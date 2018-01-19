Европа без Меркель: куда приведет немецкий кризис

Всего неделю назад заголовки СМИ пестрили сообщениями о «прорыве» в формировании большой коалиции. 12 января возглавляемый Меркель консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на предварительных консультациях в Берлине достигли принципиального согласия по основным политическим вопросам.

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Переговоры между представителями партий продолжались сутки и завершились составлением документа на 28 страницах, где зафиксированы достигнутые договоренности.

Гордые и непокорные

Перед тем как перейти к началу официальных переговоров, лидер СДПГ Мартин Шульц должен получить на это разрешение со стороны большинства членов партии, многие из которых наотрез отказываются формировать совместное с Меркель правительство.

В воскресенье, 21 января, пройдет внеочередной съезд СДПГ, на котором социал-демократы, по сути, будут голосовать за будущее Германии — быть большой коалиции или нет.

Совместное правительство ХДС/ХСС и СДПГ во главе с Меркель уже дважды формировалось по итогам парламентских выборов в 2005 и в 2013 годах. Однако после объявления первых результатов голосования 2017 года Шульц заявил, что его партия уходит в оппозицию и участия в формировании правительства принимать не будет.

Это решение лидер СДПГ объяснял слабым результатом своей партии на выборах, причиной которого, по его мнению, стал именно союз с ХДС/ХСС, длившийся последние четыре года. После того как Меркель потерпела неудачу при формировании коалиции с малыми партиями, а на горизонте замаячила перспектива политического кризиса, Шульц все же изменил свое мнение.

На прошедших 12 января консультациях, социал-демократам удалось уговорить Меркель не принимать в Германии более 220 тыс. беженцев в год и установить лимит на воссоединение семей беженцев так, чтобы их число не превышало тысячи в месяц. Кроме того, политики договорились не повышать налоги, сохранить уровень пенсии на нынешнем уровне (48%) до 2025 года, а также вернуться к прошлой системе обязательного медицинского страхования, при которой взносы делают и сотрудники, и работодатели.

Однако даже такие компромиссы не меняют мнения рядовых членов партии, считающих, что сохранение статуса СДПГ в качестве младшего партнера ХДС/ХСС снижает авторитет социал-демократов.

«В глазах общественности СДПГ выглядит как партия, чья единственная цель — продлить политическую жизнь Меркель и ее сторонников.

С их точки зрения, самим социал-демократам такой союз ничего не дает, поэтому они выступают за уход в оппозицию, где СДПГ сможет восстановиться в статусе самостоятельной политической силы», — поясняет научный директор Российско-германского форума Александр Рар.

Нерадужные перспективы

Если в воскресенье все-таки будет реализован самый оптимистичный вариант развития событий и СДПГ все же одобрит формирование коалиции, мгновенного выхода из сложившейся политической заминки все равно не произойдет.

При таком раскладе переговоры, скорее всего, начнутся в конце января и завершатся лишь к концу марта, отмечает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Однако и это не будет концом истории — результаты переговоров также должны быть одобрены большинством членов СДПГ. В лучшем случае новое правительство будет сформировано в Германии только к апрелю 2018 года.

Однако, по словам Александра Рара, шансы, что в СДПГ одобрят формирование коалиции — 50 на 50.

«Это — самый критический момент в новейшей истории Германии. Если госпоже Меркель во второй раз не удастся создать дееспособную коалицию, в Германии наступит очень серьезный политический кризис, из которого есть только два возможных выхода: перевыборы или создание правительства меньшинства», — говорит эксперт.

Создание такого правительства подразумевает, что Меркель каждый раз придется искать союзников для своих инициатив в бундестаге. В современной истории страны еще не было случая, когда правительство не опиралось бы на большинство в парламенте. Да и сама канцлер неоднократно заявляла, что не пойдет на такой шаг.

«Этот вариант является нелогичным и не придаст власти большой стабильности», — подчеркивает в разговоре с «Газетой.Ru» Рар.

Единственным выходом в таком случае будет назначение перевыборов, которые потребуют от Берлина незапланированного выделения большого числа административных ресурсов и еще больше отсрочит назначение нового правительства.

«Перевыборы затянут процесс формирования правительства еще минимум на полгода, но если они заведут в тот же самый тупик, то что делать тогда?» — рассуждает эксперт.

Неспособность ответить на этот вопрос и вынуждает Меркель идти на уступки своим политическим конкурентам в попытке сформировать правительство сейчас. Результаты опросов показывают, что в случае перевыборов расклад сил в бундестаге существенно не изменится, однако нельзя недооценивать предвыборную риторику партий, которая будет вестись на фоне неудачи с формированием правительства.

«В случае провала с формированием коалиции многое зависит от того, кто первый и как будет давать интервью, как будет воспринимать это общественность и кого будут винить за провал переговоров, — говорит Александр Рар. --

Если Меркель будет выглядеть как политик, который проиграл, это сильно ударит по ее позициям внутри партии — она может потерять власть».

Риск при этом является обоюдным, отмечает Николай Топорнин. «Малые партии могут предполагать, что их процент еще больше уменьшится, поэтому сильно и не настаивают на перевыборах. Ситуация, которая сложилась сейчас, их по большей части устраивает», — говорит эксперт, подчеркивая вместе с тем, что сильнее всего нынешняя неопределенность бьет все же именно по Меркель.

«Меркель никому не жалко»

По мнению колумниста CNN Дэвида Андельмана, неопределенность в Европе на фоне краха переговоров о создании коалиционного правительства в ФРГ «принесет новые возможности для других мировых лидеров, таких как [президент России] Владимир Путин и [президент США] Дональд Трамп, не говоря уже о лидере Франции Эммануэле Макроне».

«Никому из них — Трампу, Путину или Макрону — не будет очень жаль видеть уход Меркель», — отмечает Андельман.

Некоторые считают, что Меркель была одним из западных лидеров, который понимал, как добиться желаемого от российского лидера, поддерживая жесткие санкции в отношении Москвы. Также автор отмечает, что «конец власти Меркель», вероятно, будет очень комфортным для Трампа.

Кроме того, он напоминает об «амбициях» Макрона по возвращению Франции ведущей роли в Европе. «Франция выбрала нового динамичного лидера в лице Эммануэля Макрона, который прилагал небольшие усилия, чтобы скрыть свои амбиции вернуть Франции статус ведущей державы в Европе, президент вытеснил или, по крайней мере, сместил внимание с Меркель», — отмечается в материале.

Александр Рар, впрочем, считает, что даже в такой трудной для Германии ситуации Франция ничего сделать не сможет, так как Макрон сам застрял во внутренних реформах своей страны.

«Европа сейчас переживает не самые лучшие времена», — резюмирует эксперт.

Николай Топорнин, в свою очередь, отмечает, что, несмотря на сложившуюся заминку с формированием правительства, дела на самом деле обстоят не так плохо, как кажется. «Хотя Меркель и приходится концентрироваться сейчас на внутренних проблемах в ущерб общеевропейской политике, Европа не остается без лидерства. Глава Евросовета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер — как минимум эти люди и обеспечивают стабильность ЕС на данном этапе», — говорит эксперт.