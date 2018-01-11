Польская правительственная подкомиссия, во второй раз изучающая обстоятельства авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154М, снова утверждает, что внутри самолета тогдашнего президента Польши Леха Качиньского произошло два взрыва.

Международный эксперт в сфере исследования авиапроисшествий Франк Тейлор констатировал, что левое крыло самолета Ту-154М «было разрушено в результате взрыва, произошедшего внутри».

Об этом сообщила пресс-секретарь подкомиссии Марта Палонек. Выступление Тейлора состоялось в среду, 10 января, во время пленарного заседания подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы.

Реклама

Палонек в своем официальном обращении заявила, ссылаясь на эксперта, что существовало «два источника взрыва». Один из них находился в крыле самолета, а второй — в центральной стойке. Это подтверждается «анализом механизма столкновения дверей с землей», убежден Тейлор. При этом береза, с которой столкнулся самолет польского президента, не оказала влияния на первоначальное разрушение крыла, полагает международный эксперт.

Подобные выводы «были приняты членами подкомиссии и представляют собой один из ключевых выводов технического отчета», говорится в сообщении.

Еще в декабре 2017 года в ходе своей большой пресс-конференции президент России Владимир Путин снова отверг домыслы о взрыве, якобы произошедшем на борту польского президентского авиалайнета Ту-154.

По словам Путина, такие заявления являются «блефом, чушью и несуразицей».

Российский лидер особо отметил, что если Польша так активно рассматривает в качестве причин катастрофы взрыв, то поиски взрывчатых веществ стоит проводить на польской территории. «Самолет [Качиньского] вылетел из Варшавы», — подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, версия взрыва в итоге не нашла подтверждения после расследований со стороны как польских, так и российских экспертов. На фоне нового витка интереса к катастрофе самолета Ту-154 Путин призвал Варшаву относиться к крушению как к трагедии и «не строить политических домыслов, осложняющих российско-польские отношения».

Владимир Путин также подчеркнул, что связи двух стран гораздо важнее, нежели текущая внутриполитическая борьба в Польше между различными участниками, использующими в схватке разнообразные антироссийские инсинуации.

В конце ноября 2017 года на тот момент министр обороны Польши Антоний Мачеревич в эфире местного телеканала Republica заявил, что «комиссия Миллера», расследовавшая крушение самолета президента страны Леха Качиньского под Смоленском, совершила преступление. «Членам Комиссии Миллера, прокуратуре и суду направят заявление, в котором говорится, что они (члены комиссии — «Газета.Ru») несут ответственность за распространение неправды как минимум по четырем пунктам», — сказал Мачеревич.

В ходе интервью Мачеревич подчеркнул, что комиссия пыталась создать ложное впечатление о том, что в момент посадки самолета в кабине пилотов находился главнокомандующий ВВС Польши Анджей Бласик, который якобы оказывал давление на экипаж.

В середине октября стало известно, что польская комиссия обнаружила запись взрыва на «черных ящиках» разбившегося самолета Ту-154. «Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва — он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи», — отметил глава польского Минобороны.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил вскоре после этого, что считает «странным» заявление Варшавы об обнаружении записи момента взрыва на борту лайнера. «Я не верю, что прошло столько лет, а теперь кто-то что-то вдруг находит. Да? Я, конечно, считаю, [что это] странно», — отметил Чепа.

Депутат пояснил, что у него есть авиационное образование и он принимал участие в деятельности комиссий подобного характера.

«Если это данные с речевого [самописца], то момент касания самолета земли всегда будет сопровождаться взрывом, и речевой [самописец] запишет этот взрыв. Я просто не знаю, кто анализировал, как анализировали»,

— сказал парламентарий.

Он также призвал Польшу предоставить подробности обнаружения записи.

«И когда непрофессионалы говорят, что «мы обнаружили» — кто обнаружил, что обнаружили, где обнаружили, как обнаружили? Пусть это расскажут нам подробнее», — заявил депутат.

В 2010 году президент Польши Лех Качиньский, его супруга и часть правительства страны направлялись на траурные мероприятия в Катыни. При заходе на посадку рядом с военным аэродромом «Смоленск-северный» самолет потерпел крушение. 88 пассажиров и восемь членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.