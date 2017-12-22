Осторожно, Спарта: Борис Джонсон приехал в Россию

Нынешний визит в Москву не только первый для Бориса Джонсона в качестве главы МИД Великобритании, но и вообще для британского министра иностранных дел за достаточно долгое время. Сам Джонсон планировал посетить Россию еще в марте текущего года, однако та поездка не состоялась. Тогда британская сторона объяснила это переносом сроков встречи представителей стран НАТО на уровне глав МИД.

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Сейчас Джонсон приехал в Москву с достаточно коротким визитом и дал понять, что прорыва от сегодняшней встречи ждать не следует. «Есть определенные темы, которые я хотел бы обсудить, но крайне важно единственное --

не может быть и речи о том, чтобы отношения выглядели так, как будто ничего никогда не происходило»,

— сказал британский политик в интервью польскому агентству РАР накануне визита.

В интервью британскому изданию The Sunday Times Джонсон, любитель истории, также позволил себе сравнить Россию со Спартой — древним государством, которое было хорошо известно своими авторитарными порядками. В ответ на это представитель российского МИД Мария Захарова заявила журналистам, что на эти заявления «обижаться нельзя» и они являются личным мнением Джонсона.

В то же время директор по исследованиям России в колледже Пембрук Эндрю Монаган, член Валдайского клуба, считает, что не нужно фокусироваться на высказываниях Джонсона о России как Спарте. «Он часто использует красочные аналогии, но он также говорил, например, о своем родовом отношении к России и необходимости создания более активных отношений с Москвой — тем самым указывая на прошлое сотрудничество между двумя странами, в том числе в войне против нацизма. Таким образом, помимо аналогии с Пелопоннесскими войнами, он также стремился указать на необходимость создания конструктивного диалога между Лондоном и Москвой», — отметил эксперт.

Уйти от «исчадья ада»

Последний визит главы британского МИД в Россию при правлении консерваторов состоялся в 2012 году, когда нашу страну посетил Вильям Хейг. После него главой внешнеполитического ведомства побывал Филипп Хэммонд, который не раз критически отзывался о политике России и ни разу не приезжал с визитом.

После ухода Хэммонда со своего поста официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что «книга российско-британских отношений давно ждет, когда будет перевернута эта не лучшая страница в истории двустороннего взаимодействия».

Доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин отмечает, что, учитывая характер двусторонних отношений, визит британского министра происходит тогда, когда его больше нельзя откладывать и все «приличия исчерпаны».

Топорнин признается, что хотя от визита нельзя ждать существенных изменений, практическая польза от него все же есть: «Важно, чтобы оба министра смогли поговорить с глазу на глаз, — это лучше, чем обмен эпатажными заявлениями. Возможно, Джонсон перестанет рассматривать Россию как исчадье ада».

При этом атмосфера в самой Великобритании дает мало повода для оптимизма:

согласно опросу Pew Research, почти 60% британцев негативно относятся к России. Ситуация значительно ухудшилась после развития конфликта на востоке Украины.

Сегодня кажется невероятным, что премьер Великобритании Тони Блэр был практически приятелем президента России Владимира Путина в его первый президентский срок. Бывший глава британского минобороны в правительстве лейбористов Дезмонд Браун отмечал ранее в интервью «Газете.Ru», что, «когда мы были у власти, то не были в ситуации столь сильного противодействия по отношению к России».

В настоящее один из комитетов парламента страны проводит расследование, связанное с распространением так называемых «фейк-ньюз» (fake news — лженовости) в преддверии референдума по Brexit. Часть парламентариев считают, что за их распространением стоит Россия.

Однако представители Facebook заявили, что им известно лишь о покупках трех рекламных объявлений покупателями из России на тему Brexit, стоивших около $1.

Стоит отметить, что сам Джонсон тоже не верит, что Россия каким-то образом реально хотела повлиять на результаты референдума, хотя и признает, что «троллинг» со стороны российских активистов имел место быть.

Если во время визита Джонсона прогресса в двусторонних отношениях вряд ли удастся добиться, возможно, перспективы есть в направлении международного сотрудничества. Топорнин отметил, что Лондон и Москва занимают одинаковую позицию по Иерусалиму — обе стороны не поддерживают решение американского президента Дональда Трампа о признании этого города столицей Израиля.

Сам Джонсон в беседе с журналистами перед отъездом также сделал упор на внешнеполитическую составляющую визита и отметил, что обе страны могут сотрудничать по Ирану, КНДР, Сирии и Ближнему Востоку.

«У нас много общих интересов. Во-первых, Иран. Позиция Великобритании очень близка к российской. Мы видим преимущества защиты соглашения по иранской программе, стремимся удержать ядерные амбиции и использование в военных целях иранской ядерной программы. Никто из нас не хочет получить Иран с ядерным оружием, это плохо для мира», — сказал Джонсон которого цитирует РИА «Новости».

Не месяц Мэй

При этом пока неясно, какой карт-бланш Джонсон получил от премьера Великобритании Терезы Мэй, которая достаточно жестко настроена по отношению к России. В сентябре 2016 года она провела короткую встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в китайском Ханчжоу. Как рассказал позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент России послал однозначный сигнал о желании восстановить отношения.

Однако, несмотря на это, обе стороны с тех пор не слишком стремились к диалогу, а позиция Мэй в отношении России оставалась неизменной. Во время недавнего саммита ЕС в Эстонии она заявила о необходимости совместного противостояния российской угрозе. «Сейчас, как никогда, в наших интересах противостоять им совместно», — эти слова Мэй приводятся в коммюнике, опубликованном накануне саммита.

Позже британский премьер заявила, что заинтересована в отношениях с Россией, однако другие строчки ее заявления звучали двусмысленно: «У меня очень простое послание России: мы знаем, что вы делаете. И вам не удастся достичь своих целей…»

Правда, сама Мэй находится в довольно сложном положении.

Ее противоречивая риторика в отношении выхода Британии из ЕС раздражает европейских союзников, а рейтинг в стране падает, поскольку многие британцы считают, что ей не удастся добиться хороших условий для страны после выхода из ЕС.

Такого мнения в ноябре придерживалось 66% граждан страны согласно опросу социологической службы ORB International.

Накануне визита Джонсона она отправила в отставку министра кабинета Дэмиана Грина, так как обнаружилось, что он дал ложные показания в отношении найденных у него еще в 2008 году порнографических материалов. Ранее в отставку из-за всплывших обвинений в сексуальных домогательствах в отставку ушел и глава Минобороны страны Майкл Фэллон.

В то же время несмотря на то, что Мэй находится в подвешенном состоянии, в Москве понимают важность визита Джонсона, так как нынешний глава МИД Британии — перспективный политик и может вполне занять кресло премьера. Британское издание Financial Times отмечает, что Джонсона в Москве ждет «холодный прием», однако перед Рождеством британский министр вполне может рассчитывать на подарок. В свое время его американский коллега Джон Керри, бывший глава Госдепа, приехав в Россию перед Новым годом, получил из рук Сергея Лаврова игрушечного Деда Мороза.

Возможно, презентом будет что-то связанное с пребыванием в Москве британского премьера Уинстона Черчилля — политического кумира Джонсона, — о котором он в свое время написал книгу. Топорнин из МГИМО отмечает, что, несмотря на антагонизм Черчилля к коммунистической системе, именно при его правлении Британия и СССР стояли рядом как члены антигитлеровской коалиции».