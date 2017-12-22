Губернаторов проверили на выживаемость

Экспертный центр Minchenko consulting опубликовал рейтинг политической выживаемости губернаторов «Госсовет 2.0». Один из главных выводов доклада в том, что средний балл губернаторов-технократов «предыдущего призыва» упал. Имеются в виду новые главы регионов, назначенные президентом и успешно избранные на выборах в сентябре этого года.

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«Новые технократы» в том числе призваны закрепить тренд на обновление власти, который задал Кремль. К ним условно относят главу Калининградской области Антона Алиханова, Ярославской — Дмитрия Миронова, Кировской — Игоря Васильева, Севастополя — Дмитрия Овсянникова, Пермского края — Максима Решетникова, Бурятии — Алексея Цыденова, Новгородской области — Андрея Никитина, Рязанской области — Николая Любимова, республики Карелия — Артура Парфенчикова, Удмурсткой республики — Александра Бречалова, республики Марий Эл — Александра Евстифеева.

Снижения позиций в рейтинге удалось избежать только Парфенчикову и Миронову. Наиболее серьезное падение устойчивости эксперты отмечают у Бречалова и Васильева. Согласно докладу, их регионы названы «депрессивными».

«Медовый месяц» закончился, внимание федерального центра к их проблемам и нуждам ослабло, фокус внимания переместился к другим регионам. Свободное плавание без прежней поддержки оказалось суровым испытанием, к которому не все губернаторы оказались одинаково готовы», — говорится в докладе.

По мнению авторов исследования, нынешним губернаторам вскоре предстоит «экзамен» на качество политического менеджмента и умение минимизировать конфликты на грядущих президентских выборах.

Списки лидеров по федеральным округам возглавляют: в ЦФО — глава Москвы Сергей Собянин (18 баллов), в ПФО — врио главы Нижегородской области Глеб Никитин (18 баллов), в СКФО — глава Чечни Рамзан Кадыров (18 баллов), УрФО — глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин (20 баллов), в СибФО — врио Красноярского края Александр Усс (15 баллов), в — ДФО врио Андрей Тарасенко , в СЗФО — глава Калинградской области Антон Алиханов (16 баллов), в ЮФО — глава Ростовской области Василий Голубев (16 баллов).

Общие баллы губернаторам выставляются на основе девяти критериев. Это поддержка представителей ближнего круга президента РФ Владимира Путина, наличие у губернатора большого управленческого проекта, экономическая привлекательность региона, близость срока окончания полномочий, наличие у губернатора уникального позиционирования, качество политического менеджмента, конфликты на федеральном уровне, конфликты на региональном уровне, а также вмешательство силовых структур, угроза уголовного преследования и аресты в команде губернатора.

Наиболее низкие оценки в рейтинге получили глава Липецкой области Олег Королев (8 баллов), губернатор Владимирской области Светлана Орлова (6 баллов), глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (8 баллов), губернатор Калмыкии Алесей Орлов (4 балла), губернатор Челябинской области Борис Дубровский (7 баллов), глава республики Алтай Александр Бердников (8 баллов), губернатор Алтайского края Александр Карлин, глава Мурманской области Марина Ковтун (7 баллов). Эти губернаторы, согласно мнению авторов, находятся в «зоне риска» (менее 8 баллов).

Ни один из «новых технократов», несмотря на снижение рейтингов, в группе риска не оказался.

«Средний балл устойчивости новых врио почти 13 баллов, что дает большинству очень хорошую фору на старте их работы и подготовки к избирательной кампании, если она предусмотрена законодательством конкретного региона», — утверждают авторы доклада. Этим политикам выборы еще только предстоят. Их будут избирать в сентябре следующего года.

«Декабрьский рейтинг демонстрирует, что прямые выборы с применением муниципального фильтра не повышают устойчивость глав регионов. Избранные в сентябре главы регионов находятся на нисходящем тренде», — заявил «Газете.Ru» Кирилл Петров, руководитель аналитического департамента Минченко Консалтинг.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты согласны с мнением о том, что позиции «молодых технократов» могли ослабеть. «Отсутствие политического опыта, опыта работы с общественным мнением, понимания, что такое информационная политика, и вообще отсутствие политических компетенций и навыков в некоторых случаях оказывает молодым технократам дурную услугу», — говорит политолог Константин Калачев. Он, впрочем, добавляет, что «нет правил без исключений».

Политолог Алексей Макаркин, в свою очередь, отмечает: с «новичками» изначально почти всегда связывают достаточно высокие ожидания, которые по мере работы постепенно снижаются.

«Но речь идет не о падении доверия, а о коррекции», — подчеркивает эксперт, добавляя, что «со временем рейтинг «новых технократов» устоится».

При этом эксперты сходятся во мнении, что до президентских выборов отставки губернаторов очень маловероятны. По мнению Макаркина, менять губернатора имеет смысл в только в случае если фигура губернатора уж слишком вызывающа и слишком скандальна. «Но в существующем губернаторском корпусе я таких не вижу. Слабые с имиджевой точки зрения губернаторы уже уволены», — отмечает эксперт.

Константин Калачев отмечает, что если отставки пройдут после президентских выборов, то в любом случае не сразу. «У нас принято выдерживать паузу», — замечает эксперт. — Однако это действительно возможно».

По словам Калачева, изменения в губернаторском корпусе обязательно продолжатся в следующем году. «До мая месяца вряд ли что-то произойдет», – считает он.