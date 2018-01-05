Поддержать президента: начался сбор подписей за выдвижение Путина

В российских регионах начался сбор подписей за выдвижение Владимира Путина на президентские выборы, которые состоятся в марте. Поддержать действующего главу государства можно уже в 15 российских регионах, включая Крым.

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По словам волонтеров регионального отделения движения «Волонтеры победы», пункт сбора подписей в поддержку Путина открылся возле симферопольского торгового центра «Южная галерея». Представители волонтерского движения выразили уверенность в том, что нынешнего президента РФ захотят поддержать многие крымчане.

«Крым впервые принимает участие в президентских выборах, и все видят, сколько в республике позитивных изменений в инфраструктуре полуострова, а также в части реализации молодежной политики», — пояснила РИА «Новости» руководитель отделения Елена Одновол.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах в марте продлится до 30 января.

В соответствии с требованиями Центральной избирательной комиссии (ЦИК), для допуска к участию в выборах кандидат должен собрать не менее 300 тысяч подписей.

28 декабря Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на президентских выборах, а также ее уполномоченных. Еще одним постановлением ЦИК разрешил Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.

Согласно постановлениям, которые были единогласно приняты всеми членами комиссии, ЦИК зарегистрировал и саму инициативную группу Путина и ее уполномоченных представителей, всего пять человек. В группу вошли Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина. Центризбирком также зарегистрировал уполномоченного представителя Путина по финансовым вопросам, им стала Наталья Орлова.

Российский лидер принес в Центризбирком необходимые для регистрации в качестве кандидата документы днем ранее — 27 декабря, причем для подачи документов Путин прибыл в ЦИК лично.

26 декабря Путина официально выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих в выборах — самовыдвижение действующего президента России поддержала инициативная группа избирателей.

Правда, сам президент заседание группы посетить не смог из-за плотного рабочего графика — в тот день глава государства провел встречу с членами правительства, а также посетил детский новогодний праздник на Соборной площади Кремля.

В заседании инициативной группы 26 декабря принимали участие 27 членов Совета Федерации, 105 депутатов Госдумы от «Единой России», девять депутатов от «Справедливой России», а также депутат от партии «Родина» и парламентарий от «Гражданской платформы».

По итогам встречи членами инициативной группы решение о выдвижении Владимира Путина было принято единогласно — об этом сообщила руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, возглавившая инициативную группу.

Владимир Путин объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 6 декабря. К тому моменту о президентских амбициях уже заявили несколько кандидатов. Всего к настоящему моменту о намерении баллотироваться на выборах в марте уже объявили около 60 претендентов.

2 января член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что от партий баллотировались 23 человека.

«На конец декабря в Центральную избирательную комиссию поступили уведомления по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ, от около 60 субъектов выдвижения», — отметил Шевченко.

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, 13 партий, выдвинувших своих кандидатов, уже успешно прошли этап регистрации своих уполномоченных. Срок подачи документов для выдвижения кандидатов от партий истекает 12 января, для самовыдвиженцев — 7 января.