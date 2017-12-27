Саммит СНГ в Москве: дружба за и против

Открывая неформальный саммит СНГ в своей резиденции в Ново-Огарево, Путин отметил, что «дальнейшее углубление взаимодействия в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран». Страны содружества, по словам российского лидера, должны «вместе работать над решением стоящих перед нами задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности наших государств», приводит его слова ТАСС.

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В 2017 году Россия председательствовала в организации. В Москву на саммит съехались президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Казахстана Нурсултан Назарбаев.

С момента образования Содружества независимых государств, которое возникло на обломках СССР, прошло 26 лет. Как ранее сказал сам Путин, организация создавалась для «цивилизованного развода», чтобы не терять многолетние связи между республиками.

Продолжая эту старую аналогию российского президента, замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что после «цивилизованного развода» «остались дети-граждане этих стран. И если даже бывшие супруги полюбили других, они все равно ради них поддерживают отношения. Это разумно, и в этом нет политического контекста».

Сегодня многие эксперты не склонны считать СНГ влиятельной организацией, так как

после появления на пространстве бывшего Союза таких организаций, как Евразийское экономическое сообщество и военный блок ОДКБ, республики-члены этих организаций предпочитают решать свои вопросы, используя эти структуры.

Владимир Жарихин напоминает, что в российских внешнеполитических документах СНГ называется «региональной организацией»: «Она все меньше выполняет роль военной и экономической составляющей, но служит площадкой для диалога».

При этом Россия, как и другие страны содружества, пока придает значение СНГ, и регулярные неформальные саммиты служат возможностью обсудить многие проблемы с соседями. В этом году на пространстве СНГ произошло немало событий, которые будут иметь значение и в будущем году.

Армения: ближе к Брюсселю

Хотя на саммите президенты Армении и Азербайджана сидели рядом, Ереван пока не продвинулся в решении застарелой проблемы Нагорного Карабаха, несмотря на ряд переговоров с Азербайджаном, в том числе при посредничестве России. Однако в этом году в Армении произошло немаловажное событие.

Ереван в ноябре подписал соглашение о всестороннем сотрудничестве с ЕС, которое дает ему возможности широкого сотрудничества с Евросоюзом в различных сферах.

Речь здесь и о развитии гражданского общества, и о помощи в развитии бизнеса, а также о доступе некоторых армянских товаров на европейские рынки. Стоит отметить, что Армения является и членом Евразийского экономического союза, однако Москва приветствовала сближение Армении с ЕС. Возможно, такая позиция России во многом связана с последствиями политического выбора на Украине в период управления этой страной президента Виктора Януковича.

Белоруссия: уже не диктатура

Главный и по совместительству самый строптивый союзник России в этом году демонстрировал все большую независимость от Москвы. Харизматичный президент Белоруссии Александр Лукашенко чем-то напоминает раннего Николае Чаушеску, лидера социалистической Румынии. Состоя в одном военном и экономическом блоке с Москвой, он позволяет себе фрондировать, укрепляя отношения с Западом, США и Израилем.

Белоруссия, не уменьшая военного сотрудничества с Россией, в уходящем году активно делала реверансы в сторону ЕС. Самого Лукашенко, которого еще недавно называли «последним диктатором Европы», в этом году даже ждали на саммите «Восточное партнерство»,

однако он не приехал. Вместо него в Брюссель приехал Владимир Макей, который подчеркнул что у Минска будет новое соглашение с ЕС.

Москва, как и в случае Армении, вряд ли будет препятствовать этому, так как в Кремле понимают, что безотносительно симпатий или антипатий к Лукашенко чувство гордости у белорусов очень сильно, и они будут сопротивляться любому давлению. При этом Белоруссия, граничащая с членом НАТО Польшей — ценный и важный союзник с точки зрения национальной безопасности.

Молдова: с «пророссийским президентом»

Несмотря на то, что у власти в Молдове уже год находится «пророссийский» президент Игорь Додон, ему мало что удалось сделать для улучшения отношений с Россией. Из-за особенностей политической системы страны вся власть в Молдове сосредоточена в руках парламента, оппозиционного Додону.

Положение президента осложняется еще и ситуацией вокруг российских дипломатов, которые были высланы из Молдавии в этом году, а также из-за объявления персоной нон-грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

В молдавском МИДе заявили, что высылка российских дипломатов произошла из-за «запугивания» российскими властями молдавских деятелей. Вместе с тем Додону все равно нужна поддержка Москвы на выборах в парламент в 2018 году — на них Додон хочет изменить расклад сил в свою пользу.

Киргизия: базе быть

В этом году в этой стране прошли президентские выборы, на которых победу одержал Сооронбай Жээнбеков, который сменил на этом посту Алмазбека Атамбаева. Политик дал понять, что будет продолжать пророссийскую линию своего предшественника, но параллельно развивать отношения и с КНР. В рамках саммита СНГ Атамбаев первый раз приехал в Россию в качестве президента. По мнению экспертов, первый зарубежный визит означает сохранение пророссийского вектора в политике нового президента страны. Стоит отметить, что

на территории Киргизии также находится российская база, и предыдущий президент Киргизии заявлял, что ее необходимо вывести из Киргизии после окончания срока аренды — то есть через 15 лет.

«Мы должны опираться на свои вооруженные силы, а не на армии других государств», — отмечал тогдашний президент. Однако, скорее всего, вопрос будет урегулирован уже новым главой страны. Стоит отметить, что и глава России Владимир Путин также говорил, что Москва не выступает против вывода своей базы из Киргизии со временем.

Узбекистан: «перестройка» с новым лидером

В этом месяце исполняется год со дня избрания президентом Узбекистана Шавката Мирзиеева. Новый узбекский лидер, сменивший умершего многолетнего правителя страны Ислама Каримова, начинает медленный отход от его жестких методов управления страной. Как рассказывают часто бывающие в стране,

Мирзиеев затеял провести в стране некое подобие «перестройки», которая может обернуться определенными послаблениями в общественной жизни.

Приход к власти Мирзииева видится в России в положительном свете, так как он начал активно налаживать связи с Москвой. При этом Каримов, хотя уважительно относился к президенту Путину, редко приезжал в российскую столицу.

Казахстан: дружба и ревность

Влиятельный игрок на постсоветском пространстве, Казахстан активно наращивает свое международное влияние. В Астане проходят переговоры по сирийскому вопросу с участием сирийской оппозиции, Казахстан также поддерживает ровные отношения не только с Россией, но и Китаем и США. В этом году Москва и Астана отметили 25 лет со дня установления дипломатических отношений.

Как отмечает в недавнем обзоре казахстанский портал Nur.Kz, в этом году отношения между Казахстаном и Россией «обрели большую устойчивость и закрепили тренд на построение взаимовыгодного стратегического партнерства».

Правда, между государствами не обходится и без определенной ревности, так как Астана и Москва отчасти соперничают между собой в деле урегулирования в Сирии.

Москва стремится показать, что она играет первую скрипку в этом процессе и собирается поставить в этом году точку, пригласив сирийских оппозиционеров в Сочи.