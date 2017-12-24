«Путин нас слышит»

«Справедливая Россия» решила не выдвигать своего кандидата на президентские выборы в 2018 году, заявил журналистам по итогам заседания президиума центрального совета партии ее лидер Сергей Миронов. Вместо этого «СР» поддержит действующего президента России Владимира Путина, подчеркнул Миронов.
«Президиум принял политическое решение, и это решение будет завтра рекомендовано съезду [партии «Справедливая Россия»», — заявил Миронов. По его словам, сомнений в том, что съезд поддержит кандидатуру Путина, у него нет.
Мало кто сомневается и в победе Путина на грядущих в марте 2018 года выборах, добавил Сергей Миронов.
«Победит этот кандидат. Если мы заранее знаем результат, зачем же нам сподвигнуть нашего кандидата на то, что он будет в компании аутсайдеров с известными мизерными процентами. Мы социалистическая партия, но за последние полгода три принципиальные решения президента — это прямо программные положения нашей партии», — заявил лидер эсеров.
Владимир Путин «слышит» партию, заявил Миронов, а они, в свою очередь, видят изменения.
Миронов поспешил также заверить, что справедливоросы поддерживают только Путина — они «были, есть и будут в оппозиции к «Единой России».
По словам Миронова, его со-партийцы планируют войти в состав инициативной группы, выдвигающей Владимира Путина в президенты. Кроме того, Сергей Миронов сообщил о намерениях «СР» попасть в избирательный штаб президента.
«Поддержим кандидата Владимира Путина, войдем в штаб и будем работать по его избранию и, самое главное, по формированию будущей повестки дня», — заявил он.
Миронов отметил, что «если съезд [«СР»] примет решение о поддержке Путина, то получается, что две парламентские партии из четырех подержат действующего президента».
Съезд «Справедливой России», на котором будет принято решение о формате участия эсеров в выборах президента РФ, должен пройти 25 января в Москве.
Перед этим действующий президент России Владимир Путин выступил в субботу, 23 декабря, на съезде партии «Единая Россия». В ходе съезда лидер «единороссов» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал самовыдвижение Владимира Путина. «России нужен сильный и безоговорочный лидер», — заявил Медведев.
По словам Медведева, «Единая Россия» понимает, что в текущей политической ситуации «более правильно опираться на самые широкие слои населения вне партийного контекста».
Владимир Путин также заявил, выступая перед «единороссами», что достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех.
«Мы должны обеспечивать возможности для самореализации для каждого человека», — отметил Путин.
Путин перечислил основные ценности «Единой России» и его собственные — среди них патриотизм, взаимопонимание, а также «уважение к свободам, правам и свободам человека при всей разнице взглядов, подходов».
Путин также заявил, что «все, мешающее обновлению России, должно быть вычленено и отброшено в сторону».
Вся политика российских властей, заявил Путин, должна быть направлена на «сбережение нации, на решение задач демографического развития». Также в этот список входят современное здравоохранение, продвижение здорового образа жизни, снижение смертности, открытие новых школ и детских садов.
«Чтобы наш народ и Россия продолжались, мы должны добиться роста численности населения. На это направлены новые меры по поддержке материнства и семьи», — подчеркнул Путин, после чего покинул заседание «ЕдРо» в связи с плотным рабочим графиком.
24 декабря председатель Центризбиркома России Элла Памфилова приняла решение продлить рабочий день комиссии в воскресенье из-за большого количества желающих подать документы кандидатов в президенты.
«В связи с большим потоком кандидатов, желающих подать документы, по распоряжению председателя рабочий день комиссии продлен», — сообщил ТАСС представитель пресс-службы ЦИК.
Центризбирком России по выходным принимает документы кандидатов с 10:00 до 15:00 мск. В воскресенье документы для выдвижения подали кандидат от «Женского диалога» Елена Семерикова и выдвинутый «Российским общенародным союзом» Сергей Бабурин.
Сейчас процедуру приема необходимых документов проходят кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин и самовыдвиженец Сергей Полонский.