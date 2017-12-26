Не взяли в президенты

Центризбирком России в понедельник, 25 декабря, провел заседание, на котором постановил отказать в регистрации в качестве кандидата на пост президента РФ на выборах 2018 года оппозиционного блогера Алексея Навального, которые уже более года ведет агитацию в поддержку своей кандидатуры.

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Также на заседании ЦИК было решено не допускать к участию в выборах бизнесмена Сергея Полонского и журналиста Олега Лурье.

По словам председателя Центризбикома Эллы Памфиловой, у Полонского нет «необратимых препятствий», которые стали причиной отказа бизнесмену в регистрации, — он может повторно подать в ЦИК необходимые документы, исправив допущенные в них ошибки.

Журналист Олег Лурье был не допущен безоговорочно — у него есть непогашенная судимость.

После обсуждение Лурье и Полонского, Центральная избирательная комиссия обсудила вопрос об участии в выборах Навального. Так, один из членов ЦИК Борис Эбзеев подчеркнул, что мог бы «слово в слово» повторить все, что было им сказано «касательно господина Лурье», но имея при этом в виду Алексея Навального. Кроме того, он отметил, что к рассмотрению поданных документов рабочая группа ЦИК «подошла самым тщательным образом».

Говоря о кандидатуре Навального, перед оглашением предварительного решения ЦИК член комиссии заявил: гражданин не имеет право быть избранным президентом, если он был осужден к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также имеющий на момент дня голосования непогашенную судимость.

Борис Эбзеев напомнил о подобном препятствии у Навального — 8 февраля 2017 года в соответствии с приговором Ленинского районного суда города Кирова Алексей Навальный был осужден по части 3 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ — соучастие в преступлении и организация растраты чужого имущества. Навальный получил пять лет лишения свободы.

Совершенное Навальным правонарушение относится к числу тяжких преступлений, отметил Эбзеев, а это значит, что «лицо, совершившее это преступление, теряет право баллотироваться» на должность президента России на протяжении 10 лет «с момента снятия или погашения судимости».

Добавив, что судимость Навального остается в силе, Эбзеев предложил комиссии проголосовать.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, в свою очередь, добавила, что документы Навального были поданы без нарушений (в отличие от Полонского и Лурье), и предложила Навальному самостоятельно ответить ЦИК.

Алексей Навальный, отвечая комиссии, заявил, что «не любит Центральную избирательную комиссию», и предположил, что ЦИК «тоже его не любит». Также оппозиционер сказал, что сам по образованию является юристом (окончил юридический факультет РУДН) и решил прокомментировать решение ЦИК о недопуске его к участию в выборах.

Так, Навальный убежден, что имеет право принимать участие в выборах, поскольку не находится в СИЗО, тюрьме или исправительной колонии. Также он заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал факт фальсификации уголовных дел, возбужденных против него. Наконец, блогер заявил, что в Центризбирком явился не ради юридических споров.

По его словам, он пришел «чтобы заявить о том, что представляет огромное число избирателей». Миллионы людей, якобы, будут исключены из процесса голосования, если ЦИК не допустил Навального на выборы, заявил он.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ответ на это сказала, что ЦИК «точно не печеньки, которые должны кому-то нравиться». Борис Эбзеев в ответ на слова Навального о якобы отмене ЕСПЧ приговора в отношении оппозиционера заявил, что подобные заявления «не имеют под собой ровным счетом никаких оснований».

Член ЦИК сказал, что в данном случае комиссия руководствуется решением российского суда — пока он не отменит приговор на основании решения ЕСПЧ, ЦИК по закону обязан соблюдать решение суда РФ.

При этом член ЦИК Николай Булаев отметил, что «говорить о том, что участие Навального в выборах определяет явку», — некорректно, и напомнил, что на выборах мэра Москвы в 2015 году, в которых оппозиционер принимал участие, явка составила 32%.

Также член комиссии отметил, что, будучи юристом, Навальный «лучше многих понимает», что все решения ЦИК 25 декабря имели под собой правовое основание.

Также в ЦИК подали документы лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен и лидер «Партии Роста» Борис Титов, журналистка Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и еще несколько человек.

КПРФ выдвинула беспартийного директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина, «Альянс зеленых» — Эльвиру Агурбаш, монархическая партия Российской Федерации — своего лидера Антона Бакова, «Партия социальной защиты» — Михаила Козлова, Партия добрых дел — Екатерину Гордон.

Действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, его кандидатуру поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия».