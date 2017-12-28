Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко об осужденных в России украинских гражданах, сообщает РИА «Новости».

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«Что касается ряда лиц, которых вы имеете ввиду, которые осуждены здесь в России, то, безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что подобные вопросы «решаются на высшем уровне». «Все зависит от тех решений, которые принимает глава государства», — отметил он.

Комментарий Пескова связан с заявлением Порошенко о намерении менять россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, на осужденных в России граждан Украины.

По его словам, «будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем». Порошенко заявил, что «ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина».

«И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других», — сказал Порошенко.

Накануне в Донбассе завершился обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной. В итоге Донецк и Луганск передали Киеву 73 человека, а взамен украинская сторона отпустила в общей сложности 237 человек.

При этом изначально планировалось, что Украина выдаст ДНР и ЛНР 306 плененных ополченцев, а в Киев вернутся 74 плененных украинцев.

Однако, по некоторым данным, часть пленных отказалась возвращаться в Донбасс с Украины. Приводятся данные в 42 человека. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова, в свою очередь, сообщила, что позже еще два человека отказались возвращаться в Киев в рамках обмена пленными. Однако в общей сложности Киев «недодал» самопровозглашенным республикам 69 человек.

Представитель Порошенко в Верховной раде заявила, что уже были начаты переговоры о «втором этапе» обмена пленными. «Не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере 23-25 человек уже подтверждены, они готовы для обмена», — передает слова Луценко телеканал «112 Украина».

Она также подчеркнула, что Киев намерен серьезно добиваться обмена российских граждан на осужденных в России украинцев. «Для этого сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, которые находятся в России. Эта стратегия разрабатывается и будет серьезно воплощена в жизнь», — сказала она.

Имена российских граждан и обстоятельства того, как они попали в украинские тюрьмы, не называются. При этом Порошенко указал некоторые имена украинцев, на возвращение которых из российских тюрем он рассчитывает.

Один из них — украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. Своей вины он не признал.

Кроме Сенцова приговор получили также его сообщники — Александр Кольченко (приговорен к 10 годам колонии), Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев (оба приговорены к 7 годам лишения свободы). При этом позже Афанасьев был помилован указом президента России Владимира Путина.

Еще один осужденный в России гражданин Украины, освобождения которого требует Порошенко, — 47-летний журналист, корреспондент агентства «Укринформ» Роман Сущенко. Он был задержан на территории России осенью 2016 года. По данным спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В ведомстве подчеркнули, что утечка подобных данных за рубеж «могла нанести ущерб обороноспособности государства». Украинский журналист был осужден по статье «Шпионаж». Заседание по его делу проходило в закрытом режиме.