Самовыдвиженцы закончились

Прием документов от самовыдвиженцев, желающих стать кандидатами в президенты России, завершился в полночь 8 января. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Всего, начиная с 18 декабря — старта предвыборной гонки, — в Центризибирком подали уведомления о желании участвовать в избирательной кампании 46 человек, но документы в ЦИК предоставили только 15 граждан.

Пять претендентов в кандидаты подали необходимые бумаги в последний день — воскресенье, 7 января.

Некоторые кандидаты выбирали время предоставления документов, опираясь на символические для них значения. Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что «есть претенденты с чудинкой», хотя она и не хочет «давать характеристики». Для одного из кандидатов, например, было принципиально подать документы именно в воскресенье, 7 января, — причем ровно в 22 часа 22 минуты по московскому времени.

Всего в Центризбирком поступило 67 уведомлений об участии в предвыборной кампании на пост главы государства. Кроме самовыдвиженцев, уведомления были поданы от 21 политической партии, представившей своего кандидата. Для партийных кандидатов срок подачи документов истекает в полночь 12 января.

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко объяснил РИА «Новости» высокий ажиотаж и «огромное число желающих» стать президентом России «видимой легкостью» участия в предвыборной кампании. Такое количество кандидатов стало рекордным за последние годы, отметил Шевченко. «Меньшее количество подписей нужно предоставлять», — добавил член ЦИК. Кроме того, как заметил Шевченко,

увеличилось количество политических партий в сравнении с выборами в 2012 году, и «многие решили заявить о себе» участием в гонке.

К тому же, добавил член Комиссии, на одного человека документы подавать проще, нежели собирать пакет бумаг на две сотни человек — в случае, если речь идет о парламентских выборах. Многие руководители партий, которые не участвуют ни в думских, ни в региональных, ни в местных выборах «считают, что 100 тыс. подписей легко собрать», отметил Евгений Шевченко.

Вместе с тем Центрибирком регистрирует в качестве кандидатов не всех претендентов — семерым самовыдвиженцам в регистрации поддерживающих их групп избирателей было отказано. Так, к участию в выборах не был допущен бизнесмен Сергей Полонский — в собрании избирателей коммерсанта приняли участие менее 500 человек.

Кандидатуру журналиста Олега Лурье не пропустили на выборы из-за наличия у него «неохлажденной» судимости — с момента погашения судимости по тяжкому преступления прошло менее десяти лет.

По этой же причине к выборам не был допущен оппозиционный блогер Алексей Навальный. Имеющий неснятую судимость по тяжкому преступлению, Навальный оспорил решение ЦИК в Верховном суде России, но суд решение Комиссии поддержал. Апелляция оппозиционера также была рассмотрена и отклонена — по причине отсутствия оснований для изменения вердикта.

Также ЦИК отказал регистрировать кандидатуры главного редактора журнала «Ислам», супруги и советника муфтия Дагестана Айны Гамзатовой — у журналиста оказалось недостаточное число избирателей в группе поддержки. Общественному деятелю Татьяне Воловик, отстаивающей интересы обманутых дольщиков, было отказано в регистрации из-за непредоставления необходимых для участия в выборах документов.

Чтобы проверить предоставленные документы, Центризбирком направляет 14 запросов в 12 государственных ведомств и, если бумаги в порядке,

ЦИК разрешает кандидатам открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию.

По российскому законодательству, для допуска к участию в выборах кандидат-самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тыс. подписей. Для партийных кандидатов необходимо 100 тыс. подписей, а если они выдвигаются от представленной в парламенте партии, этого требования к кандидатам вовсе не предъявляется.

28 декабря ЦИК России зарегистрировал группу избирателей, поддерживающих самовыдвижение действующего президента России Владимира Путина. 5 января в ряде российских регионов (например, в Крыму) начался сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина. К 5 января Путин потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 млн рублей из более чем 400 млн, поступивших в его избирательный фонд.

В ЦИК уже подали свои документы: председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, оппозиционер Алексей Навальный, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, журналист Олег Лурье, бизнесмен Сергей Полонский, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак и еще ряд кандидатов. Также о планах участвовать заявляли политтехнолог Андрей Богданов, писатель Алина Витухновская и другие.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал первым, кого зарегистрировала ЦИК.

От КПРФ был выдвинут Павел Грудинин, «Альянс зеленых» — Эльвира Агурбаш, монархическая партия России — Антон Баков, «Партия социальной защиты» — Михаил Козлов, Партия добрых дел — Екатерина Гордон.

Выборы президента России должны пройти 18 марта 2018 года.