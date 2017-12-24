«Развиватель» России: Полонский пошел в президенты

Инициативная группа граждан, в которую вошли 520 человек, в воскресенье 24 декабря выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты России. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Крылатское».

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На встрече предприниматель сказал, что люди с политическими взглядами дискредитировали себя — исходя из опыта работы в России, соответственно, по словам Полонского, теперь властные кресла должны занять бизнесмены.

«Сегодня у нас должно быть развитие. Есть такая профессия — развиватель. Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов. Будущее за людьми, которые умеют созидать», — сказал Полонский, указав, что США тоже последовали новому тренду и выбрали себе президентом миллиардера Дональда Трампа.

При этом российский предприниматель сообщил, что у него и Трампа по ряду проектов были «одни и те же архитекторы и конструкторы». Полонский предложил относиться к России как к большому девелоперскому проекту и прежде всего, по его словам, для развития необходимо снизить стоимость кредитов для бизнеса.

«России объявлена экономическая война, если бизнес не будет защищен внутри страны, у нас не будет ресурсов, чтобы двигаться вперед. Наш девиз — за всех», — сказал девелопер, добавив, что намерен добиться переезда Госдумы и Совета Федерации в комплекс «Москва-сити», сообщает ТАСС.

Вскоре Полонский опубликовал на своей странице в фейсбуке видео, на котором он заполняет и подает заявление на регистрацию в качестве кандидата в президенты России на выборах, намеченных на март 2018 года.

До кризиса 2008 года бизнесмен входил в число богатейших людей страны, основал Mirax Group, строившую небоскреб «Федерация» в «Москва-Сити». В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его России. Предприниматель был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры» 2,6 млрд руб., однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.

Заседание инициативной группы, основную часть которой составили пожилые женщины, прошло весьма бурно. Как сообщает ТАСС, граждане в задних рядах активно дискутировали друг с другом и Полонскому неоднократно приходилось перекрикивать своих сторонников и призывать их к спокойствию. «Если мы не можем себя прилично вести, что мы тогда требуем от страны?» - возмутился бизнесмен. Полонский уточнил, что планирует сдать необходимые документы в Центризбирком РФ уже в воскресенье.

Самовыдвиженцы должны подать документы для выдвижения не позднее 7 января, кандидаты от партий — не позднее 12 января; после выдвижения для кандидатов наступает этап сбора подписей. Полонскому как самовыдвиженцу для регистрации на выборах президента необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. подписей. Подавать подписи и документы на регистрацию можно будет с 27 декабря до 31 января.

Накануне завершился двухдневный съезд правящей партии «Единая Россия» (ЕР). Единственный кандидат, которого могла выдвинуть партия власти, – действующий президент России Владимир Путин — решил пойти на мартовские выборы в качестве самовыдвиженца. Президент заявил, что ориентир в развитии России — это опора на право и свободы граждан, долгосрочные интересы страны и прочность нашей государственности. Досталось в его речи и «коррупционной ржавчине», «мздоимству», «чванливости» и «высокомерию».

«Все это ослабляет и размывает устойчивость развития, нашу общественную солидарность и стабильность. Подчеркну: именно это, а вовсе не справедливые требования людей решать наболевшие проблемы», — подчеркнул Путин и добавил необходимость развития механизмов прямой демократии.

Он призвал с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции, оговорившись, что быть ею значит не только быть готовым спорить с властью, но и быть ответственным – «иметь ясную программу действий».

В его речи прозвучали и другие уже хорошо знакомые посылы. В частности, Путин говорил о необходимости развития принципиально новых отраслей, связанных с развитием передовых цифровых технологий.

В тот же день лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих директора подмосковного предприятия «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина в президенты России.

Одной из первых о своих президентских амбициях заявила тележурналистка Ксения Собчак. На съезде партии «Гражданская инициатива» она представила предвыборную программу , которая называется «123 трудных шага».

О своих планах выдвинуться на пост президента в предстоящей предвыборной гонке в конце ноября заявил и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который уже сообщил о своих планах баллотироваться, высказал мнение, что реальными кандидатами на пост президента являются только он и Путин.

Будет выдвигаться также Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко». Его кандидатуру 22 декабря рассмотрел съезд партии — впрочем, это решение выглядит техническим, так как еще в 2016-м делегаты предыдущего съезда одобрили его выдвижение.

Выборы пройдут 18 марта 2018 года. Эта дата в соответствии с Конституцией РФ была назначена Советом Федерации 15 декабря. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что о планах баллотироваться на выборах президента России на данный момент заявили 23 человека.