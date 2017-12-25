Путин прошелся по палатам

Во вторник президент РФ Владимир Путин встретился с представителями руководства обеих палат парламента в Кремле. Как спикер Совфеда Валентина Матвиенко, так и председатель Государственной думы Вячеслав Володин не преминули использовать эту возможность для того, чтобы поделиться своей радостью от выдвижения Путина на выборы в марте 2018 года. Так, по словам Матвиенко, эта новость сняла «нарастающее напряжение».

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«Главное, что Вы, Владимир Владимирович, объявили о своем выдвижении в конце уходящего года кандидатом в президенты на предстоящих выборах. В этот момент, по-моему, вся страна одновременно дружно выдохнула и сказала: «Наконец-то!» Думаю, и не только в России», — заявила спикер.

Вячеслав Володин от своей коллеги решил не отставать. Он считает, что с выдвижением Путина у страны появилось будущее. Парламентарий заявил, что страна стоит перед огромными вызовами и должна быть сильной, а это будет возможно только если у страны будет сильный президент. «У нас есть такой президент», — заявил председатель Госдумы.

И это были не все добрые слова в адрес президента. Володин также заявил, что коллеги-парламентарии из других стран благодарны Путину за военную операцию в Сирии, а заодно покритиковал и США. По его данным, за то время, пока американцы находятся в Афганистане, количество наркополей увеличилось в тысячу раз.

Впрочем, здесь сам президент неожиданно выступил в защиту американцев. «Не было бы Соединенных Штатов, наверное было бы еще хуже», — предположил Путин, признав, впрочем, что ситуация ухудшается. Президент напомнил, что с Вашингтоном у российских властей отношения непростые, однако призвал объективно подходить к делу.

Также он сообщил присутствующим, что сейчас в Афганистане ИГ (организация запрещена в РФ) вступает в военные столкновения с Талибаном (организация запрещена в РФ).

Кроме того, он пожелал бы, чтобы парламентарии из обеих палат не погружались в предвыборную борьбу: «Так же, как и правительство, нижняя и верхняя палаты не должны сосредоточить всю свою работу только на текущем политическом календаре». Вместо этого он пожелал депутатам и сенаторам решать «сущностные задачи жизни страны», которые заключаются в принятии законодательных норм, в которых страна нуждается.

Помимо Володина и Матвиенко права выступить перед президентом удостоились глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас и глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

В ответ на их реплики Путин анонсировал несколько инициатив. Так, он выступил за продление амнистии капитала и предложил освободить представителей бизнеса, закрывающих фирмы за рубежом и переводящих их в Россию, от выплаты 13% налога. Также он признал, что необходимо совершенствование закона о СМИ-иноагентах.

Прозвучали в его речи слова и о свободе в интернете. Он призвал проверить, как некоторые компании работают в соцсетях, и насколько они широко вовлечены в «нашу внутриполитическую жизнь».

«В том числе надо будет внимательно посмотреть, как они себя ведут, будут себя вести в ходе президентских выборов, предвыборной кампании», — фактически дал поручение Путин.

«Надо только сделать так, чтобы он (обсуждаемый закон — «Газета.Ru») был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно — исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую или через подставных лиц, финансируя их деятельность внутри страны. Вот собственно в этом и был весь смысл», — пообещал президент.

Согласился он также с тем, что надо подумать об утилизационном сборе для бытовой техники. Впрочем, принимать конкретные решения он призвал не спеша, без суеты.

В этот раз представителям оппозиционных парламентских партий в открытой части встречи почему-то выступить не дали. Президент уточнил, что общение продолжится за закрытыми дверями — там возможно звучали и более острые темы. В прошлом году на аналогичной встрече и Геннадий Зюганов, и Владимир Жириновский выступали довольно ярко.

Впрочем замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов не считает, что в этом стоит искать какой-то особый смысл. По его словам, скоротечность встречи может быть связана с напряженным графиком президента.

Необходимо напомнить, что в этом году парламентарии оказались лишены и еще одного мероприятия с участием президента — ежегодного послания Федеральному собранию. До наступления 2018 года его уже точно не будет.