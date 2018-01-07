Пол-Украины за «советскую оккупацию»

Украине надо признать период Украинской советской социалистической республики (УССР) в составе СССР «советской оккупацией», заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он также отметил необходимость для киевских властей принять законы, зафиксировавшие бы правопреемственность независимой Украины от УНР (Украинской народной республикой — «Газеты.Ru»).

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Вятрович заявил, что «в следующем году мы как раз имеем целый ряд важных событий, связанных с украинской революцией». Украинский историк отметил, что

именно «украинская революция» будет формировать представление общества «о связи между современным украинским государством и УНР, она будет определять как раз, чем был советский период».

«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — отметил украинский историк.

По словам Вятровича, в политическом поле «все чаще звучат уже те тезисы, которые звучат уже давно на исторической почве».

УССР надо приравнять к «советской оккупации», подчеркнул он, добавив, что тезисы касаются «становления большевистского, потом коммунистического оккупационного режима».

В эфире «5 канала» Вятрович также добавил, что 2017 год «знаменует столетие начала большевистской агрессии».

При этом Вятрович подчеркнул, что Акт провозглашения независимости Украины, в котором прописаны неделимости и неприкосновенность территории «незалежной», принятый в 1991 году в ходе распада СССР, пересматриваться не будет.

Слова украинского историка прокомментировали в Государственной думе России. Председатель Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил РИА «Новости», что Украина должна быть готова отказаться от почти половины своих территорий и ряда крупнейших городов, поскольку они переданы ей именно в период «советской оккупации».

«Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», — подчеркнул Калашников.

Украинская ССР была образована в 1919 году после свержения правительства УНР. За время в составе СССР, Украине были переданы территории, относившиеся в Российской Империи к русским губерниям в регионах Донбасса и Новороссии, а не только Малороссии.

Так, к УССР были присоединены большевистским правительством русские города Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Екатеринослав (Днепропетровск, в 2016 году переименован в Днепр) и Елисаветград (Кировоград, в 2016 году переименован в Кропивницкий).

В 1939 – 1940 гг. в состав республики вошли Восточная Галиция, Северная Буковина, а также Южная Бессарабия. В 1945 году к УССР было присоединено Закарпатье. И, наконец, в 1954 году к Украине указом генсека Никиты Хрущева был присоединен Крымский полуостров.

С конца весны 2015 года на Украине вступил в силу «закон о декоммунизации». Согласно этому закону предполагается переименование всех топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей — так, наиболее громкими стали переименования Днепропетровска и Кировограда – в Днепр и Кропивницкий.

Новые украинские власти в ходе кампании по «декоммунизации» избавляются не только от памятников Ленину и другим большевикам, но и вообще от всего, так или иначе связанного с Россией.

В Киеве Московский проспект был переименован в проспект Бандеры, Московская площадь — в Демеевскую. Согласно постановлению депутатов Киевского горсовета, на карте украинской столицы не должно остаться ни единого топонима, связанного с Москвой.

В конце ноября 2017 года спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что на одном из ближайших заседаний будет рассмотрен вопрос о введении нового выходного дня 25 декабря — в день католического Рождества.

«Предлагается 25 декабря, Рождество Христово (католическое), сделать выходным днем, так же как и 7 января. И мы имеем поддержку зала», — отметил Парубий.

Кроме того, Украинский институт национальной памяти, подчиненный кабмину Украины, в рамках продолжающейся «декоммунизации» предложил сделать рабочим днем 2 мая, оставив выходным только 1 мая — праздник Весны и Труда.

Кроме того, предлагается убрать из числа выходных 8 марта и перенести праздничный день с 9-го на 8 мая, переименовав День Победы в День Памяти и Примирения.

Кроме того, около 2,5 тыс. памятников большевикам демонтировали на Украине за последние три года во исполнение закона «о декоммунизации». Из них более 1000 штук — это памятники Владимиру Ленину.