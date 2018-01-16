США готовят «кремлевский доклад»

Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что доклад о новых санкциях против России будет опубликован 29 января, сообщает РИА «Новости». Дипломат заявил о выходе доклада в кулуарах Гайдаровского форума. Он не уточнил, сколько людей попадут в санкционный список, потому что «еще слишком рано говорить об этом».

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Кроме того Хантсман подчеркнул, что публикация доклада не означает мгновенное введение нового пакета санкций. «Насколько я понимаю, крайний срок публикации доклада — 29 января. Но это доклад, а не новые санкции. Некоторые сообщают о новых санкциях, но нет. Речь идет о законе, который был принят шесть месяцев назад. Так что это просто выполнение закона, принятого полгода назад. Ничего нового», — отметил посол.

Закон «О противодействии противникам Америки» был принят в США в августе 2017 года. Документ направлен также против Ирана и КНДР, но в большей степени — против России.

Согласно этому закону, в течение полугода конгресс США должен получить в свое распоряжение доклад об активах приближенных к высшим эшелонам российской власти бизнесменов и их родственников. Помимо этого американская администрация должна описать роль этих бизнесменов в экономике России, а также предоставить информацию об объемах их зарубежной собственности.

25 декабря 2017 года бывший координатор санкционной политики госдепа США Дэниел Фрид в интервью журналистам отметил, что попадание в «черный список» не означает автоматическое введение санкций против этих людей, однако ставит их под косвенную угрозу.

«Я бы сказал так: американские и европейские банки могут счесть, что раз человек в списке, взаимодействие с ним связано с более высокими рисками», — сообщил Фрид. При этом политик призвал Вашингтон не стараться перевыполнить план. «Намного правильнее было бы составить более короткий, но сильный список «плохих парней». То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии. Массовость тут не главное», — заявил экс-работник госдепа.

На данный момент объектами действия санкционной политики США являются 402 гражданина Российской Федерации и почти 200 юридических лиц.

Последний раз этот список обновлялся 20 декабря 2017 года — тогда санкционный список пополнился пятью людьми, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.

Как утверждает издание «Коммерсант», ссылаясь на источники в американских госорганах, не работающих непосредственно над документом, но причастных к реализации политики в отношении России, в новый «черный список» могут войти более 50 россиян. Однако учитывая то, что закон требует, чтобы санкции распространялись также и на родственников людей из списка, жертвами санкций могут стать еще около 300 граждан России.

В законе «О противодействии противникам Америки» также перечислены причины применения по отношению к России санкционной политике.

В тексте закона собраны все претензии к внешней политике Москвы. Упомянуты «закон Магнитского»; использование поставок природного газа в Европу как политического рычага; Крым, Абхазия, Южная Осетия и даже Приднестровье; роль государственных СМИ в продвижении интересов России в Европе; нежелание выполнять минские соглашения и протокол; вмешательство в выборы и много всего прочего.

При этом оформление санкций через законодательный означает, что президент США не сможет отменить их или ослабить без согласия американского парламента. Все санкции против России, введенные отдельными указами предыдущего президента Соединенных Штатов Барака Обамы, также закрепляются в статусе законов.

Президент США критиковал закон за то, что он ограничивает его пространство для маневров во внешней политике (в том числе и на российском направлении), однако все же подписал документ.

Еще 21 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ответные меры против США в случае введения новых санкций в связи с публикацией доклада. «Так мы делаем всегда, и когда мы так отвечаем, мы всегда подчеркиваем, что это не наш выбор», — заявила Захарова.