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Тело Ленина, добрые финны и Валаам

«Сглаживает углы»: как в КПРФ оценили слова Путина о мавзолее Ленина

Президент России Владимир Путин считает, что российское коммунистическое имеет много общего с христианской верой. По мнению Путина, Моральный кодекс строителя коммунизма является «примитивной выдержкой» из Священного писания, а тело Ленина на Красной площади можно сравнить с мощами святых. В КПРФ встретили слова Путина с одобрением, поскольку его слова «сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея».

Российский лидер определил основные постулаты Морального кодекса строителя коммунизма, принятого XXII Съездом КПСС, как «примитивную выдержку из Библии». Такое мнение президент РФ Владимир Путин выразил в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Валаам», выходящем в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Путина, в Священном писании были заложены идеи свободы, равенства, братства и справедливости, а большевики просто скопировали их оттуда, добавив марксистской риторики.

Также Путин выразил негативное отношение к большевистской борьбе с религией, подчеркнув, что находящееся в Мавзолее на Красной площади мумифицированное тело лидера большевиков Владимира Ленина можно сравнить с мощами христианских святых и их почитанием.

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В Компартии РФ оценили слова Путина положительно и отметили их «сглаживающую» роль в вопросе о теле Ленина.

Слова Путина о «тесной связи» коммунизма и христианства были встречены в КПРФ с одобрением. По словам первого зампреда ЦК КПРФ вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, тезисы президента «полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея». Оценка этих тезисов в КПРФ может быть сугубо положительной, добавил он.

Мельников напомнил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов «давно и основательно» связывает ценности коммунизма и христианства, но для коммунистов «Моральный кодекс» не может быть «примитивной выдержкой из Библии».

Причина тому — нацеленность кодекса на «строительство справедливого общества здесь и сейчас», подчеркнул первый вице-спикер ГД.

Владимир Путин также отметил, что россиян всегда сопровождало православие, а вера укреплялась тогда, когда «нашему народу и нашей стране было особенно тяжело».

Глава государства высказал мнение, что коммунизм представлял собой, фактически, новую религию. В годы наиболее активной борьбы с религией, когда «воинствующие безбожники» уничтожали священников, расстреливая и ссылая в лагеря, когда разрушались храмы — тогда создавалась эта религия, подчеркнул президент РФ.

Предвосхитив возможную критику его слов о мощах и мумии Ленина, Путин заявил, что в христианском мире такая традиция есть — например, в Афонских монастырях.

Говоря о Валаамском Спасо-Преображенском монастыре, располагающемся на островах архипелага Валаам в северной части Ладожского озера, Путин назвал обитель «одним из зеркал России», столь высокое число которых есть в нашей стране.

Валаам, отметил Путин, неразрывно связан со становлением «национального российского государства».

У монастыря на островах в Карелии история крайне интересная и весьма драматическая, добавил он, вспомнив случай из советской истории. В ходе Зимней войны СССР и Финляндии в 1939-1940 годах, войска РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии — «Газета.Ru») подошли к островам Валаама.

Президент рассказал об истории, в свою очередь рассказанной ему патриархом. Когда командиры советских подразделений, известные своим идеологически окрашенным отношением к христианским святыням, были готовы вступить на берега Валаама, они почему-то остались на берегу озера, позвав монахов к себе. Когда представитель обители явился к советскому командованию, командир РККА спросил у него о времени, необходимом на то, «чтобы все собрать и уехать».

Монахи попросили дать им несколько дней на сборы, продолжил Путин, собрали все ценности и реликвии и уехали вместе с ними на территорию Финляндии. Там около 200 монахов основали Ново-Валаамский монастырь в усадьбе Папинниеми.

Владимир Путин особо подчеркнул роль православной веры в объединении россиян. «В этой связи я подумал», говорит президент, что «в тяжелейшие дни гражданской войны и богоборчества», когда в российском обществе были посеяны «семена раскола», с россиянами всегда оставались «семена единения». Это стало возможным именно благодаря Русской православной церкви, убежден Путин.

«То, что [советские] офицеры тогда позволили монахам уехать и вывезти святыни — это лучшее свидетельство того, что семена единения никогда нас не покидали», — подчеркнул российский лидер.

На Валааме лишь в 1979 году в конце эпохи застоя был организован музей-заповедник, а возрождена монастырская обитель была лишь только на волне «перестройки» в 1989 году. Изначально община насчитывала лишь шестерых насельников, но на сегодняшний день в монастыре обитает около двух сотен монахов.

Путин отметил, что в советское время в монастыре была «полная разруха» и «достаточно посмотреть на фотографии». Восстановление храмов, монастырей и «небольших церквушек на островах» — это повод для гордости не только для РПЦ, но и для всей Российской Федерации, убежден президент.

Также российский лидер высказался по поводу вывоза православных святынь из монастыря и их возвращения в Россию из Финляндии.

Финляндия — «добрый сосед РФ», уверен Путин, и Валаамская обитель могла бы вовсе быть полностью стерта с лица земли, если бы не финское гостеприимство.

Отметив нетерпимость советских властей к религиозным ценностям, Путин поблагодарил финнов и соотечественников, сохранивших в Финляндии Ново-Валаамский монастырь и его святыни. По словам президента РФ, реликвии обители дороги и россиянам, и гражданам Финляндии. Финны хранят и обеспечивают свободный доступ к святыням Валаама для всех, желающих попасть к ним.

«И мне кажется, что эти святыни должны быть тем, что нас объединяет — в том числе, и в духовной сфере», — подчеркнул Путин.

Православие представляет «крайне важный символ для русского человека», полагает президент РФ. По его словам, православие «всегда было в душе, в сердце русского человека» и «навсегда останется [там]». Духовные ценности останутся в душе любого россиянина, исповедующего «другие традиционные религии – ислам, иудаизм, буддизм», заявил Путин. В основе мировых религий лежат такие ценности, как милосердие, справедливость, любовь и честность, подчеркнул лидер РФ.

Неоднократно на параллели между марксистско-ленинской адаптацией коммунистических идей и православием обращали внимание философы, культурологи и историки. Так, одним из первых на это обратил внимание Николай Бердяев в своем тексте 1930-х годов «Истоки и смысл русского коммунизма», где философ высказал несколько спорных идей об азиатской сущности русского народа и особом духовном наполнении «русского коммунизма».