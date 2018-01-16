Депутат Государственной думы РФ от «Единой России» и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в разговоре с РИА «Новости» прокомментировала высказывание Ксении Собчак, собирающейся выставить свою кандидатуру на пост президента РФ, о «правовой неполноценности» крымчан.

Реклама

По словам Поклонской, только «чванство и внутреннее вредительство» дают «некоторым политикам» заниматься спекуляциями по вопросу прав крымчан. Политики, делающие такие заявления, подстраиваются под конъюнктуру и спекулируют по теме правовой полноценности не только жителей Крыма, но и всех остальных граждан России, убеждена Поклонская.

«Но это личная беда таких политиков, которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей», — заявила экс-прокурор Крыма.

Поклонская также особо отметила главный приоритет для политического деятеля: по ее мнению, политики должны поступать и делать так, чтобы даже повода не возникало «говорить о какой-то неполноценности» российских граждан.

Депутат также объяснила, почему Крым никоим образом не является «неполноценным» регионом РФ. Сегодня полуостров «активно развивается», отметила Наталья Поклонская, там «ведутся грандиозные стройки инфраструктурных объектов и социальных сооружений», мостов, аэропортов, детских садов, школ и стадионов.

Экс-прокурор напомнила, что на полуостров едет множество иностранных туристов, европейских политических деятелей. Также Поклонская подчеркнула, что итальянские и французские градоначальники заключают соглашения о сотрудничестве с крымскими городами. «Крымский полуостров уникален!» — убеждена депутат ГД от «Единой России». По словам Поклонской, не видеть и «не ценить это может только глупец».

Во вторник, 16 января, кандидат в президент России журналистка Ксения Собчак заявила об ущемленности в правах крымчан по сравнению с гражданами других российских регионов. В качестве примера Собчак привела тот факт, что на полуострове не будут проходить матчи грядущего Чемпионата мира по футболу — 2018.

Собчак при этом отметила, что хочет, «чтобы [крымчане] были частью большой страны и полноценными жителями».

Сейчас же, по ее мнению, жители полуострова «неполноценны по отношению к миру». Потенциальный кандидат в президенты отметила, что выступает «против этого».

В свою очередь, глава комитета Государственного совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков заявил, что состав принимающих матчи ЧМ-2018 городов был определен «задолго до того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России» – в 2012 году.

Бобков заявил, что «Ксения [Собчак] в последнее время любит смешить», а подобные заявления не являются уместными и делаются «из-за незнания ситуации». Он также особо подчеркнул, что во время Чемпионата мира по футболу летом 2018 года крымчане «будут активно болеть за национальную команду — сборную России».

2 января Международная федерация футбола (ФИФА) неофициально подтвердила, что минимум две фан-зоны будут работать на территории Крыма во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

«Мы отправили в ФИФА письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это все еще неофициально. Мы пока не знаем, сколько их будет. Мы говорили точно о двух фан-зонах — в Севастополе и Симферополе, а остальное будем смотреть по требованиям ФИФА. Надеемся, что получим ответ как можно скорее», — подчеркнул Ветоха.

При этом крымчане не смогут купить билеты на ЧМ-2018 через официальный сайт ФИФА, поскольку организация не признает статус полуострова в составе России.

Ксения Собчак неоднократно заявляла, что «крымский вопрос», по ее мнению, является неразрешенным.

В своей предвыборной программе «123 трудных шага» Собчак утверждает, что вопрос о статусе Крыма является открытым и Россия с Украиной должны договариваться «при участии мирового сообщества». «Так как [в Крыму] живут люди, 2 млн людей, которые хотят быть частью России, мы должны решать эту проблему сообща, вместе с Украиной, вместе с международным сообществом», — подчеркнула Собчак.

Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года — после референдума. Более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».