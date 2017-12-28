Век без Романовых и судный день Трампа: чего ждать в 2018 году

Политэкономика в Альпах

В середине января экономисты и политики всех мастей съедутся на ежегодный Всемирный экономический форум, проходящий ежегодно в швейцарском курортном городе Давос. Хотя формально повестка форума посвящена вопросам развития бизнеса, саммит — это также возможность для политиков сделать громкие политические заявления.

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В этом году тема форума сформулирована как «Создание общего будущего в разделенном мире». Очевидна отсылка к произошедшим в последние годы экономическим и политическим изменениям как в Европе, так и в мире.

Делегацию России в этом году на форуме возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович. Но раньше мероприятие могли посещать государственные деятели рангом выше — Владимир Путин, в частности, прилетал в 2009 году. Тогда российский лидер выступил с призывом ко всем государствам быть более открытыми для иностранных инвестиций. В 2011 году в Давос ездил Дмитрий Медведев, занимавший тогда президентский пост.

В 1996 году фурор на форуме произвел лидер КПРФ Геннадий Зюганов, главный соперник президента Бориса Ельцина на предстоящих выборах. Он произнес речь, успокоившую международных инвесторов, заявив о строительстве социально ориентированной экономики.

Безопасность в Баварии

С 16 по 18 февраля в германском городе Мюнхене пройдет ежегодная Международная конференция по безопасности. Это престижная площадка для обсуждения важнейших проблем геополитики и глобальной безопасности. В конференции принимают участие ведущие европейские и мировые политики.

В 2007 году конференция запомнилась речью президента Владимира Путина, ставшей, как оказалось потом, началом «прохладной» войны. В речи президент РФ позволил себе достаточно жестко охарактеризовать внешнюю политику Запада и США, в частности, которых он упрекнул их в манипулировании международным правом и создании системы, в которой «никто не чувствует себя в безопасности».

Многие комментаторы сравнили речь российского лидера с «Фултонской речью» Черчилля о «железном занавесе».

В этот раз на конференции ждут главу МИД Сергея Лаврова, а также госсекретаря Рекса Тиллерсона. Впрочем, приезд последнего под вопросом, так как в США циркулируют слухи о его уходе. С американской стороны в конференции будет также участвовать глава Пентагона Джеймс Мэттис. Кроме того, на конференцию приедет канцлер Германии Ангела Меркель — к этому моменту она, возможно, уже сформирует правительство.

Референдум доверия

В марте в России состоятся президентские выборы, в которых, несмотря на определенную предсказуемость, сохраняется некоторая интрига. Она связана с участием в кампании новых лиц: омбудсмена по делам предпринимателей Бориса Титова, телеведущей Ксении Собчак и кандидата от левых сил Павла Грудинина.

Всего на данный момент зарегистрировано более 60 кандидатов.

Выборы, несомненно, вновь привлекут к России интерес в мире, а аналитики сделают немало прогнозов о шагах будущего президента в экономике и внешней политике. Один из главных вопросов — состав будущего правительства страны.

Возвращение Кавальери

В марте в Италии должны пройти парламентские выборы, на которых большое количество мандатов могут получить популисты из партии «Пять Звезд» под руководством бывшего комик Беппе Грилло. Хорошие результаты предрекают и партии «Вперед, Италия» экс-премьера Италии 81-летнего Сильвио Берлускони. Суд запретил занимать ему должности во власти из-за приговора по коррупционным обвинениям. Сейчас Берлускони пытается оспорить это решение — Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) в составе 17 судей начал 22 ноября слушание дела «Берлускони против Италии». Экс-премьер в своей жалобе в ЕСПЧ заявил, что, рассматривая его дело, судебные органы Италии нарушали его права, а запрет на возможность баллотироваться на выборные должности он и вовсе считает политически мотивированным.

Полвека убийству Мечты

В апреле исполнится 50 лет со дня смерти борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга. В США чтят память Кинга, убитого снайпером в Мемфисе 4 апреля 1968 года, и в этом году к этой дате будет приковано особое внимание общественности и прессы.

Гибель борца за гражданские права чернокожего населения вызвала бунты по всей стране, а Секретная служба всерьез готовилась к штурму Белого дома.

Особенный оттенок годовщине придает то обстоятельство, что ее отмечают при президентстве Дональда Трампа, которого часто упрекают в покровительстве расистским настроениям в обществе. Несмотря на то, что с момента гибели Кинга, правозащитника, гражданского активиста и борца за права афроамериканцев прошло полвека, многие считают, что расовые проблемы американского общества еще не преодолены. Есть и те, кто сомневаются в том, что убийство Кинга совершил именно Рэй Джеймс Эрл, которого приговорили к пожизненному заключению в связи с этим убийством. Он умер в тюрьме в 1998 году.

Революция уходит на пенсию

В апреле свой пост главы кубинского правительства покинет Рауль Кастро. Брат покойного основателя революционной Кубы Фиделя Кастро находится в преклонном возрасте — ему 86 лет. Ранее предполагалось, что Рауль уйдет на пенсию в феврале, после того как на Кубе пройдут выборы в Национальную Ассамблею. Однако позднее было объявлено, что выборы перенесены на апрель. Причина в том, что последствия, вызванные ураганом Ирма, сказались и на политическом цикле.

Уход Рауля Кастро станет окончанием правления революционеров, но не революции на Кубе.

Страна не собирается проводить политическую либерализацию и переходить к многопартийной системе, однако при этом будет развивать частное предпринимательство. Эксперты считают, что преемником Кастро станет первый вице-президент Кубы Мигель Диас-Канель. Ему 57 лет, и он считается сторонником модернизации.

Век без Романовых

Летом в России отметят трагическую годовщину расстрела царской семьи. Убийство 18 июля 1918 года в Екатеринбурге последнего русского царя Николая Второго, к тому времени уже отрекшегося от престола, и его семьи — супруги, дочерей и малолетнего сына Алексея, а также слуг было произведено группой чекистов под руководством Якова Юровского.

Совершив преступление, убийцы пытались избавиться от останков Романовых, поиск и идентификация которых стали одним из определяющих сюжетов постсоветской России.

Гибель Романовых до сих пор остается одной из самых болезненных тем в российской истории. Страсти кипят вокруг останков царя и его родных, которые были в 1990-е годы перезахоронены в Петропавловской крепости. Несмотря на то, что многочисленные экспертизы смогли с точностью идентифицировать тела, церковные иерархи на церемонию похорон не приехали. В РПЦ бытует мнение, что в деле убийства Романовых еще рано ставить точку. Кроме того, существуют опасения, что трагическая дата вновь приведет к дискуссиям о расколе между «красными» и «белыми».

Судный час Трампа

В ноябре в США пройдут так называемые промежуточные выборы в обе палаты Конгресса. Они будут иметь серьезное значение для президента США Дональда Трампа. В настоящее время обе палаты парламента контролируют члены Республиканской партии, от которой он избирался.

Но по итогам выборов расклад сил может сильно измениться — американцы фактически будут давать оценку первым двум годам работы администрации. На выборах должна быть переизбрана вся нижняя палата Конгресса американского парламента-это 435 мест.

В Сенате же переизбирается треть мест — 33 из 100 мандатов. Часть экспертов предполагает, что демократы могут взять контроль над Сенатом после выборов. Сейчас же у республиканцев сохраняется небольшое преимущество в сенате: им принадлежит 51 место, демократам — 49.

Если республиканцы потеряют свое большинство, то это осложнит положение Трампа, которому станет труднее добиваться прохождения своих инициатив в парламенте. Американские СМИ отмечают, что для правящей партии промежуточные выборы всегда были серьезным испытанием. В 16 из 18 промежуточных выборов правящая партия теряла контроль над нижней палатой конгресса.