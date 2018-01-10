Порвать договоры: как КНДР создала ядерное оружие

10 января 2003 года КНДР, которая сегодня является хотя никем и не признанной, но по факту ядерной державой, заявила о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), громко хлопнув дверью. Власти страны (тогда ей управлял Ким Чен Ир, отец нынешнего руководителя Ким Чен Ына) заявили, что делают это в знак протеста против нарушения суверенитета страны.

США в то время действительно довольно жетско взялись за режим в КНДР — Северная Корея вместе с Ираном и Ираком была причислена тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим к «оси зла», а американские военные всерьез рассматривали решение проблемы КНДР военным путем.

Правда, Пхеньян утверждал в тот период, что не собирается разрабатывать ядерное оружие, а сосредоточится лишь на мирном атоме. Однако этим заявлениям не очень поверили, но убедиться в том, что КНДР не занимается разработкой ядерного оружия, было тяжело.

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Выход из ДНЯО был для КНДР не первым. Она присоединилась к договору в 1985 году, однако вышла из него уже через 8 лет. Играя в кошки-мышки с международным сообществом, КНДР в лице ее амбициозного руководства давно мечтала обзавестись ядерным оружием, правда, во времена холодной войны это было невозможно. Союзники — СССР и Китай — хотя и находились во враждебных отношениях друг с другом, не желали появления еще одной ядерной державы.

К началу 1994 года на Корейском полуострове назрел первый ядерный кризис. МАГАТЭ провело несколько инспекций ядерных объектов КНДР, результаты которых дали основания подозревать страну в сокрытии некоторого количества плутония.

МАГАТЭ потребовало от КНДР предоставить доступ для инспекции двух специальных объектов по хранению ядерного топлива, на что Пхеньян ответил отказом. Тогда организация пригрозила постановкой этого вопроса в Совете Безопасности ООН, но это не изменило позицию КНДР, которая продолжала уклоняться от инспекций, мотивируя свой отказ возобновлением американо-южнокорейских военных учений в регионе и началом полувоенного положения в этой стране.

Однако администрация тогдашнего президента США Билла Клинтона после длительных переговоров сумела убедить КНДР отказаться от немирного атома.

Сказалась мудрая позиция главы Пентагона Уильяма Перри, который смог уговорить президента использовать не только кнут, но и «пряник».

Блистательный математик и в прошлом университетский профессор, Перри убедил президента, что в случае нанесения ударов по КНДР последствия могут быть непредсказуемыми для всего Корейского полуострова. В октябре 1994 года между США и КНДР было подписано соглашение, сводящееся к тому, что в обмен на сворачивание ядерной программы Пхеньян получит от Вашингтона масштабную помощь, а Южная Корея обязалась построить на территории этой страны два реактора на легкой воде. США также смогли убедить КНДР вновь присоединиться к ДНЯО.

Однако все эти инициативы были впоследствии свернуты, когда к власти пришел республиканец Джордж Буш-мл. Его министр обороны Дональд Рамсфельд не отличался рассудительностью Перри и был сторонником жестких решений.

Правда, КНДР тоже не сидела сложа руки и проводила испытания ракет, работая над программами военного атома.

Посетив Пхеньян осенью 2002 года заместитель Госсекретаря США по восточноазиатским делам Джон Келли объявил, что у Белого дома имеется информация об осуществлении Северной Кореей программы по обогащению урана для создания ядерного оружия, на что в Пхеньяне ответили утвердительно. Северная Корея объявила о своем окончательном выходе из ДНЯО.

С тех пор загнать джинна обратно в бутылку больше не удавалось, несмотря на многочисленные попытки повлиять на КНДР со стороны США, а также других игроков — таких как Россия и Китай. А достаточно интенсивные испытания ядерного оружия, которые начались еще при Ким Чен Ире, продолжились и при его сыне — Ким Чен Ыне.

Именно при его правлении КНДР провела серию испытаний баллистических ракет с подводной лодки, а в декабре 2015 года глава страны заявил, что КНДР теперь располагает водородным оружием. Он отметил, что «могущественная ядерная держава готова взорвать атомную и водородную бомбы, чтобы надежно защитить свою независимость».

При этом, несмотря на карикатурный образ типичного диктатора из американского боевика, Ким Чен Ын — вполне прагматичный политик.

По мнению эксперта Международного фонда Карнеги Джеймса Эктона, «ничто не указывает на то, что Ким Чен Ын безумен» и главным мотиватором его поведения является сохранение власти. «В случае ядерной атаки на США последует ответный удар, нацеленный на смену политического режима КНДР — то, чего не хочет Ким Чен Ын», — отметил эксперт в интервью журналу New Scientist.

Схожей точки зрения придерживается профессор Munk School of Global Affairs в Канаде Тина Парк. «Cохранение режима является основной движущей силой. Этот жестокий диктаторский режим, который делает все, чтобы устоять, несмотря на серьезные экономические трудности. КНДР хочет быть уверенной, что на нее не нападут США, Япония и Южная Корея. Южная Корея и США поддерживают крепкий союз, и на Корейском полуострове сосредоточено много военных сил», — сказала Парк в интервью изданию Global News.

Эксперты считают, что Северная Корея вряд ли в ближайшее время вернется в ДНЯО и будет лишь развивать ядерную программу. При этом Ким Чен Ын предлагает и собственные «пряники» Южной Корее. Во время переговоров на этой неделе стороны договорились, что КНДР будет участвовать в Олимпийских играх в Пхеньчхане. Похоже, Ким Чен Ын усвоил принцип, который некогда высказал знаменитый создатель оружия Сэмюэл Кольт: «Доброе слово и пистолет делают гораздо больше, чем только доброе слово».