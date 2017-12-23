Киев зовет в Донбасс немецких офицеров

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко провели в пятницу, 22 декабря, телефонные переговоры. В ходе разговора украинский и немецкий лидеры обсудили вопросы, связанные с ситуацией в Донбассе.

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Порошенко пообещал Меркель «приложить все усилия» для запуска процесса по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Об этом сообщает кабинет министров ФРГ, добавив, что оба лидера отметили важность этого обмена.

Германский канцлер и глава Украины отметили также приоритетное положение «осуществления минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке страны».

Кроме того, кабмин Германии сообщает, что Меркель и Порошенко обсудили возвращение российских офицеров в Совместный центр контроля и координации (СЦКК), играющий «важную роль в соблюдении Минских договоренностей и в поддержке наблюдательной миссии ОБСЕ».

«Федеральный канцлер и украинский президент согласились друг с другом в том, что российские офицеры должны немедленно вернуться в СЦКК»,

— заявляет германский кабмин.

Помимо всего прочего, Ангела Меркель и Петр Порошенко поприветствовали решение трехсторонней контактной группы от 20 декабря о «Рождественском перемирии». По мнению лидеров ФРГ и Украины, это перемирие должно поспособствовать «долгосрочной стабилизации ситуации в сфере безопасности».

Представитель правительства ФРГ Георг Штрайтер сообщил после окончания разговора двух глав государств, что Порошенко и Меркель «договорились работать над тем, чтобы специалисты из Германии и Франции в ближайшие дни выступили в этом вопросе (о возвращении офицеров Армии России в СЦКК — прим. «Газеты.Ru») в роли посредников».

Кроме того, Порошенко предложил Меркель ввести немецких и французских офицеров в состав СЦКК для контроля над ситуацией.

«Президент Украины также проинформировал канцлера Германии о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда на Украине», — сообщили в пресс-службе главы ФРГ. Также Меркель одобрила предпринимаемые Порошенко законодательные меры.

На следующий день после разговора канцлера Германии и президента Украины в Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что фиксируют обстрелы со стороны украинских военных, несмотря на перемирие, сообщил представитель оперативного командования ДНР.

«Несмотря на достигнутые договоренности по соблюдению режима прекращения огня с 23 декабря, подразделения украинской армии, начиная с 12 ночи, подвергли обстрелу район н.п. Ясиноватая, применив стрелковое оружие и автоматические гранатометы. В районе н.п. Горловка и Гольмовский отмечено применение противником минометов различного калибра», — заявил представитель оперкомандования ДНР.

В связи с обстрелами ДНР обратилась к миссии ОБСЕ и украинской стороне СЦКК с требованием зафиксировать этот «факт нарушения режима тишины со стороны украинского военного командования» и выразила мнение о необходимости влияния на неподконтрольные штабу ВСУ подразделения и их командиров, поскольку «достигнутые договоренности не выполняются».

Также в пятницу, 22 декабря, президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Собеседники обсудили обострение ситуации на Донбассе и безответственный вывод российских офицеров из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе», — говорится в сообщении.

Также Тиллерсон и Порошенко скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Как отмечается, украинский президент ко всему прочему поблагодарил Тиллерсона за поддержку Вашингтона и антироссийскую резолюцию ООН по Крыму.

В Кремле допустили возвращение российских офицеров в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе, если Киев прекратит провокационные действия в отношении них, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону обсудили причины вывода российских офицеров из состава СЦКК.

«Это подлежит общему согласованию, это первое. Второе, действительно, тема вчера обсуждалась в ходе телефонного разговора Путина и Меркель. Как мы и сообщили по итогам разговора, Путин, собственно, говорил о нашей готовности рассмотреть такую возможность, если удастся заручиться пониманием того, что провокационные действия со стороны Киева в отношении наших военных прекратятся и им будет предоставлена возможность и обеспечены условия для выполнения своей функции», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, на каких условиях Россия готова вернуться в СЦКК.