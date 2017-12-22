«Каталония победила. Испания проиграла»

На досрочных выборах в парламент Каталонии, прошедших 21 декабря 2017 года, центристская партия «Граждане» получила 37 мандатов (25,4% голосов), в то время как партия «Вместе за Каталонию» бывшего главы местного женералитета Карлеса Пучдемона получит 34 мандата (21% голосов).

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32 мандата заберут «Левые республиканцы Каталонии», лидер которой ожидает суда в тюрьме Мадрида, а крайне левой партии «Кандидатура народного единства» достанется четыре мандата.

Всего же сторонники суверенитета Каталонии от Мадрида получат 70 из 135 мест в региональном парламенте.

Сам экс-глава Каталонии Пучдемом воодушевленно отреагировал на результаты выборов в Каталонии. «Каталонская республика победила, Испания проиграла», — заявил он.

Испанские власти видят ситуацию иначе. Представитель правительства Испании в Каталонии поздравил с победой партию «Граждане». Он также отметил рекордную явку избирателей на досрочных выборах в региональный парламент, передает Еl Diario.

По его словам, явка составила 81,95% избирателей, что на 4,95% превышает показатель на прошлых выборах.

Несмотря на то, что Мадрид видел в выборах возможность не только смены элиты Каталонии, но и определенного умиротворения, это вряд ли случится. Победившие сторонники независимости могут вновь вступить в конфронтацию с мадридскими властями.

Правда, немало сторонников и у тех, кто выступает за единство с Испанией. Именно их интересы представляет партия «Граждане», однако чтобы сформировать правительство, ей нужна помощь партий, которые выступают за независимость, и эксперты считают такой расклад маловероятным. Правда, они отмечают, что сторонники единства сегодня получили больше парламентских мест, чем на предыдущих выборах — 37 против 25 ранее.

«Поскольку очевидно, что правительство Каталонии будет сформировано на базе оппозиционного большинства, Мадриду просто некуда деваться — придется сесть за стол переговоров», — отмечает директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Собеседник «Газеты.Ru» считает, что единственный выход из ситуации — проведение переговоров по всему комплексу накопившихся между Мадридом и Барселоной проблем. «Цель правительства Испании в этих переговорах — посредством уступок выбить аргументы у сторонников независимости, которые недовольны тем, что «кормят» всю страну. Мадрид готов идти на переговоры. И единственный вопрос, который власти Испании отказываются обсуждать — независимость региона», — говорит Топорнин.

При этом эксперт уверяет, что даже несмотря на победу сторонников независимости, новые попытки одностороннего выхода Каталонии из состава Испании маловероятны.

«Каталонцы уже напоролись, и вряд они хотят повторять свои ошибки», — считает Топорнин.

Внеочередные выборы прошли в Каталонии после того, как Мадрид временно ограничил суверенитет этой провинции, введя в действие статью 155 испанской конституции. К таким мерам Мадрид прибегнул после проведенного 1 октября в регионе референдума о независимости.

Правда, провозгласив независимость, глава каталонского правительства Карлес Пучдемон оставил возможность для маневра и заявил о необходимости переговоров с центральным правительством. Он также не объявлял о новых выборах. «Нет никаких гарантий, которые бы оправдали проведение выборов», — говорил он. Досрочные выборы в каталонский парламент считались альтернативой провозглашению независимости Каталонии от центральных властей Испании.

Провозглашая независимость, власти руководствовались результатами плебисцита — в первый день октября более 90% принявших участие в голосовании сказали «Да!» независимости Каталонии от Испании. Вместе с тем явка на референдуме была достаточно низкой — менее 43%. То есть почти три миллиона человек, наделенных правом голоса, не дошли до избирательных участков. Поэтому, опираясь на эти результаты, нельзя было утверждать, что подавляющее большинство жителей региона поддерживают независимость.

Испанские власти, а также страны ЕС не признали итоги референдума, назвав его незаконным. Реакция России оказалась подчеркнуто сдержанной. Президент России Владимир Путин назвал референдум внутренним делом Испании. В то же время замглавы МИД РФ Алексей Мешков, комментируя ситуацию с референдумом в Каталонии, заявил, что в России хотят, «чтобы Испания оставалась единым и процветающим государством».