РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предложение Путина «жестом доброй воли», однако на самой Украине его приняли с негативом.

Первая реакция на предложение президента поступила от главы ВМС Украины вице-адмирала Игоря Воронченко. По его словам, решение о возвращении техники на Украину будет «приниматься на высшем политическом уровне руководства страны». Воронченко подчеркнул, что вопрос требует «очень тщательного изучения», чтобы Киев «не остался разменной картой в какой-то грязной кремлевской игре».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина считает предложение России вернуть военную технику из Крыма маневром, чтобы показать якобы имеющий место диалог Москвы и Киева по поводу принадлежности Крыма. «Вы все прекрасно понимаете этот трюк России: показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма. И мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — заявил Климкин.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказал «встречное предложение президенту Российской Федерации». «Предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время. Я считаю, что я ответил», — сказал Гройсман журналистам в ходе своей поездки в Донбасс.

По словам командующего военно-морских сил Украины, «техники [в Крыму] осталось на два батальона БМП, они все были практически готовы, и два батальона БТРов, 15-20% БТРов подлежало ремонту». Кроме того, Воронченко утверждает, что из семи остававшихся в Крыму кораблей ремонта требовал лишь один.