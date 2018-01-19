«Этот закон противоречит минским договоренностям»

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ принятый украинскими властями закон о реинтеграции Донбасса. Совещание прошло в резиденции президента в Ново-Огареве.

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На совещании присутствовали российский премьер Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги встречи и отметил, что новый закон по Донбассу может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования.

В контексте обсуждения украинского документа также была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и «нормандского формата».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала этот закон похоронами минских соглашений. Она отметила, что он нацелен на вооруженное возвращение Донецка и Луганска. В российском МИДе, в свою очередь, заявили, что прописанный в законе объединенный оперативный штаб сможет «без формального введения военного положения» использовать Вооруженные силы «против мирного населения на всей территории страны».

Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не согласен с Киевом, возложившим ответственность за происходящее в Донбассе на Россию, которая, по словам пресс-секретаря президента, не является стороной конфликта. «Россия не согласна с самой постановкой вопроса таким образом, ибо

это противоречит самому духу и букве минских договоренностей. Россия не является участницей и стороной этого конфликта. Об этом говорится в минских договоренностях, и под минскими договоренностями стоит подпись президента Украины Порошенко», — заявил он.

Песков подчеркнул, что Россия вместе с другими странами-гарантами будет поддерживать минские соглашения. «Мы по-прежнему выступаем за имплементацию минских договоренностей для достижения урегулирования этого украинского кризиса, но сожалеем, что подобные шаги, как принятие этого закона, лишь отдаляют нас от исконной цели», — подытожил Песков.

Напомним, что 18 января Верховная рада Украины поддержала законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ закрепляет за самопровозглашенными ДНР и ЛНР статус «оккупированных территорий», а также признает Россию «государством-агрессором». Согласно законопроекту, Киев для противодействия агрессии со стороны России может применять необходимые силы и средства.

Кроме того, в законе прописан особый порядок въезда украинских граждан на территории ДНР и ЛНР. Так, на границе с самопровозглашенными республиками формируются секторы безопасности, управляемые сотрудниками госорганов, которые, в свою очередь, наделяются особыми полномочиями.

В Министерстве иностранных дел России принятие документа Верховной радой назвали «подготовкой к войне». «Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — сообщили в МИД РФ.

Ранее стало известно, что на заседании Совбеза ООН лидер США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по украинскому урегулированию из Минска на другую площадку. Об этом сообщил глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, в свою очередь, заявил, что страна не «напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров». «Беларусь за лаврами миротворца не гонится», — подчеркнул Маквей. Он также добавил, что переговоры можно перенести «хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал желание американского лидера перенести площадку. «Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения — первое. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность «нормандскому формату», собственно, о чем сегодня шла речь на заседании Совета Безопасности», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что «все, что происходит на востоке Украины, является внутренним конфликтом.