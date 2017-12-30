Путин поздравил Трампа с Рождеством

Президент России Владимир Путин направил официальное поздравление с Рождеством и наступающим Новым годом президенту США Дональду Трампу.

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«В поздравлении на имя президента Соединенных Штатов Америки Д. Трампа, в частности, отмечается, что, по убеждению российского лидера, в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин особо подчеркнул: важно, чтобы основой для развития отношений между Россией и США стали принципы равноправия и взаимного уважения.

«Прагматичное сотрудничество», ориентированное на долгосрочную перспективу — так Путин описал желаемые отношения Москвы и Вашингтона.

Правильный фундамент для этих отношений позволил бы продвинуться в их построении, отметил президент РФ.

Несколько дней назад высокопоставленный представитель администрации президента США заявил, что отношения между Россией и США изменились в лучшую сторону. «Мы по-прежнему видим много областей, в которых наши интересы либо не совпадают, либо находятся в прямом конфликте, но у нас сейчас дела точно лучше, чем были несколько месяцев назад, когда и президент, и госсекретарь [США Рекс Тиллерсон] отмечали, что отношения находятся на низкой точке», — заявил чиновник из Белого дома.

Представитель администрации Трампа подчеркнул, что 45-й президент США сосредоточен на поиске областей сотрудничества с Россией «там, где их можно найти», но при этом всегда стоит «на страже американских интересов».

Чрезвычайный и полномочный посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что частые контакты между российским и американским президентами свидетельствуют о важности связей между Россией и США. «Они [Путин и Трамп] определяют совместную программу действий по вопросам укрепления международной безопасности. Все это отвечает интересам российского и американского народов», — сказал Антонов.

17 декабря российский лидер Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу, выразив ему благодарность за информацию, предоставленную ЦРУ сотрудникам ФСБ. Разговор состоялся по инициативе Кремля, Путин попросил Трампа передать директору ЦРУ Майку Помпео и сотрудникам внешней разведки США слова благодарности. Переданные ФСБ сведения помогли российским силовикам обнаружить и задержать террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), готовившихся взорвать бомбу с поражающими элементами в Казанском соборе Санкт-Петербурга и других местах скопления народа.

Российский лидер также заверил президента США, что «российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан», передадут ее американским коллегам по партнерским каналам «безусловно и незамедлительно».

За два дня до этого, 15 декабря, президент США первым позвонил президенту России — чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений и выразить благодарность за признание экономических успехов Соединенных Штатов. Кроме того, лидеры двух держав обсудили совместную работу по разрешению «очень опасной ситуации в Северной Корее».

Вскоре после разговора президент США Дональд Трамп заявил, что американское руководство хотело бы получить помощь от российской стороны в ситуации вокруг Корейского полуострова.

Бывший в период президентского срока Барака Обамы послом США в Москве Майкл Макфол заявил, что шокирован телефонным разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшимся 15 декабря.

По его словам, его шокирует сам факт разговора. Макфол пояснил, что разговор «не соответствует национальным интересам США».

Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин ранее заявил, что благодаря сотрудничеству Россия и США смогут уберечь своих граждан от террористических атак. Эту точку зрения он выразил после неудачной попытки атаки террориста-смертника из Бангладеш в центре Нью-Йорка.

России хорошо известны методы интернационального терроризма, заявил Лахонин. Только объединенные и скоординированные действия, и возобновление совместных антитеррористических операций спецслужб двух великих держав помогут обеспечить безопасность для россиян и американцев, добавил представитель посольства РФ в США.