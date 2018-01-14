Мощи и Ленин: «большевики не придумали ничего нового»

Президент России Владимир Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством и особо отметил роль православия в укреплении единства российского народа. О своих взглядах российский лидер рассказал в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Валаам» на телеканале «Россия 1». Глава государства полагает, что кодекс строителей коммунизма представляет собой «сублимацию и примитивную выдержку из Библии», поскольку он не предлагал ни одной новой идеи.

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«Коммунистическая идеология — очень сродни христианству, на самом деле. Свобода, братство, равенство, справедливость — это же все заложено в Священном писании, это все там есть», — убежден президент.

Путин отметил, что православная вера «всегда нас [россиян] сопровождала, укреплялась, когда нашей стране, нашему народу, было особенно тяжело». Президент также считает, что коммунизм был «новой религией».

«Были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы, но одновременно ведь создавали и новую религию. Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан?» — заявил президент РФ.

В ответ на возможные заявления о том, что в христианском мире «нет такой традиции», Путин привел в качестве примера монастыри на Афоне, а также еще раз подчеркнул, что большевики не придумали ничего нового.

«Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа. То есть по сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело».

Владимир Путин рассказал также и о монастыре на острове Валаам в Ладожском озере. По словам президента, Валаам является «одним из зеркал России, которых у нас немало». По сути, заявил Путин, Валаам связан со «становлением национального российского государства».

«У него очень интересная и отчасти даже драматическая история», — заявил президент РФ.

Путин вспомнил историю про то, как войска РККА в ходе Зимней войны между СССР и Финляндией подошли к Валааму.

«Патриарх рассказывал: когда советские войска готовы уже были войти на архипелаг, они почему-то остались на берегу, пригласили священнослужителей из монастыря. Один из них поехал, и вдруг советский офицер ему говорит: «Сколько вам нужно времени, чтобы все собрать и уехать?». Они попросили несколько дней, собрали все самое дорогое, все святыни. Сами уехали и все вывезли», — рассказал Путин.

Президент вновь особо подчеркнул роль православия в объединении России.

«И в этой связи я подумал: конечно, в тяжелейшие дни гражданской войны и богоборчества потом, когда были заложены семена раскола в российском обществе, семена единения всегда оставались с нами. В первую очередь, как раз благодаря Русской Православной Церкви. И то, что [советские] офицеры тогда позволили монахам уехать и вывезти святыни – это лучшее свидетельство того, что семена единения никогда нас не покидали», – убежден Владимир Путин.

В 1979 году на Валааме был создан музей-заповедник, а возрождение монастырской жизни началось через десять лет на волне «перестройки» — в 1989 году. Поначалу на Валааме было шестеро монахов, а сейчас в монастыре насчитывается более двухсот насельников.

«Достаточно посмотреть фотографии, картинки того времени — здесь была полная разруха. Теперь это то, чем может гордиться не только Церковь, но и страна в целом: мы возродили храмы, монастыри, небольшие церквушки на островах», — рассказывает президент РФ.

Наконец Владимир Путин коснулся вопроса возвращения из Финляндии в Россию православных святынь, вывезенных во время войны. Финляндия является «добрым соседом РФ», и если не финны, то Валаамский монастырь мог бы и вовсе исчезнуть с лица земли, отметил Путин.

«Мы знаем, как советские власти относились к религиозным ценностям. Они были вывезены в Финляндию и там были сохранены. И за это нужно сказать спасибо финнам и нашим соотечественникам, которые сохранили там Ново-Валаамский монастырь и святыни Валаама», — добавил российский лидер.

Он отметил, что валаамские святыни особо дороги как финнам, так и россиянам.

«Финны их хранят и обеспечивают свободный доступ всем, кто хочет к святыням попасть. И мне кажется, что эти святыни должны быть тем, что нас объединяет — в том числе, и в духовной сфере».

Он также убежден, что Валаам для русского человека представляет крайне важный символ.

«В душе, в сердце русского человека, это всегда было, есть и, уверен, навсегда останется. Так же, как и в душе любого нашего гражданина, который исповедует другие наши традиционные религии — ислам, иудаизм, буддизм. В мировых религиях много общего, а в основе — милосердие, справедливость, честность, любовь.

Путин также подчеркнул вновь многонациональный характер российского народа и равноправие традиционных религий в РФ. «У нас многоконфессиональное государство, но эти нравственные основы многонационального российского народа — общие, они нас объединяют», – подытожил президент Российской Федерации.

Стоит отметить, что историки, культурологи и философы не раз обращали внимание на параллели между отечественной адаптацией идей коммунизма и традициями русского православия. Первым, вероятно, на это обратил внимание Николай Бердяев в своей работе «Истоки и смысл русского коммунизма». В Москве в 1930-е годы параллельно с разрушением церквей возводились новые — подземные — храмы новой «коммунистической веры» — очень часто станции и входные павильоны первых линий столичного метро вызывают ассоциации с храмовой архитектурой.