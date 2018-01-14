«Как Сталин»: Трампу не простили «врагов народа»

Сенатор от штата Аризона Джеффри Флэйк планирует выступить в Сенате с речью, в которой будут затронуты критические замечания президента США Дональда Трампа в адрес СМИ. Республиканец Джефф Флэйк собирается вспомнить использованный Трампом термин «враг народа», чтобы сравнить его с советским руководителем Иосифом Сталиным.

«Когда облеченный властью человек направо и налево называет любое СМИ, которое ему не нравится «фейковыми новостями», то это повод обратить внимание на этого человека, а не на СМИ»,

— скажет Флэйк в своей речи.

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Выдержки из спича опубликовало издание NBC News в воскресенье, 14 января.

В своем твиттере Дональд Трамп назвал американские телеканалы и газеты «фейковыми новостями» и объявил The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN «не своими личными врагами, а врагами американского народа».

«Мистер президент, как это характеризует состояние нашей демократии, если наш собственный президент использует слова, которые бесславно употреблял Иосиф Сталин, описывая своих врагов», — планирует заявить Флэйк, выступая в сенате США.

«Нельзя не заметить: использование выражения «враги народа» так было пропитано злобой, что даже Никита Хрущев воздерживался от его использования, заявив на заседании КПСС, что этот термин был придуман Сталиным для оправдания уничтожения людей, не соглашавшихся с [мнением] верховного лидера», — говорится в речи сенатора.

Флэйк собирается пристыдить не только самого Трампа, но и других республиканцев.

«Одно лишь это должно послужить источником великого стыда для всех нас, особенно же для однопартийцев президента (членов Республиканской партии – «Газета.Ru»). Подобные заявления являются постыдными и отталкивающими», – с такими словами сенатор собирается обратиться к участникам заседания верхней палаты конгресса.

Джефф Флэйк является одним из наиболее яростных критиков Трампа в рядах республиканцев. Огонь его недовольства разгорелся особенно сильно после того, как Трамп учредил в твиттере сатирическую награду Fake News Awards («Награда за фейковые новости»), отметив, что лауреаты «премии» представляют собой «самые коррумпированные и необъективные (biased) мейнстримные СМИ».

Стоит отметить, что Флэйк, представляя в сенате штат Аризона, не собирается переизбираться. Он заявил, что своей филиппикой в адрес Трампа он хочет подстегнуть однопартийцев и мотивировать их к более активной позиции в ходе работы с действующим президентом. Флэйк отметил, что его намерения соответствуют той роли, которую должен играть сенатор.

«Я хочу слегка подтолкнуть этой речью президента на то место, где должны находиться избранные официальные лица», — заявил Флэйк в интервью с NBC. — У нас тут баланс сил, разделение властей. Мы не должны бояться критиковать президента тогда, когда мы считаем, что он неправ».

В своей речи в Сенате сенатор Флэйк планирует обличить нападки Трампа на СМИ как «беспрецедентные и необоснованные».

По его словам, в 2017 году «люди увидели правду — объективную, эмпирическую, основанную на доказательствах истину». По мнению республиканца, эта истина оказалась «более мерзкой и бесчестной, чем за любое другое время в истории Штатов», и причиной этому стал «самый могущественный человек в правительстве США».

«Я не думаю, что стоит использовать фразу, от которой отказались как от слишком связанной с советским диктатором», — подчеркнул сенатор.

Флэйк уже не в первый раз будет выступать с критикой Трампа в сенате, связанной с публичными высказываниями американского лидера. 24 октября 2017 года он обвинил Трампа в «безрассудном, оскорбительном и недостойном поведении, извиняемом и оправдываемом словами».

«Когда подобное поведение демонстрируют высшие эшелоны нашего правительства, оно становится чем-то более опасным, угрожая демократии. Это поведение не является проявлением власти, потому как власть отражает наши ценности. Поведение [Трампа в должности президента США] свидетельствует о духовном разложении и слабости», — заявил Флэйк.

По сути, слова Флэйка в сенате являются простой обструкцией, а критикуют Трампа лишь те, кто покидает конгресс и не идет на перевыборы

(кроме Флэйка это сенатор Боб Коркер – «Газета.Ru»), писала ранее USA Today.

Либеральная пресса США встречает такие речи от однопартийцев президента восторженными эпитетами, но консервативные сторонники Трампа обычно остаются более сдержаны в своих оценках.