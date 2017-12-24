Женевская процедура Яценюка

Шеф украинского бюро Интерпола Василий Неволя заявил в эфире телеканала «112 Украина», что задержание в Международном аэропорту Женевы бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в субботу вечером «никак не связано с поручениями по линии международной организации уголовной полиции».

«Никаких событий, связанных с поручениями Интерпола или необходимостью задержания бывшего премьер-министра Украины, господина Арсения Яценюка не было и не существует»,

— заявил Неволя.

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По словам главы украинского Интерпола, ситуация в Женеве была «стандартной процедурой паспортного контроля», действительно продолжавшейся короткое время.

«После завершения проверки Арсений Петрович Яценюк был пропущен, ему была предоставлена возможность пересекать швейцарскую границу», — подчеркнул начальник Интерпола Украины.

Весной 2017 года Россия обратилась в Интерпол с целью объявить Яценюка в международный розыск за совершенные им преступления в Чечне, напомнил Василий Неволя.

«Я еще раз хочу подтвердить, что организация оперативно разобралась в этой ситуации, отменила все эти поручения, и инициативы Российской Федерации были заблокированы, какая-либо информация относительно этого была удалена с банков данных Интерпола», — заявил шеф украинского бюро.

23 декабря бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк был задержан в Международном аэропорту Женевы. Ольга Лаппо, официальный представитель партии «Народный фронт», во главе которой стоит Яценюк, написала в фейсбуке, что экс-премьер был задержан «в связи с запросом Российской Федерации».

Яценюк, по ее словам, «абсурдно обвиняется» в военных преступлениях в ходе Первой чеченской войны. Также вместе с политиком была его дочь.

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что у Яценюка отсутствуют какие бы то ни было препятствия для его перемещений по всему земному шару «по каналам или инициативе Интерпола».

В миграционной службе и полицейском департаменте Международного аэропорта Женевы решили не давать комментариев по ситуации с задержанием Яценюка.

В конце марта 2017 года Ессентукский городской суд заочно взял под арест бывшего премьер-министра Украины.

Арсений Яценюк в свою очередь отрицает обвинения со стороны российского суда в том, что он, согласно материалам дела, активно совершал военные преступления в ходе Первой чеченской кампании.

В последних числах сентября экс-премьер Украины Арсений Яценюк решил обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), требуя признать незаконным заведенное против него в РФ уголовное дело. Пресс-секретарь его партии «Народный фронт» заявила, что в ЕСПЧ они «намереваются доказать всю абсурдность российского кривосудия».

Арсений Яценюк является фигурантом уголовного дела, рассматривавшегося Шатойским районным судом Чеченской республики. Дело было возбуждено по фактам нападения на русских военнослужащих в ходе Первой чеченской кампании зимой 1994-1995 годов.

Также имя Яценюка всплыло в деле по участию в боях с федеральными войсками в 2000 году.

Член запрещенной в Российской Федерации украинской националистической группировки УНА-УНСО Александр Малофеев, также являющийся фигурантом этого дела, заявил – в составе группы украинских националистов он прибыл в республику через российско-грузинскую границу.

Инсургенты УНА-УНСО организовали вооруженный отряд «Викинг», куда вошел и Арсений Яценюк, говорится в уголовном деле.

После этого Следственный комитет России заявил об имеющихся у СК доказательствах участия бывшего украинского премьера в военных действиях против солдат федеральных войск. По данным СКР, Яценюк принимал участие минимум в двух вооруженных столкновениях --

на площади Минутка в городе Грозном в ходе «Новогоднего штурма», а также в конце зимы 1995 года.

Кроме того, бывшего главу украинского правительства обвиняют в расстрелах и пытках плененных солдат российской армии, которые происходили в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила весной 2017 года, что в связи с совершением особо тяжких преступлений Яценюк был объявлен в международный розыск, а Россия направила в Интерпол материалы дела.

Еще два года назад глава СКР Александр Бастрыкин рассказал в интервью «Российской газете» о сведениях, указывающих на участие Яценюка в Чеченской войне на стороне боевиков.

Экс-премьер Украины, согласно этой информации, получил от первого президента непризнанной Ичкерии Джохара Дудаева награду «Честь нации» за убийства русских военнослужащих.

Арсений Яценюк заявил, что все обвинения в войне против федеральных войск в Чечне — выдумка, созданная с целью его дискредитации.

Кремль «люто ненавидит» определенных украинских политических деятелей, заявил Яценюк, и «пытается [их] дискредитировать».

«В борьбе с Украиной Кремль готов задействовать любые методы», — убежден Яценюк.

Ссылаясь на данные источников в УНА-УНСО, журнал «Солдат удачи» сообщал вскоре после начала Первой чеченской, что в Чечне в 1995 году находилось около сотни украинских наёмников националистической организации УНА-УНСО. Около 10 из них были убиты и около 20 были ранены.

В декабре 2006 года бывший тогда премьер-министром Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «на территории Северного Кавказа все еще действуют от 100 до 150 иностранных боевиков, которые являются представителями разных государств».

«Число наемников, которые действуют в регионе, существенно уменьшилось. Раньше они делились по группам: была турецкая группа, украинская, а также наемники из Саудовской Аравии — и сейчас эта структура полностью разрушена», — подчеркнул тогда Кадыров.