«Главные борцы с Россией» мешают Брюсселю

Президент Польши Анджей Дуда сменил сразу шестерых министров польского правительства. О проведении в кабмине кадровых перестановок главу государства попросил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Торжественная церемония принятия присяги новыми высокопоставленными чиновниками состоялась в президентском дворце в Варшаве.

«Поздравляю премьер-министра Моравецкого за его смелость и способность проводить перемены не только на персональном, но также на структурном и организационном уровнях», — обратился Дуда к премьеру после присяги назначенных министров.

Моравецкий был назначен главой польского правительства еще 13 декабря, сменив на этом посту Беату Шидло, которая, в свою очередь, стала вице-премьером. Тогда Моравецкий представил президенту Анджею Дуде кабмин в прежнем составе, однако предупредил о грядущих кадровых перестановках. Как и обещал новый глава правительства, изменения пришлись на начало января.

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В отставку по решению Моравецкого отправились главы министерств здравоохранения и окружающей среды Польши Константа Радзивилл и Ян Шишко, а также министр по цифровым вопросам Анна Стрежиньская. Главой польского Минздрава стал Лукаш Шумовский, ранее он занимал пост вице-министра науки и высшего образования. Новым министром окружающей среды стал Хенрык Ковальчик. А вот министерство по цифровым вопросам временно осталось без руководителя — Моравецкий еще не нашел замену Стрежиньской.

Также в Польше появилось новое ведомство — министерство предпринимательства и технологий, которое возглавила Ядвига Эмилевич.

В контексте отношений Москвы и Варшавы особенно интересны две из шести инициированных Моравецким отставок польских министров. По его решению свои посты покинули глава МИД Польши Витольд Ващиковский и министр национальной обороны Антоний Мачеревич, занимавшие свои должности с ноября 2015 года.

Оба политика известны своими резкими антироссийскими высказываниями. Мачеревич, в частности, возлагал на РФ вину за авиакатастрофу под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский. Политик также занимал достаточно жесткую позицию по отношению к ЕС — он долгие годы критиковал Евросоюз и активно выступал против вступления в него Польши.

Кстати, на место Мачеревича пришел человек с не менее неоднозначными взглядами на Европейский союз — бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак. На его место назначили одного из ведущих политиков правящей партии Польши «Право и справедливость» Иоахима Бруджиньского.

Блащак также позволял себе вызывающие высказывания в адрес ЕС. В декабре министр заявлял, что иск против Польши, который Европейская комиссия подала в суд ЕС из-за отказа Варшавы размещать мигрантов по программе распределения, не заставит страну изменить миграционную политику.

Заявления еще одного русофобски настроенного польского министра — Витольда Ващиковского — также регулярно возмущали российских политиков.

В 2016 году Ващиковский, например, говорил о России как об «экзистенциальной угрозе» для восточноевропейских стран.

Минувшей осенью Ващиковский бил тревогу по поводу российско-белорусских учений «Запад-2017» и грозился, что из-за них НАТО может нарастить свои силы в Польше и в целом в Центральной Европе.

На должность главы МИД Польши вместо Ващиковского был назначен профессор и директор Дипломатической академии МИД Польши Яцек Чапутович. По словам польского политолога Якуба Корейбы, это назначение положительно скажется на работе дипведомства.

«Что важно — он не политик, не скован ни партийной дисциплиной, ни больными амбициями, ни популистскими уклоном — благодаря этому он сможет сделать из МИДа хорошо настроенную, профессиональную структуру качественно обслуживающую внешнее интересы страны», — утверждает эксперт.

Причиной отставки Ващиковского и Мачеревича может быть стремление Польши наладить все ухудшающиеся отношения с Евросоюзом — деятельность обоих экс-министров критиковали в Брюсселе. Так, руководители ЕС обвиняли Мачеревича в медленной модернизации армии, а Ващиковского считали «неэффективным дипломатом».

Учитывая тот факт, что 18 января президент Дуда впервые посетит Брюссель с момента вступления в должность главы государства, можно предположить, что отставки министров должны подготовить благоприятную почву для предстоящих переговоров с руководителями ведомств Евросоюза.

Доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш допустил, что отставки польских министров говорят о готовности Варшавы постепенно улучшать отношения как с Россией, так и Евросоюзом. «Обострив отношения с соседями по кругу, нужно рано или поздно их нормализовывать, поэтому принятие более прагматичной позиции в отношении России предсказуемо. Но какую форму эти отношения будут приобретать — это вопрос о том, какую политику будут проводить те, кто на эти места назначены. Пока прогнозы на этот счет делать еще рано», — сказал Коктыш «Газете.Ru».

При этом он подчеркнул, что

значительного улучшения отношений с Евросоюзом польские власти все же не планируют — по словам эксперта, Варшава заинтересована в сохранении «контролируемого конфликта» с Брюсселем.

«Ссора с Брюсселем Польше на сегодня объективно выгодна. С этого года заканчиваются дотации Евросоюза Восточной Европе и она остается с обязанностями, но без дотаций — а это уже гораздо менее интересная реальность, чем была до этого», — пояснил Коктыш.

Напомним, что 20 декабря Европейская комиссия (ЕК) одобрила применение 7 статьи Лиссабонского соглашения о ЕС в отношении Польши. Это позволит ввести санкции за нарушение польскими властями принципа независимости правосудия. Причиной недовольства Брюсселя стали проводимая польским правительством судебная реформа, которая, как считают в ЕС, направлена на подчинение судебной ветви власти правительству.