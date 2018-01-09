Польша обновила правительство

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий начал перестановки в правительстве: 9 января сразу шесть министерских кресел сменили своих владельцев. Среди отправленных в отставку — известные своими русофобскими настроениями министры обороны и иностранных дел Антони Мачеревич и Витольд Ващиковский. Мачеревич, в частности, утверждал, что гибель президента Леха Качиньского в авиакатастрофе на территории России стала результатом теракта.

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Об этих отставках глава польского правительства заявил во время торжественной церемонии смены состава правительства в президентском дворце в Варшаве в присутствии главы государства Анджея Дуды.

Экс-министры Мачеревич и Ващиковский на церемонии не присутствовали — они покинули президентский дворец за несколько минут до ее начала. Кроме министров обороны и иностранных дел, в отставку были отправлены также министры здравоохранения и окружающей среды Константы Радзивилл и Ян Шишко, а также министр по цифровым вопросам Анна Стрежиньская.

Сменился также и глава МВД страны. Однако, в отличие от некоторых коллег, Мариуш Блащак не был отправлен отставку, а перешел на другой пост. Именно он возглавит польское Минобороны вместо Мачеревича.

На пост министра внутренних дел был назначен один из ведущих политиков правящей партии Польши «Право и справедливость», вице-спикер сейма Иоахим Бруджиньский. Руководить внешней политикой Польши теперь будет Яцек Чапутович, ранее занимавший должность замгоссекретаря МВД.

Минздрав вместо Радзивилла возглавит Лукаш Шумовский, который ранее занимал пост вице-министра науки и высшего образования. Новым министром окружающей среды стал Хенрык Ковальчик. А вот министерство по цифровым вопросам пока осталось без руководителя — Моравецкий еще не нашел замену Стрежиньской.

Также в Польше появилось новое ведомство — министерство предпринимательства и технологий, которое возглавила Ядвига Эмилевич.

Президент Польши Анджей Дуда привел новых министров к присяге и поздравил Моравецкого «за его храбрость и способность проводить перемены не только на персональном, но и на структурном и организационном уровнях». Моравецкий в свою очередь поблагодарил за работу покинувших свои посты министров, призвав не заострять внимание на персоналиях руководителей ведомств.

«Как говорят болельщики, фамилии не имеют значения. Для того, чтобы выиграть, нужна общая работа команды», — сказал он.

Изменения в польском правительстве начались 7 декабря. Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку. Ее прошение было принято — 8 декабря президент страны Анджей Дуда назначил новым главой правительства Матеуша Моравецкого, ранее занимавшего пост вице-премьера и министра финансов и развития.

Вместе с Шидло в отставку ушло и польское правительство, однако только формально. Фактически же Моравецкий отложил формирование нового кабинета — ни один из министров не был уволен. Главой МИД остался Витольд Ващиковский, министром национальной обороны — Антоний Мачеревич. Министерство внутренних дел продолжил возглавлять Мариуш Блащак, министерство юстиции — Збигнев Зебро. При этом сам Моравецкий сохранил за собой портфель министра развития и финансов. Экс-премьер Беата Шидло в новом правительстве заняла пост заместителя председателя совета министров.

Первые реальные изменения в польском правительстве произошли в конце декабря.

Правда, министерские должности Моравецкий и тогда не тронул. Изменения коснулись лишь двух постов: главы политического кабинета совета министров и шефа канцелярии. Эти должности заняли депутат польского Сейма Марек Суский и замминистра обороны Михал Дворчик.

В нынешних, январских перестановках Моравецкий не только обновил министерские кресла, но и нашел преемников для своего предыдущего ведомства. Возглавляемое Моравецким ранее министерство финансов было передано Тересе Червиньской, которая с 2017 года занимала пост замминистра польского Минфина.