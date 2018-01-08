«Огромно число желающих стать президентом РФ»

Центральная избирательная комиссия России в полночь 8 января завершила прием документов от кандидатов самовыдвиженцев на выборах президента России. У кандидатов от партий есть еще пять дней, чтобы предоставить документы в ЦИК, сообщает RT.

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Как сообщили в пресс-службе Центризбиркома, с начала президентской кампании в ЦИК поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах главы государства в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только 15 таких кандидатов, сообщает РИА «Новости».

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в президенты РФ в Центризбирком поступили от 64 субъектов выдвижения — 21 партии и 43 самовыдвиженцев. В отличие от самовыдвиженцев у кандидатов от партий в запасе есть еще пять дней — они должны предоставить документы в ЦИК до полуночи 12 января.

Также, он рассказала, что среди тех, кто подал в ЦИК документы о выдвижении на пост главы государства, есть претенденты с «чудинкой», сообщает ФАН.

«Не хотелось бы давать характеристики, но есть с чудинкой кандидаты. Один заявил, что непременно должен сдать документы сегодня ровно в 22 часа 22 минуты», — сказала Памфилова.

В свою очередь, член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что число желающих стать президентом РФ, огромно. По его мнению, такой ажиотаж, вероятно, связан с видимой легкостью участия в президентской гонке.

«За последние годы такое количество кандидатов, действительно, впервые. Видимо, это связано с тем, что меньшее количество подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось количество партий по сравнению с прошлыми выборами, и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах», — заявил Шевченко.

Он напомнил, что подать документы на одного человека проще, чем собирать их как минимум на 200 человек, когда речь идет о парламентских выборах.

«Почему-то многие руководители партий, которые не участвуют ни в местных, ни в региональных, ни в думских выборах, считают, что 100 тысяч подписей легко собрать», — заявил Шевченко.

Семи кандидатам-самовыдвиженцам было отказано в регистрации созданных в их поддержку групп избирателей, проинформировали в Центризбиркоме. В частности, ЦИК решил, что блогер Алексей Навальный не может участвовать в выборах из-за неснятой судимости по тяжкому преступлению. Навальный оспорил запрет ЦИК в Верховном суде (ВС) РФ, который согласился с позицией комиссии. Затем блогер обжаловал решение суда в апелляционной инстанции ВС, но снова проиграл.

Кроме того, ЦИК не допустил к выборам бизнесмена Сергея Полонского из-за того, что в собрании избирателей в его поддержку приняло участие менее 500 человек, журналиста Олега Лурье — из-за того, что с момента погашения его судимости по тяжкому преступлению прошло менее десяти лет.

Среди других самовыдвиженцев были супруга и советник муфтия Дагестана, главный редактор журнала «Ислам» Айна Гамзатова и общественный деятель Татьяна Воловик, представляющая интересы обманутых дольщиков. Им ЦИК отказал из-за нарушений при проведении собраний избирателей и непредоставления необходимых документов, сообщает ТАСС.

28 декабря ЦИК зарегистрировал группу избирателей, поддерживающих самовыдвижение действующего президента России Владимира Путина.

Сообщалось, что к заявлению украинской общины Крыма о поддержке Путина присоединились Ассамблея славянских народов Крыма, региональная национально-культурная автономия «Белорусы Крыма», Караимская община Крыма, Крымское окружное казачье общество.

К 6 января пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина открылись в Москве, Ленинградской области, Хабаровске, Екатеринбурге, в двух городах Башкирии — Уфе и Октябрьском, Ульяновске, Томске, Грозном, во Владикавказе, а также в Крыму и Севастополе.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после вхождения в состав России в 2014 году.