«Самый большой антигерой Украины»

Бывший губернатор Одесской области и лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили призвал текущего украинского президента Петра Порошенко добровольно оставить свой пост и уйти в отставку.

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Саакашвили опубликовал в Facebook открытое письмо, в котором потребовал от Порошенко «признаться себе и народу», что президент Украины и его соратники «не способны и не хотят менять Украину к лучшему». По словам Саакашвили, «почти последний шанс [Порошенко] преодолеть политический кризис, который иначе будет только усугубляться» — добровольная отставка.

«Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование»,

— подчеркнул Саакашвили.

Также в очередной раз экс-президент Грузии обвинил действующего президента Украины в отсутствии намерений проводить реформы в стране и потакании коррупции — это, по словам Саакашвили, должно сделать Петра Порошенко «самым большим разочарованием и антигероем для украинцев».

Также мятежный грузино-украинский политик заявил – столкновения его сторонников с Нацгвардией, произошедшие в воскресенье — провокация властей Украины. Саакашвили «признал, что попался на эту провокацию», в результате которой пострадали 60 нацгвардейцев.

«Буду нести за нее политическую ответственность», — заявил Михаил Саакашвили.

Также лидер «Руха новых сил» указал на то, что Порошенко ошибается, представляя Саакашвили как «главную угрозу Украине».

«В прошлом письме я предлагал вам вместе искать пути решения конфликта. Но вместо этого вы опубликовали мою личную записку к вам. Я не против. В ней нет ничего такого, чтобы я хотел скрыть. Но тем самым вы показали, что у вас нет чести», — говорится в письме экс-президента Грузии.

Во вторник, 19 декабря, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем фейсбуке опубликовал письмо экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту Петру Порошенко.

«Несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ не только полный абсурд, но еще очень радует врага Украины», — говорится в письме.

Цеголко подчеркнул, что Саакашвили в письме пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и не сдержал обещание.

Экс-глава Одесской области также заявил, что президент России Владимир Путин является «идеалом» для сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

«Они так восхищаются, они говорят: «Да Путин бы этих (сторонников Саакашвили) в бараний рог скрутил», — сказал политик в эфире местного телевидения.

По его словам, сотрудники СБУ считают Путина «идеалом». При этом в адрес украинского президента Петра Порошенко Саакашвили якобы слышал от силовиков только «проклятия».

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко опаснее для страны, чем экс-президент Виктор Янукович.

«Порошенко опаснее, чем Янукович. Потому что с Януковичем все было понятно. А Порошенко умело маскируется. Говорит, что он патриот, что он воюет с Россией», — сказал Саакашвили.

Кроме того, экс-президент Грузии поделился опытом в употреблении алкогольных напитков и предостерег Украину от «тяжелого похмелья Порошенко». Саакашвили заявил, что по поводу «маскировки Порошенко» можно привести одно сравнение.

«Вот, например, есть водка. Или виски. И все знают, что если много выпьешь, то будет плохо организму. А есть пиво. И оно намного опаснее для организма, чем водка. Потому что думаешь, что это легкий напиток. А организму от него хуже всего.

Вот Порошенко — это как пиво. И похмелье после него будет очень тяжелым», — отметил Саакашвили.

В воскресенье, 17 декабря, симпатизанты возглавляемого Саакашвили «Руха новых сил» взяли штурмом Октябрьский дворец в Киеве. На кадрах видеосъемки, опубликованных в аккаунте Facebook экс-президента Грузии, видно, как толпа в тысячу человек пришла к дворцу во главе с Саакашвили. Входы в здание дворца были перекрыты, а само оно оцеплено нацгвардейцами.

Представитель МВД Украины Артем Шевченко заявил, что в Октябрьском дворце идет «спектакль для детей», в связи с чем попросил у протестующих «не устраивать провокации и не захватывать здание».

Михаил Саакашвили также призвал сторонников воздержаться от штурма. «Если там внутри мероприятие, то на него мы не проходим. Людей не трогаем. Здание большое, делаем свои дела и не мешаем им», — заявил политик.

Когда уговоры не возымели действия, сторонники Саакашвили начали прорываться в здание. Несколько окон было разбито, полиция применила слезоточивый газ, но в итоге участники акции штурмом взяли дворец, выбив входную дверь.

Забаррикадировавшиеся внутри сотрудники украинской нацгвардии применили против активистов огнетушители, но вскоре, по сообщениям очевидцев, несколько белых от порошка нацгвардейцев были «выставлены наружу».