Без обид: Путин пришел к единороссам

В субботу завершился двухдневный съезд правящей партии «Единая Россия» (ЕР). Единственный кандидат, которого могла выдвинуть партия власти, – действующий президент России Владимир Путин – решил пойти на мартовские выборы в качестве самовыдвиженца.

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Присутствующий на съезде первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на вопрос журналистов о том, чувствовалось ли огорчение единороссов на съезде в связи с самовыдвижением Путина, ответил лаконично: «Я этого не увидел».

Основатель партии Владимир Путин посетил съезд на второй день.

Свое выступление президент начал с комплиментов в адрес партии власти, подчеркнув, что ЕР заслужила лидерство «реальными делами в интересах граждан». После этого Путин перешел к планам на будущее не только для партии, но и для страны.

Президент заявил, что ориентир в развитии России – это опора на право и свободы граждан, долгосрочные интересы страны и прочность нашей государственности. Досталось в его речи и «коррупционной ржавчине», «мздоимству», «чванливости» и «высокомерию».

«Всё это ослабляет и размывает устойчивость развития, нашу общественную солидарность и стабильность. Подчеркну: именно это, а вовсе не справедливые требования людей решать наболевшие проблемы», – подчеркнул Путин и добавил необходимость развития механизмов прямой демократии.

Он призвал с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции, оговорившись, что быть ею значит не только быть готовым спорить с властью, но и быть ответственным – «иметь ясную программу действий».

В его речи прозвучали и другие уже хорошо знакомые посылы. В частности, Путин говорил о необходимости развития принципиально новых отраслей, связанных с развитием передовых цифровых технологий.

После Путина выступал председатель партии власти, премьер-министр страны Дмитрий Медведев. «Единая Россия», конечно, была бы рада выдвинуть Владимира Владимировича в качестве своего кандидата на высший государственный пост, тем более что «Единая Россия» это делала, выдвигая своего кандидата в президенты», — затронул он чувствительную тему. Но тут же оговорился: партия отнеслась с пониманием к ситуации, и, конечно же, поддержит Путина в его предвыборной борьбе.

«В текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои наших граждан вне партийного контекста», — объяснял Медведев.

После этого лидер партии перечислил, чего ЕР уже удалось добиться в социальной сфере. Прозвучали обещания полностью решить проблему нехватки детских садов и продолжить строить школы, а работу ЕР — сделать эффективней, оптимизировав систему ее взаимодействия с регионами.

Внезапно Путин снова вышел к трибуне, заявив, что не может не сказать в ответ пару слов. Впоследствии участники съезда, близкие к руководству ЕР, уверяли, что выступление было незапланированным. Это выступление президента было эмоциональнее первого.

«Россия – это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны к ней относиться как к бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у неё ничего не болело, и на этом ограничиться», — этот тезис президента на съезде стал наиболее резонансным.

Путин призывал к тому, чтобы Россия была молодой и устремленной вперед. А это, по его словам, невозможно сделать, опираясь лишь на лозунги.

По мнению президента, необходимо отбросить все, что мешает обновлению России, придать экономике инновационный характер, развивать цифровизацию и биотехнологии, перестроить налоговые и пенсионные системы.

Закончил президент призывом: в случае каких-то неудач, надо честно признаваться людям в этом, и только тогда Россия сможет двигаться «от победы к победе».

После этого выступления президент сразу покинул съезд. Его высокопоставленные гости также начали разъезжаться. Перед зданием павильона ВДНХ, где проходило мероприятие, даже образовалась пробка из представительских авто.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, избавившийся от приставки «и.о.» — также призвал поддержать Путина. Ранее Турчак заявлял, что партия займется сбором подписей для самовыдвижения президента.

В ходе своего выступления он дал понять, что единороссам не стоит ждать, пока придут за их подписью. Вместо этого они должны сами искать адреса пунктов сбора подписей и приводить туда всех родных, близких и семью. Их подпись же, по словам единоросса, будет означать одно: «России нужен Путин!»

Ближе к концу съезда ЕР также провела ротацию в составе основного руководящего органа партии — генсовете, а также в высшем совете, отвечающем за стратегию партии.

Гендиректор агентства Политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает: своими выступлениями Путин показал, что считает роль ЕР важной. Об этом говорит не только содержание выступления президенат на съезде, но и его продолжительность, уверен собеседник «Газеты.Ru».

«Президент дважды употребил на съезде формулу «пойдем от победы к победе». Она содержит определенную отсылку к формуле 2007 года «план Путина - победа России». По признанию самого Путина, концепция была разработана «Единой Россией», — подчеркивает Орлов.

Политолог Ростислав Туровский не считает, что президент откажется от партии. «Способы поддержать «Единую Россию» будут найдены», — считает он.

Что касается текущей кампании, то, по мнению Туровского, Путин, решив идти на выборы в качестве самовыдвиженца, создал себе наиболее удобную ситуацию для политического маневра.