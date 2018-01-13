«Эта акция стала проявлением русофобской истерии»

Радикалы, входящие в состав украинской националистической организации «Черный комитет» в субботу, 13 января, обмотали цепями и навесили замок на ворота Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве.

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Пресс-служба управления Национальной полиции в Киеве рассказала РИА «Новости», что инцидент произошел утром, к зданию РЦНК выезжала охрана. Сотрудники центра пришли и увидели замок на дверях, произошедшее было зарегистрировано в Едином журнале учета районного управления.

Кроме того, на здание была наклеена листовка-прокламация антироссийского содержания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России на Украине. Посольство РФ «возмущено очередной хулиганской выходкой в отношении Центра».

Кроме того, по словам российских дипломатов, провокации против РЦНК и Россотрудничества в Киеве «приобрели системный характер».

Российская дипмиссия призвала киевские власти принять «необходимые меры по недопущению противоправных акций».

Российские диппредставительства и центры культуры на Украине постоянно подвергаются нападениям со стороны украинских националистов. Так, в рождественскую ночь с 6 на 7 января неизвестные облили красной краской здание РЦНК и предприняли попытку разбить стекла на фасаде. Также здание Россотрудничества было обклеено антироссийскими листовками.

В конце августа 2016 года группа украинских националистов забросала здание Россотрудничества в Киеве дымовыми шашками и разрисовала стены представительства граффити со своей символикой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спланированным нападение националистов на РЦНК.

«Очевидно, что подобная «акция» носила хорошо спланированный характер и стала очередным проявлением набирающей обороты на Украине русофобской истерии. Вызывает недоумение бездействие украинских правоохранительных органов, чье попустительство позволило радикалам совершить эту ночную вылазку», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России.

За месяц до этого, в июле 2016 года, около трех десятков человек из украинской националистической организации «Свобода» во главе с депутатом Киевского совета Игорем Мирошниченко ворвались в здание РЦНК и оккупировали помещение на втором этаже, где должна была состояться презентация книги академика Петра Толочко «Откуда пошла Русская земля».

8 апреля более двух десятков националистов из созданной на основе нацбатальона «Азов» украинской партии «Национальный корпус» заблокировали вход в представительство Россотрудничества.

«Порядка 20 представителей «Национального корпуса» <...> препятствуют доступу в здание его сотрудников и посетителей», — сообщил представитель российского посольства на Украине Олег Гришин.

На 8 апреля представителями Россотрудничества было запланировано проведение акции по проверке грамотности «Тотальный диктант», сорванной в итоге украинскими националистами.

Ранее в посольстве России на Украине заявили, что украинская Нацполиция не расследует факты нападений на здание Россотрудничества в Киеве «несмотря на многочисленные инциденты».

В Россотрудничестве подчеркнули, что неоднократно подавали соответствующие заявления в правоохранительные органы в связи с нанесением РЦНК материального ущерба.

Однако нацполицейские «разводят руками, говоря, что не удается установить нападавших», хотя украинские националистические организации открыто сообщают о своих антироссийских акциях в фейсбуке.

8 января более тридцати участников украинской радикальной националистической группировки «Сич» (С14) заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры.

Радикалы в балаклавах держали баннеры с лозунгом «Долой ФСБ» и жгли фаеры. Украинские националисты требовали от монахов лавры отпеть погибших участников АТО в Донбассе, крещеных в Украинской православной церкви самопровозглашенного Киевского патриархата.

Навстречу радикалам вышли 25 священнослужителей лавры, находящейся под крылом Украинской православной церкви Московского патриархата, и начали петь. В ходе акции произошла небольшая потасовка. В результате переговоров с протестующими наместника обители митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, радикалы разблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру.