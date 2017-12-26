ЦИК одобрил Собчак

«Разрешить кандидату на должность президента России Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», — говорится в постановлении ЦИК, которое цитирует РИА «Новости».

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Тележурналист Ксения Собчак, которая позиционирует себя как «кандидат против всех», заявляет, что является новым лицом российской политики.

Она дала понять, что не сможет победить действующего президента страны Владимира Путина, однако хочет создать «альтернативу» действующей власти.

Регистрация в ЦИК дает возможность Собчак начать сбор подписей избирателей в свою поддержку. Собчак выдвигается в президенты от небольшой либеральной партии «Гражданская Платформа», которой руководит Андрей Нечаев, бывший министр экономики в правительстве Егора Гайдара. Это дает ей право собрать лишь 100 тыс. подписей для своего выдвижения вместо 300 тыс., которые должны представить самовыдвиженцы.

Собчак — дочь ныне покойного мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, в администрации которого когда-то работал и Путин. Для Собчак нынешняя избирательная кампания станет первым опытом участия в выборах. На этой неделе Собчак представила свою политическую программу, которая получила название «123 трудных шага». В ней она, в частности,

обещает поднять пенсии до уровня не менее 40% от средней заработной платы, а также выступает против права президента и правительства на заморозку пенсионных накоплений граждан без одобрения со стороны Госдумы и Совфеда.

Главным приоритетом в социальной сфере называется образование, на которое Собчак предлагает тратить не менее 5% ВВП. Она также выступает за парламентскую республику, самостоятельность и силу регионов, а также независимый суд. Кроме того, в программе Собчак значится «утверждение общеевропейских ценностей», прежде всего — толерантности, правах и свободах граждан.

Собчак также выступила за легализацию «гражданских союзов» для людей нетрадиционной сексуальной ориентации: «Если разрешены церковные браки, должны быть разрешены и гражданские ЛГБТ-союзы», — подчеркнула Собчак, выступая на съезде «Гражданской инициативы».

Кандидат также предлагает отказаться от срочной армейской службы и сделать армию полностью контрактной, выступает за снижение расходов на оборону, полицию и государственный аппарат — по заявлению Собчак, подобная реформа «сэкономит 1,5 трлн руб.»

На посту президента России Ксения Собчак собирается ограничить права всех силовых структур, запретить занимать выборную должность более двух сроков пожизненно и законодательно закрепить возможность импичмента избираемых должностных лиц и депутатов обеих палат парламента.

Она также считает приоритетом восстановление отношений с Евросоюзом и в качестве долгосрочной цели своего президентства рассматривает подписание соглашения об ассоциации с ЕС.

В составлении программы для Собчак участвовали ряд экономистов либерального толка.

Ее избирательный штаб возглавляет бывший глава НТВ Игорь Малашенко, который также был членом избирательного штаба президента Бориса Ельцина в 1996 году.

25 декабря ЦИК отказался регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты, мотивировав свое решение наличием судимости у потенциального кандидата. Сам Навальный заявил, что будет бойкотировать эти выборы и призовет к этому своих сторонников.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не попадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов».

Помимо Навального, на том же заседании Центральной избирательной комиссии было отказано в регистрации в качестве кандидатов бизнесмену Сергею Полонскому и журналисту Олегу Лурье. Решение по поводу второго из них было мотивировано так же, как и по отношению к Навальному — наличие непогашенной судимости. Сергей Полонский сможет снова подать документы на регистрацию после устранения найденных ЦИКом ошибок.

К настоящему времени документы в ЦИК подали лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен и лидер «Партии Роста» Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и еще несколько человек.

КПРФ выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, «Альянс зеленых» — Эльвиру Агурбаш, монархическая партия Российской Федерации – своего лидера Антона Бакова, «Партия социальной защиты» — Михаила Козлова, «Партия добрых дел» — Екатерину Гордон.

Действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, его кандидатуру поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия».