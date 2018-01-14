На Трампа спроецировали неприличное слово

Акционист Робин Белл, известный своей критикой в адрес 45-го американского президента Дональда Трампа, спроецировал на здание отеля Trump International Hotel в Вашингтоне надпись «задница» (англ. shithole) и несколько других антитрамповских лозунгов.

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Видео с проекцией было опубликовано Беллом в своем твиттере.

Другие надписи говорят, что

«Трамп – ненастоящий президент», что американцы «должны выступить, чтобы покончить с превосходством белой расы»,

а также что «президент отвлекает нас от политики, вредящей США».

«Это не нормально, — гласит одна из проекций на отеле».

Акция стала ответом на прозвучавшие ранее из уст американского лидера слова о том, что в США «не нужны люди, приезжающие из какой-то задницы мира».

Высказывание Трампа в адрес жителей Гаити, стран Африки и Сальвадора вызвали шквал критики как среди политического истеблишмента в США, так и среди широкой общественности. Кроме того, с протестом выступили послы Гаити и других государств.

Так, журнал The New Yorker на обложке свежего выпуска поместил карикатуру следующего содержания: из большой черной ямы выглядываем макушка человека с желтыми волосами и прической-начесом «под Трампа».

Сам же Дональд Трамп признал, что на встрече с сенаторами в Белом доме использовал «крепкие выражения», но «действительно жестким» были отнюдь не его слова, а то предложение по иммиграции, которое ему предложили в ходе сделки между республиканцами и демократами.

«Цепная миграция и визовые лотереи лишь навредили нам, и США теперь вынуждены принимать огромные потоки людей из стран с высоким уровнем преступности», — подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что хочет создать иммиграционную систему, по которой в Штаты приезжали бы «наиболее достойные и одаренные люди, способные поднять страну на новый уровень».

«Я хочу, чтобы американцы находились в безопасности, и намерен остановить масштабные потоки наркотрафика. Я хочу финансировать армию, а не лишать ее средств»,

— заявил Трамп в своем твиттере.

Он также обвинил в урезании армейского бюджета Демократическую партию, желающую прекратить «платить военным и чиновникам». Трамп потребовал подписать «честную сделку» и в первую очередь позаботиться «об армии и стране».

12 января президент США Дональд Трамп отклонил сделку по вопросам защиты иммиграции (DACA) из Гаити, Сальвадора и стран Африки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на несколько осведомленных источников, присутствовавших на совещании.

«Почему все эти люди из задницы мира должны приезжать сюда к нам?» — удивился Трамп.

Президент США заявил также, что его страна должна приглашать больше людей «из таких стран, как Норвегия», а также поприветствовал иммигрантов из стран Азии, поскольку он «чувствует, что азиаты помогают экономическому росту США».

Кроме того, Дональд Трамп особо выделил Гаити — он заявил участникам совещания, что иммигранты из этого островного государства должны быть «исключены из любого типа сделок», сообщают источники. «Зачем нам еще больше гаитян? — спросил Трамп, — Выкидывайте их».

Стоит отметить, что Гаити и Сальвадор являются одними из беднейших стран мира.

Кроме того, преступные группировки выходцев из этих стран являются одной из важнейших криминальных проблем Штатов — так, именно из Сальвадора растут корни одной из опаснейших преступных группировок, действующих на территории США — «Мара Сальватруча-13».

Дональда Трампа критикуют практически за каждый его шаг. Робин Белл уже не в первый раз нападает на Трампа с помощью световых проекций на собственности, принадлежащей президенту США.

В начале августа 2017 года над главным входом в пятизвездочный отель Trump Soho в Нижнем Манхэттене ночью появилась проекция анимированного изображения с портретом российского президента Владимира Путина.

Рядом с фигурой Путина сменялись надписи на английском «Рад помочь, брат!», «Следуй за деньгами» и слоган на русском: «Крепись, братан». Также появилась надпись: «Доступны услуги по отмыванию денег».

В июле 2017 года Робин Белл создал проекцию на здании министерства по делам ветеранов с призывом «остановить военные действия, в которых участвуют американские солдаты».