Президент с пляжа: Навальный призвал снять кандидатуры

Оппозиционный блогер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный выступил с шестнадцатиминутной речью перед своими сторонниками в Серебряном Бору в Москве.

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Ранее там собралась инициативная группа сторонников политика с целью выдвинуть его в качестве кандидата на выборы президента-2018. Кроме московской инициативной группы, ФБК для страховки планировал собрать еще 20 аналогичных групп. Собрания прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Красноярске.

По словам Навального, он и его сторонники «готовы и выиграют эти выборы», поскольку, «говорится, что нет настоящих кандидатов, кроме Путина», но «другой кандидат есть и его выдвинули в Серебряном Бору на пляже номер три».

Навальный также обвинил действующего президента России Владимира Путина в отсутствии «позитивной программы».

«Вы плохой президент. У вас нет позитивной программы. На этих выборах мы бросаем вам вызов и намерены выиграть. Это будет всероссийская забастовка избирателей. Только попробуйте не пустить нас на выборы — мы устроим забастовку!», — пригрозил блогер.

Тех кандидатов, кого допустят к участию в предвыборной гонке, Навальный призвал снять свои кандидатуры за пять дней до всеобщего дня голосования.

«Сорвите выборы, раз они не настоящие. Заставьте Кремль устроить новые выборы и зарегистрировать всех кандидатов, это будет честно», — призвал создатель ФБК.

По словам Навального, для регистрации в качестве участника предвыборной гонки он предварительно уже собрал 100 тыс. подписей, процесс «идет удовлетворительно». Он также заявил, что рассчитывает на подтверждение Центризбиркомом России его кандидатуры в начале января — в этом случае, по мнению оппозиционера, ему и его симпатизантам придется «за 25 дней собирать подписи по несколько тысяч в чаc».

За выдвижение Алексея Навального как кандидата в президенты единогласно проголосовали 742 участника встречи его сторонников.

«Мы — единственные, кто агитирует [на выборах], — сообщил сторонникам Навальный, позабыв, что согласно выборному законодательству агитацию пока проводить запрещено. — Мы вывели на митинги даже тех людей, которые не интересуются политикой».

При этом цели в данной кампании у политика самые амбициозные: «на выборы мы идем, чтобы победить, сменить власть, сформировать правительство».

Навальный также не преминул отметить, что его программа «лучшая программа из всех, что представлены». По словам оппозиционера, самое главное, что на его стороне правда, «и ее невозможно отрицать». «Наш ответ опирается просто на здравый смысл, — заявил Алексей Навальный, — Мы будем вести кампанию за то, чтобы как можно большее число человек в стране эти выборы не признали».

Напомним, что шансы на регистрацию Алексея Навального в качестве кандидата стремятся к нулю. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова уже напоминала, что в связи с непогашенной судимостью по делу «Кировлеса» он не сможет пройти эту процедуру.

16 декабря кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак заявила, что готова снять свою кандидатуру с выборов президента России, если будет необходимость объединиться с рядом политических сил.

«Я искренне считаю несправедливым, что Алексея Навального не допускают, хотя я разделяю не все его тезисы, и не все, что он делает, мне нравится. Но глобально я считаю, что у нас есть некая общая цель — и у меня, и у него, и Григория Явлинского, и других политиков. Я готова объединяться, я уже сделала ряд важных заявлений, и я готова это делать вплоть до снятия своей кандидатуры», — подчеркнула Собчак.

Неделей ранее в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин сравнил оппозиционного политика Алексея Навального с лидером украинской партии «Движение новых сил» и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Вопрос о недопуске Навального к участию в президентских выборах в 2018 году озвучила Ксения Собчак, которая присутствовала на пресс-конференции в качестве журналиста.

«Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саакашвили? Те, кого вы назвали, — это Саакашвили, только в российском издании», — ответил действующий президент.

Путин подчеркнул — «конкуренция [на президентских выборах], конечно, должна быть и, безусловно, будет».

По его словам, вопрос — только в радикализме. «Мы же не хотим второго издания сегодняшней Украины для России? Нет, не хотим и не допустим», — заявил Путин.

Выступая на съезде «Единой России» в субботу, Владимир Путин отметил критическую важность борьбы с коррупцией.

«Ничто так не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили — от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой», — добавил Путин.

Путин также заявил, что к дееспособной и ответственной оппозции следует относиться с уважением, а «ответственность означает наличие программы позитивных действий».

В апреле журналист Олег Лурье обвинил блогера Алексея Навального в незаконном получении денежных средств от опального олигарха Михаила Ходорковского на ведение политической деятельности.

В своем ЖЖ Лурье опубликовал копии документов, которые, по его словам, говорят о том, что доверенные лица Ходорковского якобы передали руководителю штаба Навального Леониду Волкову по меньшей мере $60 тыс. По версии Лурье, в Эстонии была создана НКО, представляющая собой «очередную контору Ходорковского по финансированию оппозиции».

Документы в ЦИК уже подали кандидаты от системных партий. ЛДПР выдвинула своего лидера Владимира Жириновского, КПРФ — беспартийного председателя «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, а Яблоко — основателя партии Григория Явлинского. Владимир Путин не стал просить поддержки «Единой России» и также пойдет на выборы самовыдвиженцем — его инициативная группа соберется 26 декабря в одном из павильонов на ВДНХ.