Друзья России: что ждет партию Берлускони на выборах

О перспективах улучшения отношений с Россией в случае прихода к власти в Италии оппозиции написала американская газета Politico. Как отмечает издание, «каким бы ни был результат выборов, Москва, скорее всего, будет улыбаться».

Реклама

«В то время как на прошлогодних выборах во Франции, где Эммануэль Макрон был единственным кандидатом с ярко выраженной антикремлевской повесткой, в Италии все ведущие политические партии относятся к России достаточно мягко», — полагает Politico.

Победа коалиции «Вперед Италия», созданной экс-премьером Сильвио Берлускони, будет способствовать резкому улучшению отношений с Россией, считает издание. И напоминает, что Берлускони находится в дружеских отношениях с российским президентом Владимиром Путиным, которому в свое время на день рождения подарил набор постельного белья.

В конце прошлого года у партии случился важный электоральный успех. Соратник Берлускони Нелло Музумечи победил на губернаторских выборах на Сицилии, и это дает надежду экс-премьеру. После победы Музумечи Берлускони заявил, что Сицилия «сделала выбор в пользу конструктивных перемен».

Однако для того, чтобы добиться победы, сопартийцам Берлускони придется сформировать коалиционное правительство с правонационалистической партией «Лига Севера». Ее лидер Маттео Сальвини, как отмечает издание, «никогда не скрывал своей симпатии к Путину». Британская пресса называет его «итальянским Фараджем», намекая на сходство с британским националистом, основателем «Партии Соединенного королевства» Найджелом Фараджем.

Информированный источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, говорит, что к партии «Лига Севера» приковано «пристальное внимание [Москвы], поскольку в ней немало адекватных людей, настроенных на диалог с Россией».

«Вперед, Италия» и «Лига Севера» недавно объявили о формировании предвыборной коалиции. В нее вошли еще две политические силы: «Братья Италии», а также образованный всего несколько месяцев назад «Четвертый полюс».

Сам 81-летний Берлускони вряд ли займет кресло премьера, так как находится в преклонном возрасте и к тому же имеет судимость, не позволяющую ему занимать руководящую должность. В конце прошлого года он обратился по этому поводу в Европейский суд по правам человека, однако суд решения еще не принял.

Улучшения отношений с Кремлем желает и партия «Пять звезд», основанная комиком Бэппи Грилло, который активно использующет популизм в своей агитации. Партия лидирует в опросах общественного мнения во многом благодаря своей ярко выраженной роли «евроскептиков».

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований политолога Владимира Брутера, шансы у «Пяти звезд» низкие: «Они не сумели привлечь в коалицию коммунистов, поэтому их шансы выиграть равны нулю».

Если же, рассуждает Брутер, сложится так, что премьером Италии по итогам выборов станет лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, он столкнется с тяжелыми проблемами. Электорат «Лиги» выступает за пересмотр отношений центра и регионов Италии в их нынешнем виде. В прошлом году партия организовывала референдумы в Ломбардии и Венето за расширение автономии — впрочем, не имевшие юридической силы.

В то же время в случае прихода к власти такого политика, как Сальвини, Италия встанет в один ряд с соседней Австрией, где премьер Себастьян Курц сформировал победную коалицию с крайне правой Австрийской партией Свободы, а также Венгрией, где у власти находится весьма авторитарный премьер Виктор Орбан.

Действуя совместно, эти политики могли бы лоббировать свои идеи по «обустройству ЕС» — например, идею «Европы регионов», дающую больше возможностей для автономий в рамках национальных государств.

«Вопрос в том, сможет ли новый итальянский премьер стать тем клеем, который поможет скрепить новую европейскую идею», — рассуждает Брутер.

К выборам в Италии сегодня приковано внимание как европейской, так и американской общественности. Эта страна одна из ключевых для ЕС и имеет большое значение для европейской безопасности. К тому же выборы в Италии будут происходить на фоне продолжающегося политического кризиса в Германии, где все еще не сформировано правительство и продолжаются переговоры о коалиции между ХДС и СДПГ.

Стоит напомнить, что Италия, связанная многочисленными экономическими каналами с Россией, еще с советских времен старалась проводить достаточно самостоятельную политику в адрес Москвы. Расцвет отношений пришелся на времена правления Берлускони, но даже после событий в Крыму тогдашний премьер Италии Маттео Ренци часто бывал в России и поддерживал диалог с российским президентом.

Активное взаимодействие не только по вопросам российско-итальянских отношений, но и по глобальной повестке Россия и Италия ведут постоянно. В понедельник,15 января, президент России Владимир Путин и премьер Италии Паоло Джентилони провели телефонный разговор, где обсуждали темы Ливии и кризис на Украине — с учетом председательства Италии в ЕС.

Уже после итальянских выборов в сентябре в Петербурге пройдут итальянские культурные мероприятия, запланированные как ответ на «Русские сезоны» в Италии.

Известно, что премьер Джентилони, как и его предшественник Ренци, негативно относится к европейской санкционной политике в отношении России, но добиться учета своего мнения по этому вопросу Италии не удалось. Несмотря на различные точки зрения внутри ЕС, союз в вопросе санкций действует в унисон. «Действительно, в ЕС все больше голосов в пользу корректировки политики в отношении России, но без должного повода, которым могли бы стать заметные подвижки в сторону мирного урегулирования на Донбассе, ожидать реальных перемен здесь сложно.

Для ЕС тоже важно сохранить лицо и не лишать смысла ранее заявленную политику»,

— сказал «Газете.Ru» заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин.

Главным же на итальянских выборах будет не внешнеполитическая повестка, а прежде всего проблемы экономического положения страны и вопросы роли ЕС. «По этим вопросам у партий подходы разные, ожидается острая борьба, которая может привести к патовой ситуации, когда ни одна из политических сил не получит решающего преимущества, — прогнозирует Уткин. — Так что рассчитывать на какие-то решительные действия будущего правительства пока сложно. В интересах России и других стран региона, чтобы эта предвыборная и поствыборная борьба, по крайней мере, не подорвала возможности Италии как страны-председателя ОБСЕ в этом году».