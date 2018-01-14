Тело Ленина, добрые финны и Валаам

Российский лидер определил основные постулаты Морального кодекса строителя коммунизма, принятого XXII Съездом КПСС, как «примитивную выдержку из Библии». Такое мнение президент РФ Владимир Путин выразил в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Валаам», выходящем в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Путина, в Священном писании были заложены идеи свободы, равенства, братства и справедливости, а большевики просто скопировали их оттуда, добавив марксистской риторики.

Также Путин выразил негативное отношение к большевистской борьбе с религией, подчеркнув, что находящееся в Мавзолее на Красной площади мумифицированное тело лидера большевиков Владимира Ленина можно сравнить с мощами христианских святых и их почитанием.

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В Компартии РФ оценили слова Путина положительно и отметили их «сглаживающую» роль в вопросе о теле Ленина.

Слова Путина о «тесной связи» коммунизма и христианства были встречены в КПРФ с одобрением. По словам первого зампреда ЦК КПРФ вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, тезисы президента «полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея». Оценка этих тезисов в КПРФ может быть сугубо положительной, добавил он.

Мельников напомнил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов «давно и основательно» связывает ценности коммунизма и христианства, но для коммунистов «Моральный кодекс» не может быть «примитивной выдержкой из Библии».

Причина тому — нацеленность кодекса на «строительство справедливого общества здесь и сейчас», подчеркнул первый вице-спикер ГД.

Владимир Путин также отметил, что россиян всегда сопровождало православие, а вера укреплялась тогда, когда «нашему народу и нашей стране было особенно тяжело».

Глава государства высказал мнение, что коммунизм представлял собой, фактически, новую религию. В годы наиболее активной борьбы с религией, когда «воинствующие безбожники» уничтожали священников, расстреливая и ссылая в лагеря, когда разрушались храмы — тогда создавалась эта религия, подчеркнул президент РФ.

Предвосхитив возможную критику его слов о мощах и мумии Ленина, Путин заявил, что в христианском мире такая традиция есть — например, в Афонских монастырях.

Говоря о Валаамском Спасо-Преображенском монастыре, располагающемся на островах архипелага Валаам в северной части Ладожского озера, Путин назвал обитель «одним из зеркал России», столь высокое число которых есть в нашей стране.

Валаам, отметил Путин, неразрывно связан со становлением «национального российского государства».

У монастыря на островах в Карелии история крайне интересная и весьма драматическая, добавил он, вспомнив случай из советской истории. В ходе Зимней войны СССР и Финляндии в 1939-1940 годах, войска РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии — «Газета.Ru») подошли к островам Валаама.

Президент рассказал об истории, в свою очередь рассказанной ему патриархом. Когда командиры советских подразделений, известные своим идеологически окрашенным отношением к христианским святыням, были готовы вступить на берега Валаама, они почему-то остались на берегу озера, позвав монахов к себе. Когда представитель обители явился к советскому командованию, командир РККА спросил у него о времени, необходимом на то, «чтобы все собрать и уехать».

Монахи попросили дать им несколько дней на сборы, продолжил Путин, собрали все ценности и реликвии и уехали вместе с ними на территорию Финляндии. Там около 200 монахов основали Ново-Валаамский монастырь в усадьбе Папинниеми.

Владимир Путин особо подчеркнул роль православной веры в объединении россиян. «В этой связи я подумал», говорит президент, что «в тяжелейшие дни гражданской войны и богоборчества», когда в российском обществе были посеяны «семена раскола», с россиянами всегда оставались «семена единения». Это стало возможным именно благодаря Русской православной церкви, убежден Путин.

«То, что [советские] офицеры тогда позволили монахам уехать и вывезти святыни — это лучшее свидетельство того, что семена единения никогда нас не покидали», — подчеркнул российский лидер.

На Валааме лишь в 1979 году в конце эпохи застоя был организован музей-заповедник, а возрождена монастырская обитель была лишь только на волне «перестройки» в 1989 году. Изначально община насчитывала лишь шестерых насельников, но на сегодняшний день в монастыре обитает около двух сотен монахов.

Путин отметил, что в советское время в монастыре была «полная разруха» и «достаточно посмотреть на фотографии». Восстановление храмов, монастырей и «небольших церквушек на островах» — это повод для гордости не только для РПЦ, но и для всей Российской Федерации, убежден президент.

Также российский лидер высказался по поводу вывоза православных святынь из монастыря и их возвращения в Россию из Финляндии.

Финляндия — «добрый сосед РФ», уверен Путин, и Валаамская обитель могла бы вовсе быть полностью стерта с лица земли, если бы не финское гостеприимство.

Отметив нетерпимость советских властей к религиозным ценностям, Путин поблагодарил финнов и соотечественников, сохранивших в Финляндии Ново-Валаамский монастырь и его святыни. По словам президента РФ, реликвии обители дороги и россиянам, и гражданам Финляндии. Финны хранят и обеспечивают свободный доступ к святыням Валаама для всех, желающих попасть к ним.

«И мне кажется, что эти святыни должны быть тем, что нас объединяет — в том числе, и в духовной сфере», — подчеркнул Путин.

Православие представляет «крайне важный символ для русского человека», полагает президент РФ. По его словам, православие «всегда было в душе, в сердце русского человека» и «навсегда останется [там]». Духовные ценности останутся в душе любого россиянина, исповедующего «другие традиционные религии – ислам, иудаизм, буддизм», заявил Путин. В основе мировых религий лежат такие ценности, как милосердие, справедливость, любовь и честность, подчеркнул лидер РФ.

Неоднократно на параллели между марксистско-ленинской адаптацией коммунистических идей и православием обращали внимание философы, культурологи и историки. Так, одним из первых на это обратил внимание Николай Бердяев в своем тексте 1930-х годов «Истоки и смысл русского коммунизма», где философ высказал несколько спорных идей об азиатской сущности русского народа и особом духовном наполнении «русского коммунизма».