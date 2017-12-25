Центризбирком получил документы Собчак

Телеведущая Ксения Собчак подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации в качестве кандидата в президенты России. Накануне партия «Гражданская инициатива» выдвинула Собчак кандидатом на президентские выборы. «Девяносто шесть (за). Поздравляем вас. Против — 7, воздержались — 3», — заявил председатель счетной комиссии Филипп Володяев в ходе оглашения итогов тайного голосования делегатов съезда.

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В тот же день кандидат «против всех» наконец представила свою предвыборную программу — документ был опубликован на официальном сайте Собчак. Программа получила название «123 трудных шага», в ее разработке участвовали независимые эксперты и партия «Гражданская инициатива».

Программа Собчак поделена на четыре больших раздела: внутренняя политика, развитие экономики, социальная политика и внешняя политика. Каждый из них делится еще на несколько подпунктов. На сайте также опубликован призыв к обсуждению программы. «Наша команда будет уточнять и дополнять этот документ до самого окончания избирательной кампании», — говорится в сообщении.

16 декабря Собчак говорила, что готова отказаться от участия в предвыборной гонке ради других кандидатов. «Я хочу со всеми объединяться. Я, например, во многом не согласна с [оппозиционером Алексеем] Навальным, но у нас с Навальным и [Григорием] Явлинским есть общая цель, которая является точкой объединения. В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры», — сказала Собчак, отвечая на вопрос, почему оппозиция не объединилась.

25 декабря партия «Справедливая Россия» объявила, что не будет выдвигать своего кандидата на президентские выборы в 2018 году, а поддержит на выборах кандидатуру действующего главы РФ Владимира Путина. Такое решение было принято на девятом съезде «Справедливой России» 25 декабря.

«Мы трезво смотрим на вещи и уважаем своих избирателей, поэтому давайте скажем честно и открыто, что мы не собираемся разыгрывать перед ними спектакль с заранее известным финалом, мы не собираемся участвовать в забеге фейковых кандидатов, бьющихся за второе место с 5% голосов», — заявил Миронов. По его словам, решение поддержать кандидатуру Путина принято с целью показать избирателям, что партия, как и они, считает, что сегодня на российской политической арене нет достойной альтернативы Путину.

Владимир Путин объявил о своем выдвижении на президентских выборах 6 декабря, а на Большой пресс-конференции 14 декабря он сообщил, что в 2018 году он пойдет на выборы не в качестве кандидата от какой-либо политической партии, а самовыдвиженцем.

В ЦИК уже подали документы и другие кандидаты на пост главы государства. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом. Центральная избирательная комиссия приняла соответствующее постановление на заседании 22 декабря.

Документы, необходимые для регистрации в качестве кандидатов на выборах также представили председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, оппозиционер Алексей Навальный, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, журналист Олег Лурье, бизнесмен Сергей Полонский, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов и еще ряд кандидатов.

От КПРФ для участия в выборах 2018 года был выдвинут директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин.

Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов, которого КПРФ традиционно предлагала в качестве кандидата на пост президента РФ в предыдущие годы, возглавит предвыборный штаб Грудинина.

«Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и штабом по избирательной кампании», — сообщил Зюганов журналистам в кулуарах съезда ЦК КПРФ. Зюганов отметил, что будет руководить «по сути дела, политической структурой, которая должна сформировать весь кадровый состав».

В ЦИК уже подали свои документы: председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, оппозиционер Алексей Навальный, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, журналист Олег Лурье, бизнесмен Сергей Полонский, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак и еще ряд кандидатов.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал первым, кого зарегистрировала ЦИК.

От КПРФ был выдвинут Павел Грудинин, «Альянс зеленых» — Эльвира Агурбаш, монархическая партия России — Антон Баков, «Партия социальной защиты» — Михаил Козлов, Партия добрых дел — Екатерина Гордон.

Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. ЦИК получил уведомление о сборе инициативной группы по выдвижению Путина.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.